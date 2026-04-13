東京, 2026年4月13日 /PRNewswire/ -- -フィジカルAI半導体のリーディングカンパニー、DEEPX（代表・キム・ノックウォン）は、東京ビッグサイトで開催された日本最大のIT・デジタルイノベーション展示会『Japan DX Week 2026』に参加し、現地の主要パートナー企業と共に自社の量産製品『DX-M1』を披露し、日本市場への攻略を加速させている。

現在の日本市場では、産業機器に通信とAIを組み合わせた「組み込みIoT」や、ロボットなどの自律制御を目的とした「フィジカルAI」のトレンドが急速に高まっており、高性能・低消費電力のエッジAIソリューションへの需要が非常に高い。

DEEPX、日本の『Japan IT Week 春 2026』でパートナー企業と共にフィジカルAIエコシステムを本格的に披露··· 「日韓AI産業協力の主導」

DEEPXは差別化されたDX-M1製品群を基盤に、現地顧客の技術革新を支援するとともに、2026年下半期から次世代2ナノベースのフィジカルAIチップ「DX-M2」を提供し、グローバルな技術格差をさらに拡大する予定だ 当日、現場ではディープエックスの卓越した技術力を確認しようとする日本国内の主要流通業者や業界関係者の足が絶えなかった。

特に、日本の半導体・ITソリューション市場をリードする大手流通企業の関係者が多数ブースを訪れ、DEEPX『DX-M1』モジュールの優れた電力性能と市場潜在力を高く評価した。現地の有力商社は、自社ラインアップを活用した日本国内での先行プロモーションや販売促進活動に強い意欲を示しており、これが今後日本国内の流通網でDeepX製品を先取りするための活発な競争活動につながると期待されている。

展示会期間中、DEEPXの製品は現地パートナー企業のブースを通じて日本の産業界から熱い関心を集めた。

- Koshida: 日本の主要通信事業者がDeepXの技術力に大きな関心を示しており、初日にもかかわらずDX-M1導入に関心を示した約30社とフォローアップ（F/U）ミーティングを調整中である。

- MSI：グローバルパートナーであるMSIは大型ブースを設け、昨年台湾のコンピュテックスで話題となったDX-M1 M.2モジュールをベースにした駐車管理システム用『AI Box』を展示した。

- Sanshin は、SORACOMブース内にて、DEEPX社のRaspberry Piを活用したEdge AIおよびIoTカメラのデモを実施した。

ディープエックスは、日本国内のグローバルリーディングメーカーの本社を次々に直接訪問しプロモーションを実施するなど、現地の主要企業を対象に攻めのビジネス展開を加速させている。

このような日本市場での爆発的な反応とビジネス成果は、キム・ノックウォン代表の献身的なグローバルネットワーク構築の努力と直結している。 金録元代表は2024年から現在まで韓国貿易協会（KITA）の日韓交流特別委員会委員として活動しており、AI時代を迎えるにあたり、韓国と日本の両国間の産業協力強化のために多方面で努力を重ねてきた。

DEEPXの関係者は「今回のDX Weekへの参加とパートナー企業の積極的な取り組みにより、日本の通信・製造業におけるDEEPXの競争力が改めて証明された」と述べ、さらに「日本の主要商社パートナーとの緊密な協力やKITAなどを通じた日韓産業交流の取り組みを基盤に、日本国内でのエッジAIソリューション導入を積極的に拡大していく」と語った。

【DEEPX（ディープエックス）について】 DEEPXは、超低消費電力かつ高性能なオンデバイスAIソリューションに特化したグローバルAI半導体企業です。卓越した電力効率でリアルタイムのインテリジェンスを提供するAIアクセラレータおよびコンピューティングプラットフォームを開発しています。400件以上のグローバル特許を保有し、ロボティクス、スマートマニュファクチャリング、セキュリティ、モビリティ、AIインフラなどの分野でトップクラスの企業と協業しており、米国、欧州、中国、台湾をはじめとするグローバル市場へと事業を拡大しています。

SOURCE DEEPX