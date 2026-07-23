ハンコック、日本初のフォーミュラEナイトレースとなる東京E-Prixをサポート

フォ ー ミュラEが日本で初となるナイトレ ー スを開催。7月25日、26日に東京でシ ー ズン12（2025/26）のダブルヘッダ ー を 実 施

午後の走行から夜間のレ ー スへと移行することで、 一方のコンディションで準備を行い、異なるコンディションで決勝に臨むという、新たな技術的課題が生じる

独占タイヤサプライヤーのハンコックは、持続可能なエネルギーのみで運営される東京大会を3年連続でサポート

東京、2026年7月23日 /PRNewswire/ -- 2026 TDK東京E-Prixでは、 日本で初となるフォーミュラEのナイトレースが開催され、7月25日、26日の両レースは現地時間20時にスタートする。ABB FIAフォーミュラE世界選手権の独占タイヤサプライヤーであるハンコックタイヤアンドテクノロジー株式会社（以下、ハンコック）は、シーズン12（2025/26）第14戦および第15戦に出場する全チームにタイヤを供給する。

東京は2024年にフォーミュラEの開催地に加わり、東京都内で初めてとなるFIA世界選手権レースを開催した。2025年にはダブルヘッダーとして再び開催された。東京E-Prixの全長2.575キロメートルの特設サーキットは、東京ビッグサイト周辺の有明ウォーターフロント地区に設けられ、18のコーナーと3本のストレートで構成される。テクニカルな低速区間と高速コーナーの組み合わせにより、1周を通じてタイヤ性能に多様な要求が課される。サーキットの照明を含む大会運営全体には、先進バイオ燃料由来の持続可能なエネルギーが使用される。これは、ゼロエミッション・モビリティの推進に向けたフォーミュラEと東京都のパートナーシップを反映したものである。

【写真】フォーミュラE シーズン11 第8戦・第9戦 東京E-Prix レース

今年のナイトレースでは、 各チームには、大きく異なる2つのコンディションへの対応が求められる。練習走行と予選は気温の高い午後に行われる一方、決勝は、日没後、路面温度が低下した時間帯にスタートする。このため、日中に有用なデータを収集するだけでなく、決勝に向けてコンディションが冷えていく中で、タイヤの挙動、グリップレベル、路面温度がどのように変化するかを予測することが重要となる。

東京では7月下旬の暑さと湿度が、日没後も引き続き影響すると予想される。ハンコックの「iON Race」には、レースの進行とともに路面温度が低下する中でも、予測しやすいウォームアップ特性、安定したグリップ、一貫した性能が求められる。

ハンコックは大会期間中、フォーミュラEファンビレッジ内にブースを出展し、来場者に同社の「iON」タイヤ技術やEV用タイヤのラインアップを紹介する。

SOURCE Hankook Tire & Technology Co., Ltd.