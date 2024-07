株式会社テリロジーサービスウェア、Be Broadband Technologies Ltd. との革新的な Network Security as a Service (NSaaS) プラットフォームの販売契約を発表

東京, 2024年7月9日 /PRNewswire/ -- ネットワーク機器およびセキュリティ・ソリューションの大手サプライヤーである株式会社テリロジーサービスウェア(以下TSW)は本日、画期的なNetwork Security as a Service (NSaaS)プラットフォームのプロバイダーであるBe Broadband Technologies Ltd. (以下BBT.live)との新たな販売契約を発表しました。この戦略的パートナーシップにより、TSWは日本とベトナムの顧客に業界をリードするBBT.liveのNSaaSプラットフォームへのアクセスを提供できるようになります。また、TSWはこの度BBT.liveの株主に加わりました。

進化するネットワーク環境への対応

エンタープライズ・クラウド・サービスの急速な成長、モバイル・デバイスの普及、Bring Your Own Device (BYOD)の採用、およびモノのインターネット (IoT)の出現により、ネットワークの複雑さは大幅に増加しています。従来のワイドエリア・ネットワーク (WAN)・サービスとオンプレミス・セキュリティ・アプライアンスは対応するのに苦労しており、企業は不正アクセスやサイバー攻撃に対して脆弱なままになっています。

BBT.liveのNSaaS: 安全でシンプルなソリューション

BBT.liveのクラウド・ベースのNSaaSプラットフォームであるBeBroadband™ as a Serviceは、ネットワークおよびセキュリティ機能の包括的なパッケージを提供することでこれらの課題に対処します。BeBroadband™ as a Serviceにより、高価で複雑なWAN最適化およびセキュリティ・アプライアンスが不要になります。Secure Access Service Edge (SASE)、Security Service Edge (SSE)、Zero Trust Network Access (ZTNA)に加え、UTM (Unified Threat Management)およびNGFW (Next Generation Firewall)機能を含む、あらゆる機能を提供します。

BeBroadband™ as a Serviceは、クラウドおよび物理データセンター全体でセキュリティ ポリシーを統合することにより、運用を簡素化し、安全な環境を構築します。企業は、ユーザーの場所に関係なく、日常的なインターネット・アクセスとモバイル・デバイスの接続を低遅延で活用できます。

企業にとっての主なメリット:

コストの削減: 高コストのアプライアンスの設置を排除し、ネットワーク管理を合理化し、通信容量の制限を克服し、古いソフトウェアのセキュリティとサイジングの問題を回避します。

セキュリティの強化: 進化するサイバー脅威から保護する、堅牢で一元管理されたセキュリティ機能のメリットを享受できます。

管理の簡素化: ユーザー・フレンドリーなクラウド・ベースのプラットフォームにより、ネットワーク構成とセキュリティ・ポリシーの管理が簡素化されます。

スケーラビリティと俊敏性:プラットフォームはビジネスの成長に合わせてシームレスに拡張し、変化するセキュリティ・ニーズに適応します。

ネットワーク・セキュリティの成功のためのパートナーシップ

- 株式会社テリロジーサービスウェア代表取締役社長 飯田道弘

Be Broadband Technologies Ltd.と提携して、同社の最先端のNSaaSプラットフォームを日本とベトナムの市場に提供できることに興奮しています。 BBT.liveのソリューションは、高度でコスト効率の高いセキュリティ・ソリューションをお客様に提供するという当社の取り組みと完全に一致しています。このクラウド・ベースのプラットフォームを提供することで、当社はあらゆる規模の企業がネットワーク防御を強化し、最適なセキュリティ体制を実現できるようにします。

- Be Broadband Technologies Ltd. CEO&共同創業者Moshe Levinson

私たちは、日本とベトナムの大手ディストリビューターであるTSWと提携して、当社の革新的なNSaaSプラットフォームをより幅広い顧客に紹介できることに興奮しています。 TSWの広範なネットワークと業界の専門知識は、当社の範囲を拡大し、これらの地域の企業が優れたネットワーク・セキュリティを実現できるようにするのに役立ちます。

株式会社テリロジーサービスウェアについて

株式会社テリロジーサービスウェアは、東京に本社を置くネットワーク機器およびセキュリティ・ソリューションの大手サプライヤーです。 同社は、あらゆる規模の企業の進化するニーズを満たすよう設計された製品とサービスの包括的なポートフォリオを提供しています。 TSWは、ネットワーク・パフォーマンスとセキュリティ体制を最適化するために、革新的で信頼性が高く、コスト効率の高いソリューションを顧客に提供することに取り組んでいます。

Be Broadband Technologies Ltd. (BBT.live) について

Be Broadband Technologies Ltd. (BBT.live)は、最先端のNetwork Security as a Service (NSaaS)プラットフォームの先駆的なプロバイダーです。イスラエルのテルアビブに本社を置くBBT.liveは、使いやすいクラウド・ベースのプラットフォームを通じて、企業がネットワーク・セキュリティのニーズを迅速かつ効率的に設定できるようにします。BBT.liveのソリューションは、あらゆる規模の企業に堅牢なセキュリティ保護、拡張性、コスト効率を提供します。

