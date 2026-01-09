iQIYI、「始皇帝 帝国の謎」を発表、中国歴史ドラマに新たな道を切り開く

シンガポール、2026年1月9日 /PRNewswire/ -- iQIYI制作の歴史大河ドラマ「始皇帝 帝国の謎」が1月9日に正式発表されました。本シリーズでは「Burning Ice」で知られるLü Xing監督と「The Advisors Alliance」の脚本家Chang Jiangがタッグを組み、Chen Xiao、Zhang Xincheng、Dai Luwa、Dai Xu、Xu Haoが主演を務め、Wang JinsongとChen Shuが特別出演します。映画級の制作水準で、中国初代皇帝であるQin Shi Huang（本名：Ying Zheng）による六国統一の陰に隠された、知られざるスリリングな物語を明らかにします。これらは過去の閉ざされた一章としてではなく、歴史に刻まれた強烈な人物像を軸にした再解釈として、また東洋の古典美学への集中的な探求として描かれています。

このポスターは、秦王朝の壮麗な広殿を新たにデザインし、綿密な研究に基づいて描かれたイメージを提示しています。その壮大さ、秩序、鋭い緊張感といった「秦時代の美学」を創造的に凝縮し、再構築した点が特徴です。伝統的な歴史ドラマに典型的な豪華でカラフルな外観を捨て、ミニマルな黒と金の配色と厳格な建築構成を採用し、建築のライン、光と影のコントラスト、装飾的なパターンの一つひとつが、その時代の精神を伝える媒体となることを目指しています。世界中の視聴者に「秩序、権力、システム」という視覚言語を届け、東洋の歴史観を広く理解されるビジュアル・ナラティブへと翻訳し、自信に満ちた対外的な文化的対話を反映しています。

「始皇帝 帝国の謎」は2026年末の公開を予定しています。この国際版ポスターの公開は、ドラマの初お披露目であると同時に、中国歴史ドラマが新たな美的言語、より深いテーマ性、産業レベルの制作基準をもって、自信を持って世界の舞台の中心へと歩みを進めていることを明確に示すものであり、世界中の観客を秦時代の秩序と文明という不朽の問いへと誘います。

SOURCE iQIYI International