フィリピンのフィンテック企業GCash、金融リテラシー強化のため電子マネーに組み込まれた国内初のAI金融コーチを発表

Microsoftと共同開発された「Pera Coach」は、英語および多様な現地語に対応し、すべてのフィリピン人にとって金融サービスをより理解しやすいものにします。

マニラ（フィリピン）、2026年3月20日 /PRNewswire/ -- 金融リテラシーの向上と全国的な金融包摂（フィナンシャル・インクルージョン）の推進を強化するため、金融スーパーアプリのGCashは、フィリピン初となる電子マネー内蔵型のAI搭載金融コーチを導入します。

Microsoftの支援を受けて開発され、エンタープライズ・グレードのAIを搭載したPera Coach（フィリピン語で「マネー・コーチ」の意）は、金融サービスをより分かりやすくするため、英語やその他の現地語で対話を行います。このコーチは、金融目標、予算、およびリスク許容度といったユーザーのプロンプトに文脈に即して反応し、各ユーザーのファイナンシャル・ジャーニーに合わせたガイダンスを提供します。

Pera Coach brings tailored, on-demand financial education to millions of Filipinos directly within the GCash app.

金融リテラシーにおける根強い格差は、保険や投資といった金融サービスの普及が進まない一因となっており、多くのフィリピン人が明確で信頼できるガイダンスを得られずにいます。中央銀行による2021年の調査によると、フィリピンの成人のうち、基本的な金融リテラシーに関する6つの質問に正しく答えられたのはわずか2%でした。Pera Coachは、何百万人ものフィリピン人がすでに日常的に利用しているプラットフォーム内で、明確で一人ひとりに合わせた金融教育への常時アクセスを提供することで、これらの課題の解決を目指します。

GCashの親会社であるMyntの新規事業部門グループ責任者であるWinsley Bangit氏は、次のように述べています。「金融リテラシーは、決して敷居が高いものや手の届かないものであってはなりません。Pera CoachがGCashのエコシステムに直接統合されたことで、フィリピンの人々は実用的で文脈に即した分かりやすいガイダンスをリアルタイムで受け取ることができ、より自信を持って金融上の意思決定を行えるようになります。」

包摂のためのAI活用

この取り組みは単なる導入にとどまらず、最先端技術を活用して現実世界の金融課題を解決するというGCashのより広範な戦略を示しています。Microsoftも、生成AIを実際の日常的なユースケースに適用した際の変革の可能性に同調しています。

「何百万人ものフィリピン人がすでにポケットの中に金融プラットフォームを所有していますが、金融リテラシーを備えているのは4人に1人に過ぎません。金融アクセスにおいては確かな進展がありましたが、理解を伴わないアクセスは真の包摂ではありません。それはエンパワーメントの格差です。そして、その格差を埋めることこそが国造りなのです」と、Microsoft Philippinesのカントリー・ゼネラル・マネージャーであるJonathan Que氏は述べています。

Pera Coachにアクセスするには、GCashアプリを開き、「Save（貯蓄）」または「Invest（投資）」を選択して、Pera Coachのバナーをタップしてください。詳しくは、ヘルプセンターをご覧ください。

GCashについて

GCashはフィリピンでNo.1の金融スーパーアプリであり、最大のキャッシュレス・エコシステムです。GCashアプリを通じて、ユーザーはプリペイド通信料金（エアタイム）の購入、全国の提携先への公共料金支払い、加盟店や個人事業主との送受金、さらには貯蓄、クレジット、ローン、保険、投資へのアクセスが可能です。フィリピン国内のどこへでも、他行口座を含めた送金ができるほか、600万以上の提携先での買い物を、すべてスマートフォンで手軽に行うことができます。GCashのモバイルウォレット事業は、フィリピンで初かつ唯一の50億ドル規模の企業であるMyntの完全子会社、G-Xchange, Inc. (GXI) によって運営されています。

GCashは国連の持続可能な開発目標（SDGs）、特に安全とセキュリティ、金融包摂、多様性・公平性・包摂（DEI）、および気候変動とその影響への緊急対策に焦点を当てた目標5、8、10、13を強力に支持しています。

SOURCE GCash