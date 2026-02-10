Daesang、日本最大の食品・流通展示会「スーパーマーケット・トレードショー2026（Supermarket Trade Show 2026：SMTS 2026）」に初出展、日本市場へ本格参入の意思を示す

ニュース提供

Daesang Corporation

11 2月, 2026, 08:00 JST

- 2月18日～20日に千葉で開催され、出展者数は約2,200社、来場者数は70,000人以上が見込まれる

- 「Jongga Ilpum Kimchi」や「O'food Gochujang」などの主力商品に加え、現地の食のトレンドを反映した4種類の試食メニューを紹介

ソウル、韓国、2026年2月11日 /PRNewswire/ -- 韓国の大手食品企業Daesang Corporationは2月11日、千葉県の幕張メッセで2月18日から20日まで開催される日本最大級の食品・流通展示会「スーパーマーケット・トレードショー2026（Supermarket Trade Show 2026：SMTS 2026）」に初めて出展すると発表しました。

今年で60周年を迎えるSMTS（スーパーマーケット・トレードショー）は、1967年から全国スーパーマーケット協会が毎年開催しており、国内有数の流通見本市として広く認知されています。2026年大会には、16カ国から約2,200社が参加し、日本や世界の小売バイヤーを含む70,000人以上の来場者が見込まれています。

Continue Reading
Daesang Corporation participates for the first time in Supermarket Trade Show 2026 (SMTS 2026), held February 18–20 at Makuhari Messe in Chiba.
Daesang Corporation participates for the first time in Supermarket Trade Show 2026 (SMTS 2026), held February 18–20 at Makuhari Messe in Chiba.

韓国を代表する総合食品企業として知られるDaesangは、過去70年にわたり、調味料、発酵ソース、キムチ、ソース、加工食品など幅広い製品ラインアップを構築し、世界市場で着実に存在感を高めてきました。SMTS 2026への初出展を通じて、Daesangは発酵技術を基盤とする発酵ソースやキムチ製品を前面に打ち出し、差別化された競争力を示すとともに、日本市場での足場をさらに固める計画を立てています。

Daesangのブースでは、韓国No.1*のキムチブランドJongga（宗家）と、グローバル食品ブランドO'foodの主力商品を展示し、世界をリードする発酵分野のノウハウを生かしてアピールします。主な展示品には、Jongga独自の伝統製法で作り、厳選した5種類の魚介素材で熟成させることで、本場韓国キムチの濃厚なうま味を引き出した「Jongga Ilpum Kimchi」などが含まれます。また、キムチに馴染みのない日本の消費者にも親しみやすい、あっさりとした味わいを目指した「Jongga Mildly Fermented Kimchi」も紹介します。さらに、韓国有数のコチュジャンの産地として知られる淳昌（スンチャン）に伝わる伝統製法で作られた「O'foodコチュジャン」も紹介し、伝統に根差した独自性のある製品を通じてK-foodの魅力を強調します。
*出典：NIELSEN KOREA、2007年～2024年のキムチ販売数量・販売金額

日本の消費者に本格的な発酵食品の味をより身近に体験してもらうため、Daesangは現地の食文化のトレンドにヒントを得た試食プログラムを継続的に実施します。日本のスーパーマーケットで人気の「デリカメニュー」をコンセプトに、キムチやコチュジャンを取り入れた創作レシピを提案します。試食メニューは、「キムチ卵キンパ炒め」や「セリのコチュジャン海老カンジョン」といったトレンドの韓国風メニューに加え、「キムチ・ツナマヨサンド」や「コチュジャン肉じゃが」など、韓国の発酵風味を日常の和食に取り入れた「ネオ・ジャパニーズ」メニューを含む計4品です。

ブースのデザインも細部に至るまで工夫されています。Daesangのコーポレート・アイデンティティに着想を得て、同社の継続的な成長と拡大というビジョンを象徴する横長の「ビッグ・ツリー」構造を採用し、木の年輪が広がっていくイメージで表現しています。大型LEDスクリーンと実際のスーパーマーケットの売場を模したレイアウトにより、来場したバイヤーが商品棚の陳列や店頭での売り場づくりの考え方を直感的に体験できます。特に、韓国の「こだわり」の精神を象徴する伝統工芸の螺鈿細工を、製品パンフレットや試食用容器などブース各所に取り入れ、Daesangの職人技と品質への揺るぎない姿勢を表現しています。

Daesang CorporationのCEOであるLim Jung-baeは、「SMTS 2026への参加は、当社の発酵技術と専門知識を凝縮した独自の差別化製品を日本の食品・流通市場に紹介する有意義な機会です。日本の食文化トレンドを反映しつつ、新しく刺激的な味覚体験を提供する発酵ソースやキムチ製品を通じて、K-foodの多様な魅力を楽しんでいただければ幸いです」とコメントしました。

Daesang Corporationについて

Daesang Corporationは1956年に設立され、70年にわたり世界最大級の発酵食品メーカーとして事業を展開してきました。キムチ、ソース、調理済み食品などを提供するJonggaやO'foodといったグローバルブランドを展開することで、韓国を拠点とする世界有数の食品企業へと成長を遂げてきました。本社は韓国にあり、米国、ポーランド、中国、インドネシア、ベトナムにも製造子会社を有しています。詳しくはwww.daesang.com/enをご覧ください。 

SOURCE Daesang Corporation