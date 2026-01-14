FPT、FPT Israelを設立、中核技術の習得とベトナムのグローバル技術地位向上への取り組みを強化

テルアビブ（イスラエル）および ハノイ（ベトナム）、2026年1月14日 /PRNewswire/ -- FPT Corporationは、FPT Israelの設立を発表しました。これは、世界有数の技術およびイノベーション拠点であるイスラエルへの進出を通じて、グローバル展開を戦略的に拡大する動きです。

設立発表式典には、両国大使館代表、Ministry of Economy and Trade幹部、Ministry of Science and Technology幹部、各種省庁および業界団体、多分野のビジネス・パートナーの代表など、多くの要人が出席しました。

FPT Israelを通じて、FPTはイノベーション・ハブ、技術交流、研究開発（R&D）の基盤を構築するとともに、世界中のスタートアップ・エコシステムとの連携強化を目指します。人工知能（AI）、サイバーセキュリティ、半導体など国家戦略技術に焦点を当て、グローバル顧客へのサービス向上と技術ソリューションの共同開発を推進します。

「スタートアップ国家」と称されるイスラエルは、世界有数の技術およびイノベーション拠点です。ハイテク産業はイスラエル経済の重要な部分を占め、グローバル・イノベーション指数では139か国中14位にランクされています。

FPT CorporationのTruong Gia Binh会長は次のように述べています。「ベトナムとイスラエルは、発展の歴史において深い共通点を持っています。すなわち、進歩への志と、教育と技術が国家発展の鍵であるという強い信念です。本日、ベトナムは技術に関する重要な政策を発表しました。中でも重要なものとして、科学、技術、イノベーション、および国家のデジタル変革における飛躍的発展に関する決議第57-NQ/TW号、ならびにAI、サイバーセキュリティ、半導体などの戦略的技術の開発と習得に焦点を当てた決定第1131/QĐ-TTg号が挙げられます。FPT Israelの設立により、同社の革新精神から学び、先進的教育にアクセスし、深い協力を拡大し、中核技術を開発および習得することが可能となります。」

本イベントでは、FPTがイスラエルの先進技術パートナー数社を紹介しました。これは、教育（Enabley）、ハイテク農業（CropX）、サイバーセキュリティ（CyabraおよびCyberproAI）、量子暗号（BATM Advanced Communications Ltd.）、量子コンピューティング（Classiq）、半導体（AsicSValue）、事業拡大（NAOR Group）など主要分野におけるハイテク・ソリューション・エコシステムの拡充を目指しています。

本イベントでは両国大使がFPTのイスラエル進出を歓迎し、この動きがベトナム-イスラエル自由貿易協定（Vietnam–Israel Free Trade Agreement）実施に関する首相決定第16/QĐ-TTg号を支援し、商業および技術協力の強化を促進すると述べました。また両大使はFPTおよび両国企業への継続的な支援を約束しました。

SOURCE FPT Corporation