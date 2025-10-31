Dragonpass、WanderJoyとの戦略的提携により、通信事業者主導の旅行体験を強化

東京、2025年10月31日 /PRNewswire/ -- グローバルに展開する旅行・ライフスタイルプラットフォームであるDragonpassは、WanderJoyの戦略的パートナーの一つとなり、アジア太平洋地域初の国境を越えた通信事業者向けリワードプログラムの立ち上げを支援するTravel Allianceをサポートします。この提携により、数百万のモバイルユーザーが、地域内で信頼される通信事業者ブランドを通じて、よりパーソナライズされ、充実した旅行体験を楽しめるようになります。

2025年のKDDIサミット（東京）で発表されたWanderJoyは、Singtel、AIS、台湾モバイル、GOMOフィリピン、KDDI、Telkomsel、Optus、HKTの8つの主要モバイル事業者を結集しています。WanderJoyは、地域内で3億5,000万人以上の旅行者を支えるローミングと接続性を活用し、モバイルユーザーが海外でもシームレスにリワードやライフスタイル特典を利用できる、単一でストレスフリーなプラットフォームを提供します。

ドラゴンパス、WanderJoy との戦略的提携を通じて通信会社主導型の旅行体験を強化

Dragonpassは、Estée Lauder、Grab、KKday、Omio、Trip.comとともに、WanderJoyの拡大するネットワークの一翼を担い、旅行者がどこに行っても利用できる、限定的な旅行・ライフスタイル体験を提供します。

Dragonpass: AI によるパーソナライズされたロイヤルティの推進

メディア向けブリーフィングで、Dragonpassの共同創業者兼CEOであるJane Zhu氏は、同社がどのようにして包括的なAI搭載の旅行・ライフスタイルプラットフォームへの変革を加速しているかを共有しました。

「Dragonpassは、空港ラウンジとクレジットカード会員向けの特典ソリューションから始まりました」と彼女は述べました。「現在では、デジタル銀行、保険会社、OTA、航空会社、そして中国の主要な通信事業者すべてと提携しており、その中にはChina Mobileへの5年以上のサービス提供も含まれます。WanderJoyのようなパートナーとともに、私たちは今や空港の枠を超えた旅行・ライフスタイル特典を提供しています。」

Jane氏は、業界が標準化された特典から、個人の興味やニーズに応じたカスタマイズされたロイヤルティへと移行していることを強調しました。AIとデータがその進化を加速させている。「ユーザーエンゲージメントこそがロイヤルティの核心です」と彼女は強調した。「テクノロジー特にAIは、今や顧客とのより深いつながりを生み出す鍵となっている。」

DragonpassのAIコンシェルジュはすでに、旅行者が空港送迎からラウンジ利用、食事、フィットネス、エンターテインメントに至るまで旅の計画と予約を行えるようにし、さらに24時間365日、個々に合わせたガイダンスとサポートを提供している。

WanderJoyとの提携を通じて、Dragonpassはこれらの上質な体験を通信事業者のチャネル内で直接提供し、旅行者にさらなる利便性と価値をもたらしている。

「ブランドが共に忘れられない体験を創り出すとき、ロイヤルティは真に息づくのです」と Jane氏 は締めくくった。「WanderJoyと共に、私たちは世界の旅をよりパーソナルに、よりつながりのあるものに、そして本当の意味で喜びに満ちたものにしています。」

SOURCE Dragonpass