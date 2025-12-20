FITUR 2026、日本の観光の魅力を国際市場へアピール

過去最大規模の日本代表団がFITUR 2026に参加し、パートナーシップの促進とグローバル展開を目指します。

マドリード, 2025年12月20日 /PRNewswire/ -- 1月21日から25日までIFEMAマドリードで開催される国際観光フェア「FITUR 2026」において、国際観光市場における日本の存在感の高まりと、スペインとの緊密な関係が示されます。日本政府観光局（JNTO）によると、2024年のスペイン人訪日客数は約182,300人に達し、2023年比で57.3%増を記録しました。この背景には、2023年10月に就航したイベリア航空のマドリード－東京直行便（週3便）が大きな転換点となったことが挙げられます。

一方、スペイン観光推進局（Turespaña）の発表によれば、スペインは2024年に41万人以上の日本人観光客を迎え入れました。これは前年比32.1%増であり、消費総額は2023年比48%増の11億6,400万ユーロに達しています。日本市場は1日あたりの旅行消費額が極めて高いことで際立っており、あらゆる市場の中でもトップクラスに位置しています。スペイン国立統計局（INE）によると、2025年第2四半期の日本人訪問者数はさらに8%増加しました。

また、こうした認知指標は、日本におけるスペイン人気の持続的な上昇も反映しています。YouGovの調査によれば、2025年の「訪問検討」においてスペインは3位、「旅行意向」では2位にランクインしており、2024年と比較して大幅な伸びを見せています。さらに、実際にスペインを訪れた旅行者の満足度は58.5%から68.3%へと上昇しています。

こうした背景から、FITUR 2026では過去最大規模の日本代表団の参加が実現しました。日本政府観光局および東京都の公式代表に加え、東京観光財団（TCVB）、JTBグループのグローバルDMCネットワーク、全日本空輸（ANA）、ジャパン・エクスペリエンス、姫路観光コンベンションビューロー、ジェイアール東海ホテルズ、JTBグローバルマーケティング＆トラベル、ミキ・ツーリスト x HIS、藤田観光（WHGホテルズ）、スカイホップバス東京、DMC Japan by KNT、および多数のオペレーターを含む計50の企業・団体が出展します。さらに、FITUR 2026には日本市場を専門とするスペインの主要エージェントも多数参加する予定です。

このビジネスの成長は、2024年に前年比47.1%増となる3,680万人の訪日外客数を記録し、過去最高を更新した日本の観光市場の活力を反映しています。したがって、FITUR 2026はスペインと日本の観光における連携を強化し、新たな協力の機会を創出する極めて重要な場となるでしょう。

