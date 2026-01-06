ペロブスカイト技術の革新が業界を震撼！光翼イノベーションズ、CES 2026 に 3 種類の破壊的製品を発表～住宅・商業・アウトドアエネルギー生態系を転換

ラスベガス、2026年1月7日 /PRNewswire/ -- CES 2026 の開会首日、光翼イノベーションズ（BiLight Innovations）が、ペロブスカイト技術を基盤とした 3 種類の世界初・業界唯一の製品をグローバルデビューさせた。「巻き取り式太陽光カーテン」「無リチウム電池電子名札」に加え、「ポータブルフレキシブル太陽光パネル」が登場し、住宅、商業、アウトドアの三領域のエネルギー利用方式を根本的に転換するとともに、同社がフレキシブルエネルギー技術分野でのトップクラスの開発実力を証明し、国際業界から注目を集めている。

巻き取り式太陽光カーテン：0.1mm 超薄膜設計で「エネルギー自給型住宅」を実現

光翼イノベーションズ、CES 2026 会場にて 3 種類の革命的ペロブスカイト太陽電池製品を発表

同製品は自主開発の新一代ペロブスカイト材料を採用し、厚さわずか 0.1mm、1 平方メートルあたり重量 150g 未満、曲げ半径 10mm 以下の極限的なフレキシブル設計を実現し、従来太陽光モジュールの「硬質・大型化」という宿命を打ち破った。光電変換効率は 18% を超え、特に弱光環境下での発電性能に優れ —— 蛍光灯や曇天時の光でも安定的に発電可能で、家庭用照明、スマート家電、スマホ充電などに直接電力を供給する。余剰電力は家庭用蓄電設備に貯蔵でき、「エネルギー自給自足」を実現する。

構造面では、一般的な布製カーテンと外観が一致し、標準的なカーテンレールに直接取り付け可能。断熱・遮光機能に加え、環境負荷の低い素材を使用して「発電 + インテリア + 環境保護」の三位一体を達成し、スマートホーム市場に新たな可能性を開く。光翼の技術責任者は「ペロブスカイト材料の結晶構造を最適化することで、柔軟性と発電効率の両立を実現した」と技術ポイントを説明する。

無リチウム電池電子名札：室内光単独供給で「永久稼働」を実現

もう一つのフラグシップ製品である無リチウム電池電子名札は、「ペロブスカイト太陽光パネル + 低消費電力電子ペーパー」の革新的コンビネーションを採用。500 ルクス（一般的なオフィス照明強度）の環境下で、太陽光パネルが効率的に電力を生成し、電子ペーパーはコンテンツ更新時のみ微量の電力を消費するため、充電や電池交換が完全に不要となる「永久稼働」を実現した。

実用性では、Bluetooth 連携によりスマホアプリから名前、役職、会議議題、連絡先などをリアルタイム更新可能で、会議室、展示会レセプション、オフィスワークステーションなど多様なシーンに対応。紙名札の資源浪費、リチウム電池製品の劣化・環境汚染といった課題を一挙に解決し、「サステナブルオフィス」の普及を促進する。

ポータブルフレキシブル太陽光パネル：巻き取り式設計でアウトドア向け電力供給を実現

住宅・オフィス向けイノベーションに加え、光翼イノベーションズは CES 2026 でゲームチェンジャーとなるポータブルフレキシブル太陽光パネルも発表し、ペロブスカイト技術の適用領域をアウトドアシーンに拡大した。この巻き取り式ソリューションは同社のコアフレキシブルペロブスカイト材料を継承し、コンパクトな巻物型設計でアウトドア向け電力供給の利便性を再定義 —— 両手で両端を引っ張るだけで瞬時に緊密なロールからフルサイズの発電面へと展開し、薄い布のような厚みと 1 平方メートルモデルで 150g 未満の軽量設計により、バックパックへの収納が容易で、従来の硬質ポータブル太陽光パネルの bulky さを解消し、ハイキング、キャンプ、ビーチ旅行などのアウトドア活動に最適だ。光電変換効率は 18% を超え、弱光適応性に優れ、曇天や日陰でも安定した発電が可能で、内蔵の USB-C/USB-A ポートを介してスマートフォン、iPad、モバイルバッテリーなどをシームレスに充電。環境に配慮した耐久性の高い素材は、軽微なスクラッチや湿気に強く、様々なアウトドア環境に対応する。光翼の R&D マネージャーは「重い機材も複雑なセットアップも不要で、瞬時にクリーンエネルギーを提供するこの製品で、グリーンエネルギーとアウトドアモビリティをつないだ」と語り、ペロブスカイト技術の多様性をさらに実証し、持続可能なポータブルエネルギーソリューションに対する増大する需要に応えている。

技術転換の可能性：IoT 分野への拡大を構想

これら 3 製品の背後には、光翼が 10 年以上培ったペロブスカイト材料開発と低消費電力制御技術がある。業界関係者は「ペロブスカイト技術を民生製品やアウトドア機器に実装し、無電池化や高ポータビリティを実現した点は画期的」と評価し、電子値札、スマートドアプレートなどの IoT 機器への技術転換が期待されている。

光翼イノベーションズは、ペロブスカイト太陽光技術の研究開発を専門とし、住宅、商業、アウトドア、IoT 分野でのクリーンエネルギー普及を通じて、世界の低炭素化社会の実現に貢献することを使命としている。

