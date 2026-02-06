IHGホテルズ＆リゾーツ プレミアムホテルブレンド、voco hotelsがタイに初上陸

12月15日voco Bangkok Surawongが開業

バンコク、2026年2月6日 /PRNewswire/ -- IHGホテルズ&リゾーツ（本社：英国、日本：東京都港区、国内運営会社：IHG・ANA・ホテルズグループジャパン合同会社、代表：IHGホテルズ&リゾーツ日本&マイクロネシア マネージングディレクター兼IHG・ANA・ホテルズグループジャパン合同会社CEOアビジェイ・サンディリア、以下IHG）は、タイで初となるIHGプレミアムホテルブランドvoco hotelsのホテル「voco Bangkok Surawong」の開業を発表しました。

IHGの信頼性とホテル独自の個性との両方の魅力を併せ持ち、安心感と魅力あふれる個性をバランスよく融合させているのがvocoホテルの特徴です。voco Bangkok Surawongでも、さりげないタイらしさとパーソナルな温もりが随所に散りばめられ、バンコク滞在の理想的な拠点となるようデザインされています。

The hotel design and experience reflect Surawong’s vibrant spirit

歴史を受け継ぐ旧タワナ・ホテルの改装を手掛けたのは、受賞歴を持つタイの建築事務所A49。建物独自の幾何学的フォルムや自然光を生かし、建物の魅力を現代の感性で心地よい開放感へと昇華させました。ミッドセンチュリーの風合いの館内のインテリアは、vocoらしい自然体でチャーミングな遊び心を加え、レトロさ、タイのアート性、そして快適性が心地よく調和する空間に仕上げられています。

ホテルチェックイン時には、ホテルのペストリーシェフが新鮮な地元産マンゴーを使って毎日丁寧に仕上げるvoco Bangkok Surawong特製のウェルカムトリート「マンゴー・スティッキーライス・クッキー」とともに、vocoを象徴するブランド体験のひとつである「ようこその気持ちをCome on in」を込めて、ゲストを迎えます。vocoならではのちょっと気の利いたおもてなしで、その土地らしさをお届けし、思いがけない特別なひと時を提供します。

スイートを含む244室の客室は、vocoブランドが大切にする体験のひとつ「自分らしく過ごす時間Me time」を大切に、ゲストが自分らしくくつろげる空間となるよう細部まで丁寧にデザインされています。また、vocoが掲げるサステナビリティ理念「step by step（小さな一歩、大きな未来）」の考え方に基づき、再生素材を使用した寝具や、ニュージーランド発『Antipodes』のオーガニック大容量バスアメニティなど、環境に配慮したアイテムを積極的に取り入れています。

館内には、気分に合わせて楽しめる個性豊かな3つのレストラン＆バーをご用意しています。

Tasca Sabio – 地中海の豊かな風味と、サングリアとともに楽しめる小皿料理を揃えた、スペイン風レストラン＆バー。

気の置けない仲間と語らう、心地よいひとときを演出します。

– 地中海の豊かな風味と、サングリアとともに楽しめる小皿料理を揃えた、スペイン風レストラン＆バー。 気の置けない仲間と語らう、心地よいひとときを演出します。 Deckles Smokehouse – バンコクのプレミアムホテルでも稀少なスモークハウス体験を提供するオールデイダイニング。低温燻製の伝統技法に、香り高いスパイスとクラフトカクテルを組み合わせた魅力的な一皿をお楽しみください。

4階には、ガーデンに囲まれた本格的なラッププールのほか、24時間利用可能なフィットネスセンターと温泉スパを完備。

また、最大200名収容可能なボールルームに加え、最新AV設備を備えた4つのミーティングルームなど、中規模のカンファレンスやイベント、会議に柔軟に対応します。

スラウォン通りの中心に位置し、シーロム、サトーン、サイアムなど人気エリアへも至近。伝統と現代が交差する街の魅力を存分に感じられるロケーションで、voco の自然体で温かくスタイリッシュな滞在をお楽しみいただけます。

voco Bangkok Surawongゼネラルマネージャー Walid Ouezini氏のコメント「voco hotelsをタイで初めて展開できることを、大変うれしく思います。

上質でどこか親しみのある体験をスラウォンの街でお楽しみください。vocoの気の利いたチャーミングな世界観とホストの温かなもてなしで、皆さまをお迎えいたします。」

voco hotelsについて

2018年に誕生したvoco hotelsは、117軒を展開し、108軒が開業準備中というIHGの成長ブランドです。最近では voco Quang Binh Resort や voco Bandung Setiabudi など、注目のホテルが続々とオープンしています。

※数値は2025年9月30日現在

voco Bangkok Surawongの詳細については、www.vocohotels.com/bkksurawongをご覧ください。

プレスキットはこちらから入手いただけます。なお、画像を使用する際はクレジットとしてIHG Hotels & Resortsの名前を明記してください。

※数値は2025年9月30日現在

ホテルの詳細・宿泊予約：

www.vocohotels.com/bkksurawong

SOURCE IHG Hotels & Resorts