HiByDigital × Hatsune Mikuコラボレーション：コレクタブルオーディオギアが登場

HiBy はこのたび、同社のサブブランドである HiByDigital が、世界的バーチャルシンガー Hatsune Mikuとの独占コラボレーションを発表し、現在 HiBy オンラインストアで入手可能となったことを明らかにしました。このコラボレーションでは、HiByDigital M500 ミュージックプレーヤーとHiByDigital YUMEイヤフォンの2製品が登場します。

HiBy は十年以上にわたり高品質なポータブルオーディオ製品の開発に取り組み、世界中のオーディオファンから Chi-Fiを代表するブランドとして高く評価されています。2024 年の EVANGELION コラボレーションは好調な売上と高い評価を獲得し、今回のHatsune Miku とのパートナーシップに向けた確かな基盤を築きました。この新コラボはすでに IP ファンおよびオーディオファンの間で大きな話題となっています。

世界的に有名なバーチャルシンガーであるHatsune Mikuは、現実と仮想世界をつなぐ存在として、デジタル音楽およびオタク文化の象徴となっています。HiByは、自社のポータブルHi-Fi技術をHatsune MikuのIPと深く融合させました。

HiByDigital M500 は、イラストレーター TID による「夏のそよ風」デザインと、高度にカスタマイズされた UI を備えています。本システムは、Hatsune Mikuのカスタムボイスソースを3種類搭載しており、彼女の象徴的な声の特徴を完璧に再現します。Snapdragon 680 プロセッサーと Android 14 を搭載したこのミュージックプレーヤーは、スムーズなユーザー体験を提供します。デュアル CS43198 DAC と低ノイズオペアンプにより、あらゆる音楽ジャンルで没入感のある高音質を実現します。

HiByDigital YUME インイヤーモニターは、Hatsune Mikuの象徴的なビジュアル要素をデザインに取り入れています。10mm のマグネシウム・アルミニウム製ダイナミックドライバーを搭載し、卓越した明瞭さと豊かな音色のディテールを提供します。長時間の使用でも快適な装着感を実現する人間工学設計で、Litz Type 4 同軸ケーブルと 4Pin ロックシステムを備え、最大限の互換性を提供します。多様な J-POP や ACG 音楽向けに特別にチューニングされており、Hatsune Mikuのボーカルを繊細かつ表現豊かに再現します。

両方のコラボレーション製品は、現在 HiBy オンラインストアで購入可能です。早期購入者は、限定割引や特典を享受でき、ファンや音楽愛好者にとって、コレクションや没入型リスニング体験を楽しむ特別な機会となります。

