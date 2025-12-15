DEKRA、創立記念の年を振り返って：今日の基盤を礎に 確かな未来へ

シュトゥットガルト（ドイツ）、2025年12月10日 /PRNewswire/ -- DEKRAは創立100周年を迎える本年を締めくくるにあたり、安定性、明確な優先事項、そして強い対応力に特徴づけられた特別な１年を振り返っています。依然高い市場変動、地政学的な不確実性、欧州のいくつかの市場における低調な経済状況より、依然として厳しい環境が続いているにもかかわらず、DEKRA は 2025 年通年で 1 桁台半ばの収益成長と、前年と同水準の全体的な安定した業績を見込んでいます。今年の最初の 10ヶ月間で、中核事業である TIC 事業の収益成長率は約 4% でした。

DEKRAのCEO兼経営委員会会長Stan Zurkiewicz氏は「2025年はDEKRAにとって非常に特別な年でした――創立100周年を迎えました。このような節目を迎える企業はごくわずかであり、私たちはこの達成を非常に誇りに思っています。」と述べています。「同時に、今年は経済的および地政学的な課題にも直面しました。しかし、私たちの強固な基盤は揺るぎません。私たちは軌道を維持し、重要なことに集中し、着実に成果を上げました。この点について、DEKRAの全チームに心から感謝の意を表したいと思います。」

個々の市場が経済的逆風に直面する中でも、DEKRAのグローバルTIC（試験・検査・認証）事業は堅調に推移しました。自動車検査事業は国際的な強みを維持し、世界で年間3,200万件以上の検査を実施しており、日常生活における信頼と安心の象徴となっています――DEKRAの自動車検査分野における世界No.1の地位を確固たるものにしています。サービスポートフォリオの継続的な拡大と強固な顧客パートナーシップに支えられ、サステナビリティおよびデジタルセキュリティ分野でも需要は好調に推移しました。

全文はこちらをご覧ください：https://www.dekra.co.jp/ja/a-stable-foundation-today-a-clear-direction-for-tomorrow/

DEKRAについて

DEKRAは100年にわたり、安全性の分野で信頼を得てきました。DEKRAは、車両検査を通じて道路の安全性を向上させるという最初の目標を掲げて1925年に設立され、試験、検査、認証の分野で世界最大の非上場独立系専門組織に成長しました。現在、DEKRAはグローバルパートナーとして包括的なサービスとソリューションで顧客をサポートし、安全性とサステナビリティを推進しています。これは、DEKRAの創立記念の標語である「未来を守る」に完全に沿った活動です。2024年、DEKRAの売り上げは43億ユーロに達しました。五大陸、約60か国において、約4万8000人の従業員が質の高い独立した専門的なサービスを提供しています。DEKRAはEcoVadisからプラチナ評価を獲得し、世界で最も持続可能な企業の上位1%に位置付けられています。

