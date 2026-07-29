カバラン、「Blender's Reserve」シリーズを日本で新発売

PPIHとの初のコラボレーション。8月5日よりドン・キホーテで先行発売

台北、2026年7月29日 /PRNewswire/ -- 台湾を代表するシングルモルトウイスキーブランド「カバラン（Kavalan）」は、パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス（PPIH）との共同開発による新シリーズ 「Kavalan Blender's Reserve」 を日本で発売します。本シリーズは、2026年8月5日（水）より全国のドン・キホーテ（一部店舗）で先行販売を開始し、その後、PPIHグループの各販売チャネルへ順次展開予定です。日本市場向けに開発された特別なシングルモルトシリーズであり、カバランにとって日本におけるPPIHとの初の独占コラボレーションとなります。

金車グループ会長のリー・ユーディン氏は、次のように述べています。「日本には世界でも屈指のウイスキー文化が根付いており、シングルモルトの品質やクラフトマンシップに対する深い理解があります。PPIHとの初めてのパートナーシップを通じて『Blender's Reserve』を日本の皆さまにお届けできることを大変光栄に思います。本シリーズを通じて、カバランならではの樽熟成技術の魅力をより多くの方に知っていただくとともに、ウイスキーを通じた台湾と日本のつながりをさらに深めていきたいと考えています。」

ラベルデザインは、カバラン蒸溜所を象徴する「宝塔（パゴダ）」をモダンなグラフィックとして再構築しました。No.1は鮮やかなブルーを基調とし、軽やかで親しみやすい味わいを表現。一方、No.2は深みのあるアンバーカラーを採用し、豊かなコクと重層的な味わいを象徴しています。

「Blender's Reserve」は、カバランが長年培ってきた樽選定・ブレンド技術を活かし、多彩な味わいとの出会いを楽しめるシリーズとして誕生しました。ストレート、オン・ザ・ロック、ハイボールなど、さまざまな飲み方で個性豊かな風味をお楽しみいただけます。さらに、カバランのS.T.R.（Shave・Toast・Re-char）製法を採用。樽を削り、再度トースト・チャーすることでオークの個性を引き出し、より豊かな甘みや奥行き、複雑さを実現するとともに、カバランならではのトロピカルフルーツの個性を美しく引き立てています。また、日本の食文化との相性を考慮して設計されており、和食をはじめ多彩な料理やさまざまなシーンでお楽しみいただけます。

商品概要

Kavalan Blender's Reserve No.1

容量・アルコール度数：500ml／40%

商品特徴

バーボン樽、ラム樽、ポート樽、さらにS.T.R.ポート樽で熟成。軽やかで親しみやすいスタイルに仕上げました。ハイボールはもちろん、ご家庭で気軽に楽しめる一杯としても最適で、日常の食卓や友人との時間に寄り添います。

色合い

深みのあるアンバー。

香り

月下美人を思わせる繊細なフローラルに、ハチミツ、トロピカルフルーツ、みずみずしいベリーが重なり、華やかで心地よいアロマが広がります。

味わい

なめらかで丸みのある口当たり。トロピカルフルーツとハチミツの甘みから始まり、ジューシーなベリーとほのかなオークスパイスへと続き、フルーティーな余韻が長く続きます。

Kavalan Blender's Reserve No.2

容量・アルコール度数：500ml／40%

商品特徴

ブランデー樽、ヴィーニョ樽、S.T.R.アメリカンオーク樽で熟成。より豊かで奥行きのある味わいに仕上げ、ストレートやオン・ザ・ロックでその魅力を存分に楽しめます。幅広い料理とのペアリングにも優れ、余韻の長さを活かしたハイボールにもおすすめです。

色合い

夕暮れを思わせるアンバー。

香り

白桃、バター風味のエッグロール、クリーミーなバニラに、やさしいシナモンスパイスとオークのニュアンスが重なります。

味わい

ベルベットのようになめらかな口当たり。熟した白桃や焼き菓子のような甘み、心地よいシナモンスパイスが調和し、洗練されたオークとやわらかな甘みが余韻として長く続きます。

販売情報

発売日：2026年8月5日（水）

販売店舗：全国のドン・キホーテ（一部店舗）より順次発売、その後PPIHグループ各店舗へ展開予定。

希望小売価格：3,980円（税抜）

カバランウイスキーについて

宜蘭県にあるカバラン蒸溜所は、2005年以来、台湾におけるシングルモルトウイスキー造りの先駆者として、その技術を発展させてきました。高温多湿な環境で熟成される当社のウイスキーは、雪山の清らかな雪解け水を源とし、海風と山風によってさらに風味が磨かれています。これらの条件が相まって、Kavalanならではのクリーミーな味わいが生まれます。

宜蘭県の旧名を冠した当蒸溜所は、親会社である金車グループの45年以上にわたる飲料製造の歴史に支えられています。私たちは、業界で最も競争の激しいコンペティションにおいて、金賞以上の賞を1,000件獲得しています。

Kaitlyn Tsai

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Wendy Wang

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SOURCE カバラン（Kavalan）