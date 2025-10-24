HIKSEMI、Japan IT Week 秋展示会で注目を集め、インテリジェントストレージの新時代を披露

東京、2025年10月24日 /PRNewswire/ — グローバルなプロフェッショナルストレージブランドであるHIKSEMIは、Japan IT Week 秋 2025において、「データが流れるところ、生活が進化する」をテーマに最新のイノベーションを展示し、コンシューマー、エンタープライズ、産業向けのフルスタックストレージソリューションを紹介しました。

日本の主要ICTイベントであるJapan IT Weekは、AI、エッジコンピューティング、スマート製造、デジタルトランスフォーメーションに注力する世界のテックリーダーを集めます。HIKSEMIは、「データ駆動型ライフの進化」を中心に、個人データから企業インフラまでをカバーする統合エコシステムを展示し、来場者やパートナーから強い関心を集めました。

FUTUREシリーズは、その性能と信頼性により日本国内で広く認知され、主要なEコマースおよび小売チャネルに展開されています。FUTURE PCIe 5.0 SSDおよびRGB DDR5メモリは、超高速のスピードと低レイテンシを提供し、ゲームのロード時間を短縮するとともに、ビデオ編集、3Dレンダリング、AIワークフローの処理を加速します。新しい耐衝撃ポータブルSSDは、移動中のクリエイター向けに高速で信頼性の高いストレージを提供します。

ゲーマー向けの特化型アップグレードも提供されています。ヒートシンク搭載のFUTURE SSDは効率的な冷却によりPS5の拡張をスムーズに実現し、最大読み取り速度900MB/sのFUTURE PRO TFカードはNintendo Switch 2向けに最適化されており、ファイナルファンタジーVII リメイクのような大規模ゲームでも快適なプレイを可能にし、携帯ゲーム体験を向上させます。

現代のライフスタイル向けに、NAS R1は最大100TBのストレージ、フルカラースクリーン、そしてDocker対応を提供します。AI搭載の写真・動画バックアップ、スマートメディア管理、ホームオートメーションを可能にし、プライベートクラウドやAI対応システムを構築する家庭や中小企業に最適です。

スマートモビリティ分野では、HIKSEMIのコンパクトUSBドライブとAEC-Q100認証済みeMMCが、過酷な条件下でも安定したインフォテインメントおよびADAS性能を保証し、コネクテッドカーやIoTデバイスの要求に応えます。

産業およびエンタープライズ向けには、HIKSEMIは高耐久性、低消費電力、AES-256暗号化を備えた耐久性の高い産業用ストレージおよびデータセンター向けSSDを提供しており、過酷な環境下でのAIトレーニング、クラウドコンピューティング、監視、オートメーションに最適です。

「データが流れるところ、生活が進化する」は、HIKSEMIの信念を表しており:データは単なるストレージではなく、知能、効率、そしてより豊かな体験を生み出す原動力であることを示しています。

今後もHIKSEMIは、よりスマートで高性能なストレージソリューションを世界中に提供するため、イノベーションを推進していきます。

