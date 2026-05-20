Be More Enchanted（もっと、ときめいて）： 2026年、ハイアット リージェンシー ダナン リゾート＆スパで始まる 魔法のような永遠

ダナン、ベトナム、2026年5月19日 /PRNewswire/ -- ベトナム中部に広がる手つかずの美しい海岸にたたずむハイアット リージェンシー ダナン リゾート＆スパ。ここは、深い愛情が息づき、かけがえのない瞬間がいつまでも心に残る、安らぎの空間を紡ぎ出します。穏やかな海風に柔らかく白い砂浜、49エーカーものトロピカルガーデンと750メートルにわたる手つかずのビーチ、そこに広がる数多くの魅力的な屋外会場を誇るこのリゾート空間は、自然が彩る高雅ながらも心温まる雰囲気を醸し出しています。美しさとぬくもり、そして愛すべき人たちに囲まれて過ごす中で、お二人にとって祝福のひとときが自ずと創り出される場所です。

ここ ハイアット リージェンシー ダナン リゾート＆スパ では、2026年、「Be More Enchanted（もっと、ときめいて）」と題した楽園を新たにご紹介いたします。お二人にとってまさに魔法のような空間で、愛に満ちた人生という旅の第一歩を踏み出すことができます。ハイアット リージェンシー ダナンで祝福されるウェディングはすべて、単なるイベントにとどまりません。お二人にとってかけがえのない道のりを優しく映し出す、心から紡ぎ出される愛の物語でもあるのです。

まずは、プール・ハウス・ガーデン。芳しい花々の香りと海風が運ぶ穏やかなぬくもりに包まれながら、100名の大切なゲストが見守る中、誓いの言葉を交わす優しく心温まるひとときが織りなされます。そして、空と地平線が溶け合う空間、オセアン・ガーデン。海の彼方にゆっくりと沈む夕日を背景に、最大250名の愛すべき人たちと共に、黄金色の光にそっと染められた愛を分かち合えます。

広大な水平線に想いをはせるお二人にとって、ビーチは抒情的な舞台に。最大700名ものゲストが集い、海が奏でる心休まる調べに包まれて愛を祝福する、飾らず伸びやかな時が流れます。暮れなずむころ、リージェンシー ボールルームは光あふれる夢のような空間へと姿を変えます。きらめく光の天蓋のもと、最大400名のゲストと共にお食事を楽しみ、踊り、祝福の宴を分かち合い、その喜びは夜が更けるまで続くことでしょう。

経験豊富なウェディングスペシャリストのチームが、お二人の旅路の第一歩をしっかりとサポートさせていただきます。オーダーメイドの装飾コンセプトや洗練された選りすぐりの料理、こだわり抜かれた会場、そして祝宴の大切な一瞬一瞬に至るまで、あらゆる要素に柔軟性と真心を込め、お二人のご希望を尊重したデザインとなっています。こうした追求により、すべてのウェディングが唯一無二のものとなり、愛と個性が織りなす真の姿を映し出します。祝福を彩るのは、当リゾートが誇る素晴らしいシェフが腕をふるう洗練された料理の数々。世界各地のエッセンスと地元の味わいが見事に融合し、一皿一皿が食事以上の存在感を放ちます。その日の感動をさらに高め、喜びを分かち合うひとときを通じてゲストを1つに結び付ける匠の結晶です。

挙式を終えた後も、当リゾートはお二人を魅力あふれる至福の世界へとご招待します。オーシャンビューの客室やヴィー・スパでの癒しの時間、海岸沿いでの穏やかな暮らしの調べが、ウェディングを心に残る特別な思い出へと彩ります。自然やホスピタリティ、祝福の真髄が完璧な調和を奏でるハイアット リージェンシー ダナン リゾート＆スパ。ただ式場であることにとどまらず、お二人にとって始まりとなる地でもあります。澄み渡る青空の下で愛を誓い、最後の光が消えた後でも、愛の記憶がいつまでも残る空間です。

ハイアット リージェンシー ダナンでウェディングを挙げた方に、ワールド・オブ・ハイアット30,000ポイントを5,000米ドルご利用ごとに進呈いたします。ポイントは世界中のハイアットホテルでの無料宿泊としてご利用いただけます。愛がお二人をどこへ導こうとも、この「This is my wedding gift to you（私からお二人へのウェディングギフト）」が次のロマンティックな旅へのパスポートとなりますように。

詳しくは以下のウェブサイトをご覧ください。

www.hyattregencydanang.com

住所: Hyatt Regency Danang Resort and Spa

メール: [email protected]

電話: +84 236 398 1234

SOURCE ハイアット リージェンシー ダナン リゾート＆スパ