Gallery360、2025年にVR展示プラットフォームのグローバル展開を拡大、日本を主要市場に据える

ソウル（韓国）、2025年12月24日 /PRNewswire/ -- 韓国に拠点を置くスマートアートプラットフォーム企業のGallery360は、2025年に同社のVR展示プラットフォームのグローバル展開を加速させ、日本をシンガポールおよびマレーシアと並ぶ主要市場に位置付ける方針を明らかにしました。

同社は、116か国のユーザーが利用するVR展示サービスを運営しており、同プラットフォームを、アーティスト、文化機関、各種団体向けのグローバルなオンライン展示インフラへと発展させることを目指しています。

Gallery360の主力サービスであるGallery360 Exhibitは、専門的な技術知識がなくても、約10分でVR展示を作成できる点が特長です。同プラットフォームは、50以上の仮想展示空間、レスポンシブデザイン対応のテンプレート、招待機能、リンク共有、来場者統計といった機能を備えており、場所を問わずオンラインで展示を閲覧できる環境を提供しています。

各展示会は個別のウェブページとして生成され、入場前のデジタルアニメーション、テーマ別の仮想空間、ゲストブック、投票機能などの機能を備えています。展示会は固有のURLを通じて共有でき、招待は電子メールやメッセージングサービスを介して配信可能です。同プラットフォームは、来場者のデバイス、国・地域、アクセス時間に関するデータを提供し、主催者が展示会のパフォーマンスを分析できるようにしています。

同社によると、2025年時点で、Gallery360は1,330人以上の展覧会企画クリエイターを支援し、2,100件を超えるVR展示を開催するとともに、累計170万人以上の来場者を記録しています。

同プラットフォームは現在、韓国語、英語、日本語に対応しており、地域や年齢層を問わず利用が可能です。ファインアート、写真、教育プログラム、公共分野の展示など、幅広いコンテンツで活用されています。

Gallery360は、UNESCO、Pfizer、World Visionをはじめ、国内外の政府機関、大学、地方自治体、文化機関など、幅広いパートナーと協業してきました。同社は、VR展示、人工知能、作品管理技術に関連する国内特許を21件以上保有しており、米国および中国で商標登録も行っています。同社は、複数の業界および政府の賞を受賞しており、MWC Barcelonaなどの国際的なテクノロジー展示会にも参加しています。

Gallery360は、ソフトウェア・アズ・ア・サービス・プラットフォームに加え、企業および機関向けビジネスの拡大を進めています。これらの提供内容には、オンラインとオフラインを融合したハイブリッド展示パッケージ、デジタルカタログ、グループ展示管理ツール、データに基づく露出およびスポンサーシップモデルが含まれています。同社は、これらのサービスがアート展示にとどまらず、教育プログラム、企業の社会的責任活動、ブランド関連イベントにも活用されていると述べています。

「日本は文化分野が成熟しており、デジタル技術の普及度も高い市場です」と、Gallery360の最高経営責任者であるSally Shin氏は述べました。「当社は、現地パートナーと連携し、リアルな展示を補完するとともに、国際的な文化交流を支援するVR展示サービスの開発を進めていく計画です。」

Gallery360は、韓国の科学技術情報通信部および情報通信産業振興院が運営する政府支援の輸出支援プログラムに採択されたことが、同社の海外展開を後押ししていると述べています。

