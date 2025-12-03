interpark Global、グローバルK-POPファン向け 韓国旅行ハブ「NOL World」としてリニューアル

– Nol Universeブランドとして全面刷新し、海外ユーザー向けの旅行・チケット連携を強化

– K-POP 特化商品とコミュニティ機能を拡充し、ファン中心の利用体験を向上

ソウル（韓国）、2025年12月3日 /PRNewswire/ -- Nol Universe（代表：ペ・ボチャン）は、海外ユーザー向けチケットプラットフォーム「interpark Global」を全面的にリニューアルし、新たに「NOL World」としてローンチしたことを発表しました。韓国を訪れるグローバルファンの旅行体験を革新することを目指します。

NOL Worldは、海外旅行者が韓国旅行を計画する際に必要な体験をワンストップで利用できる統合型プラットフォームです。アクティビティ、交通パス、ツアー、コンサート、展示会、スポーツ観戦の予約など、多様な韓国コンテンツへのアクセスを一つのサービスで完結できるよう設計されています。今回の刷新では、国境やジャンルの境界を越え、より開かれたアクセスを提供するというNOL Universeのブランド理念を、グローバルユーザー体験全体へと拡張しました。

interpark GlobalはNOL Worldとして生まれ変わります

世界的に高まるK-POP需要に対応するため、NOL Worldはファン向け商品のラインアップを大幅に強化しました。コンサートチケットに加え、ソウル市内と会場を結ぶシャトルサービスやK-POPファンに向けたサービスを拡充し、SEVENTEEN・BLACKPINKなどトップアーティストの公演と宿泊・特典を組み合わせた人気の「Play&Stay」パッケージも拡大、単独販売を強化することで、海外ファンの滞在体験をより高めています。また、コンビニのモバイルギフトなど韓国旅行中に便利な商品を販売し、選択肢を広げました。

サービス内のコミュニティ機能もアップグレードし、K-POP関連のスケジュールや公演情報を旅行計画と合わせて確認できるようコンテンツ構造を改善し、観光地・グルメ・ポップアップストアのレビュー機能と同様に、今後はK-POP公演商品や関連コンテンツにもコメントを残せるレビュー・コミュニティ機能を導入する予定です。これにより、NOL Worldは海外ファンが自然に集まり交流できるグローバルハブとしての役割をさらに強化します。

また、NOL Worldのローンチを記念し、グローバルSNSキャンペーンも開催されています。Instagram、X（旧Twitter）、Facebook、小紅書（Xiaohongshu）で12月24日（KST）まで同時展開され、コメント投稿、友人タグ、シェアなどで誰でもイベントに参加できます。当選者は12月29日に発表され、必要情報の確認後、2026年1月5日までに賞品が順次発送されます。

Nol Universe代表取締役ペ・ボチャンは、「NOL Worldは、グローバルファンが韓国文化をより身近に感じられるよう設計されたプラットフォームです。今後もサービス領域の境界を越えて"楽しさ"を拡張する革新を続け、アジア主要地域への展開を通じて、世界中のユーザーの余暇サービスをつなぐグローバルハブへと成長していく予定です。」と述べています。

Nol Universeは、旅行・公演チケット・レジャーなど多様なサービスを「NOL」ブランドのもとで統合提供する、韓国を代表するレジャー・カルチャープラットフォーム企業です。韓国国内外のユーザーが場所やジャンルの壁を越えて多様なレジャー体験を手軽に楽しめるよう、プラットフォームとコンテンツの拡張を続けています。

SOURCE NOL UNIVERSE