IRIS Optronics、「デジタルサイネージアワード2026優秀賞」を受賞

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IRIS Optronics

10 6月, 2026, 19:45 JST

フルカラーChLCD電子ペーパーがディスプレイ業界で輝く

東京、2026年6月10日 /PRNewswire/ -- フルカラーコレステリック液晶ディスプレイ（ChLCD）技術のリーダーであるIRIS Optronicsは本日、一般社団法人デジタルサイネージコンソーシアム(DSC)主催の「デジタルサイネージアワード2026」において「インフォメーション新領域適合フルカラー電子ペーパー」が優秀賞を受賞したと発表しました。

本賞は、技術革新を通じてデジタルサイネージの価値を再定義し、注目を集めるために設計された従来の「広告指向のサイネージ」と、人に役立つ情報配信に焦点を当てた「情報指向のサイネージ」との役割分担による再設計のヒントを与え、業界を支援したことで、IRIS Optronicsを称えるものです。この受賞はまた、日本の商業用ディスプレイセクターにおけるフルカラーChLCD電子ペーパーの高まる市場可能性を浮き彫りにしています。

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虹彩光電は、「2026日本デジタルサイネージアワード優秀賞」を受賞しました。（左：DSC 江口靖二常務理事、右：会長兼CEOの廖奇璋（Albert Liao）博士）
虹彩光電は、「2026日本デジタルサイネージアワード優秀賞」を受賞しました。（左：DSC 江口靖二常務理事、右：会長兼CEOの廖奇璋（Albert Liao）博士）

「IRIS Optronicsは長年にわたり日本市場を開拓してきました。5月末の当社の東京オフィス開設および最新のB3サイズ製品の発売に続き、6月初旬に『デジタルサイネージアワード2026』で優秀賞を受賞したことは、日本の商業用ディスプレイ業界におけるChLCD電子ペーパーが市場から強く認知されていることを示しています」と、IRIS Optronicsの会長兼CEOであるAlbert Liao博士は述べています。「『デジタルサイネージアワード』は、ディスプレイ業界における日本で最も重要な年間アワードの1つです。技術的な進歩にとどまらず、評価においてユーザーエクスペリエンスと社会的価値の創造が強調されており、これはハードウェアの仕様のみに焦点を当てることから、実用的な応用価値を優先することへの業界のシフトを反映しています。フル1,600万色の色域ディスプレイと低消費電力、エネルギー効率の利点を持つIRIS OptronicsのフルカラーChLCD電子ペーパーは、日本の商業用ディスプレイ市場の期待によく合致しています。この受賞は私たちにとって特に意味深いものです。」

DSCが主催する「日本デジタルサイネージアワード」は、デジタルサイネージ市場をさらに発展させることを目的として、公募された応募作品から選出された優れたデジタルサイネージプロジェクトを表彰するものです。今年は約90社に及ぶDSC会員の応募作品が審査され、その中からグランプリ1作品と優秀賞10作品が選出されました。

IRIS OptronicsのChLCD技術は、従来の電気泳動式電子ペーパーとは根本的に異なる表示メカニズムを採用しており、超低消費電力を維持しながら、高い耐久性、鮮やかな色彩性能、および多様な照明条件下での優れた視認性を実現します。さらに、この技術はソーラーパネルと統合して自家発電による動作が可能であり、持続可能な情報サイネージ応用への強い可能性を示しています。これらの特性は審査員団から高く評価されました。

SOURCE IRIS Optronics

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