台湾・桃園市、FOODEX JAPAN 2026に出展 約30品目を日本ECで販売開始

台灣桃園市政府農業局

11 3月, 2026, 10:00 JST

桃園市, 2026年3月11日 /PRNewswire/ -- 台湾桃園市政府310日農漁会および関連農業団体いてFOODEX JAPAN 2026出展、桃園産農産品国際市場向PRった。今回、日本大手ECモールへ初進出、東方美人茶桃映紅茶など30商品販売開始。 日本市場での認知度向上海外販路拡大目指 

また訪問団千葉県および茨城県つくばみらい農産品交流、成田市地方卸売市場視察。日本流通販売体制、桃園市魚産品直売センター新設計画運営かす 

台湾桃園市と千葉県の締盟10周年記念農特産交流会
今年桃園市千葉県友好都市締結10周年にあたり、本訪問じて日台農業文化交流のさらなる深化

桃園春日特集
野菜青汁
紅玉佳人
緑雲
桃映紅茶
番庄美人茶

台湾桃園市政府農業局、農民へのサービスと農業発展推進核心とし、持続可能革新的農業のビジョンを継続的推進しています

担当：Rita Kao
メール[email protected]

SOURCE 台灣桃園市政府農業局