Doppel、日本に進出でグローバル展開の新たな段階へ

ソーシャルエンジニアリング対策のリーダー企業が顧客数250社を突破、新たなメールセキュリティソリューションを発表、業界のベテラン人材を経営陣に迎える

サンフランシスコ, 2026年6月17日 /PRNewswire/ -- AIネイティブのソーシャルエンジニアリング対策（SED）プラットフォームを提供するDoppelは本日、日本への正式進出を含む一連の重要な進展を発表しました。今回の日本進出は、CTCSP Corporationとの戦略的提携を軸としており、企業がAI駆動型ソーシャルエンジニアリングの脅威に直面する中、Doppelの国際的な事業展開をさらに強化するものです。

今回の発表は、ARR（年間反復収益）が前年同期比で3倍に拡大し、Fortune 500企業の顧客数が5倍以上増加するなど、急速な成長を遂げたことを受けて行われたものです。Doppelの顧客基盤は250社を超える規模に拡大しており、Poshmark、Ameren、BitGo、San Francisco 49ersなどが含まれています。さらに、Doppelはメールセキュリティ、フィッシング調査、AI駆動型脅威の検知といった分野において新機能を追加し、プラットフォームを拡充しました。こうした成果は、カナダおよびオランダ全土での国際的な人材採用活動に加え、去年10月のEMEA地域へのDoppelの事業拡大によって加速されました。

日本市場への進出の一環として、Doppelは伊藤忠テクノソリューションズ（CTC）グループの一員であるCTCSP株式会社と提携し、日本全国でDoppelプラットフォームの提供を開始します。CTCグループが持つ広範な企業顧客基盤と、システムインテグレーション、セキュリティ運用、マネージドサービスにおける高い専門性を活かし、CTCSPは市場投入活動や導入から顧客の活用支援に至るまで、エンドツーエンドのサポートを提供します。これにより、日本企業はDoppelプラットフォームを効果的に導入し、運用できるようになります。

CTCSPの代表取締役社長である上克也氏は、「AI駆動型詐欺の台頭により、従来の縦割り型のセキュリティ対策は、日本の企業にとって十分なものではなくなりました」と述べています。「ソーシャルエンジニアリングは、事業継続性やブランドの価値を脅かす重大なリスクです。CTCSPの使命は、世界最先端の技術を厳選することで、日本企業のデジタル基盤に対する信頼性を高めることです。Doppelとの提携により、AIネイティブなソーシャルエンジニアリング対策を提供し、日本中の企業が次世代のAI駆動型脅威に対して強靭性を備えていけるよう支援していきます。」

「日本は、世界的なソーシャルエンジニアリングとの戦いにおいて極めて重要な最前線です」と、DoppelのCEO兼共同創設者であるKevin Tian氏は述べています。「CTCSPとの提携、そして地域の顧客からの信頼は、AI駆動型攻撃から世界で最も革新的な企業を守るという当社の使命の正当性を裏付けるものです。私たちは、日本への投資、世界水準の現地チームの構築、そしてパートナー企業が最先端のSEDツールを活用できるよう支援することに全力を注いでいます。」

その他の成長の節目

人材採用の加速とオフィスの拡張

Doppelは2026年第1四半期に60名以上の従業員を採用し、総従業員数は200名を超えました。この急成長を支えるため、同社はオースティンに新たなBDRハブを開設し、サンフランシスコおよびニューヨーク市でもオフィスを大幅に拡張するなど、事業拠点の拡大を進めています。

役員人事

6月2日、Doppelは、 Ofir Ronen氏をカスタマーサクセス担当上級副社長（SVP）に任命しました。Ronen氏は20年以上にわたり高成長企業の事業拡大に携わってきた実績を持ち、以前はVaronis SystemsとVectra AIで最高顧客責任者（CCO）を務めていました。同氏は、Doppelにおけるグローバル顧客戦略、ライフサイクル管理、顧客維持施策、価値実現を統括します。

さらに、Joshua Bartolomie氏が、副社長兼グローバル脅威インテリジェンス責任者として5月にDoppelに入社しました。Cofenseで最高セキュリティ責任者（CSO）およびグローバル脅威サービス担当副社長を8年間務めたBartolomie氏は、Doppelのインテリジェンス部門および独自の調査活動の強化を担います。

両氏の就任は、Stripeでの前職を経て、エンジニアリング担当上級副社長として1月にDoppelに入社したNatasha Mohanty氏の採用に続くものです。

製品イノベーション

Doppelは、一連の画期的な製品開発を通じて、SEDカテゴリーの概念を再定義し続けています。5月27日、同社は、統合型AIネイティブプラットフォームの新たな保護レイヤーとして、ソーシャルエンジニアリング攻撃の全段階に対する防御を目的として特別に構築された Doppel Email Securityを発表しました。「Email Security」は、エージェント AIと「Doppel Threat Graph」を活用し、受信トレイへの脅威をコンテキストに基づいて分析するとともに、フィッシング攻撃を仕掛ける悪意のあるインフラを無力化します。Doppel Email Securityに関する最新情報や優先アクセスを希望される方は、doppel.com/email-security-waitlist からウェイティングリストにご登録ください。

これは、従業員から報告された脅威の分析を自動化し、手作業による負担を軽減するとともに、対応を迅速化するDoppel Phishing Triageの5月4日のリリースに続くものです。受信トレイに限らず、現代のワークスペース全体を保護するため、Doppelは、Zoom、およびMicrosoft Teamsの会議シミュレーション機能も導入し、ディープフェイクを利用した音声・映像攻撃の増加に備える体制を整えました。こうした進歩を支えているのが、新しいAI Content Builderです。これにより、顧客はDoppel Threat Graphと実際の攻撃パターンから得られるインテリジェンスに基づいて、自社の具体的なポリシー、手順、ブランドに合わせた、魅力的でローカライズされたトレーニングコンテンツを自動生成できます。

業界認証および評価

AI分野における信頼されるリーダーとしての地位を確固たるものにするため、Doppelは先日、国際標準化機構（ISO）の認証を3件取得したことを発表しました。これには、AIガバナンス基準に関するISO 42001認証も含まれており、同認証を世界で最初に取得した350組織の1つとなっています。

また、同社は業界からも高い評価を得ています。Doppelは先日、2026 Fortress Cybersecurity Awardにおいて、ディープフェイク検知およびフィッシング対策部門の受賞企業に選出されました。これは、2026 Cybersecurity Excellence Awardsにおいて最優秀サイバーセキュリティスタートアップ、エージェント AI、セキュリティ意識向上トレーニングの各部門で受賞し、Cybersecurity Breakthrough Awardsでも評価されたことに続くものです。さらに、最高戦略・エクスペリエンス責任者（Chief Strategy and Experience Officer）のBobby Ford氏が、Security Magazine誌の「2026年トップサイバーセキュリティリーダー」の一人に選出されました。

Doppelの詳細については、doppel.comをご覧ください。

Doppelについて

Doppelは、ソーシャルエンジニアリング防御（SED）のためのAIネイティブプラットフォームです。共通のインテリジェンスレイヤー上に統合された3つのソリューションを通じて、AIを活用したなりすまし、フィッシング、詐欺、ソーシャルエンジニアリングから個人やブランドを保護します。Digital Risk Protection（DRP）は、複数のチャネルにまたがる脅威を検知し、アラートをリアルタイムの脅威グラフに統合し、AI駆動型インフラを無力化します。Human Risk Management（HRM）は、こうした現実の脅威をフィッシング模擬攻撃や次世代型セキュリティー意識向上トレーニングへと変換し、ユーザーおよびチームごとに従業員のリスクを測定・低減します。Email Securityは、Doppel Threat Graphを基盤としたエージェント型検知・対応機能を活用して、受信トレイへの攻撃を阻止するとともに、その背後にある攻撃インフラの機能停止を図るインライン保護機能を提供します。これらを組み合わせることで、標的が特定される前のインフラ構築段階から侵害が発生する瞬間まで、ソーシャルエンジニアリング攻撃の連鎖全体を防御し、ソーシャルエンジニアリングから世界を守るというDoppelの使命を日々推進しています。

SOURCE Doppel