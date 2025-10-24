JCET、第3四半期に過去最高の売上高を記録、税引前利益は前年同期比29.3％増

上海、2025年10月24日 /PRNewswire/ -- 本日、集積回路（IC）後工程製造および技術サービスの世界的リーダーであるJCET Group（SSE：600584）が、2025年第3四半期の決算を発表しました。JCETの第3四半期売上高は過去最高の100億6,000万元（前年同期比8.6％増）を記録し、同社史上最高となる第3四半期売上高を達成しました。株主に帰属する当期純利益は4億8,000万元に達し、前四半期比で80.6％増加し、税引前利益（PBT）は前年同期比29.3％増の6億1,000万元となりました。

2025年1～9月期のJCETの売上高は286.7億元（前年同期比14.8％増）となり、同期間の過去最高を更新しました。株主帰属純利益は9.5億元でした。

2025年、JCETは先進パッケージング技術の高度化と生産能力拡大を加速させるとともに、アプリケーション特化型イノベーションを推進し、グローバルおよびローカル顧客との連携強化を図りました。その結果、第1四半期から第3四半期にかけて稼働率は着実に上昇し、ウェハーレベル・パッケージング、パワー・デバイス・パッケージング、パワー・マネジメント・チップ・パッケージングを含む主要製品ラインでほぼフル稼働レベルに達しました。

2025年第3四半期累計では、複数の事業セグメントが前年比で大幅な売上高成長を達成しました。コンピューティング電子機器、産業・医療用電子機器、自動車用電子機器の売上高は、それぞれ69.5％、40.7％、31.3％増加しました。JCETの変革は、高付加価値分野への投資、新製品の量産立ち上げ、および量産拡大によって引き続き推進されています。需要の回復と稼働率の上昇に伴い、同社は製品構成のさらなる最適化、高利益率製品への生産能力の優先配分、および全体的な収益性の向上を計画しています。

2025年度第1～3四半期において、JCETは研究開発投資を大幅に拡大し、費用は前年同期比24.7％増の15億4,000万元に達しました。同社は、コパッケージド・オプティクス（CPO）、ガラス基板、大型fcBGAパッケージング、高密度システムインパッケージ（SiP）ソリューションなど、複数の重要技術分野で画期的な進展を達成しました。同時に、JCETは引き続き世界トップクラスの人材を惹きつけ、研究開発能力を強化し、長期的なイノベーションと持続可能な成長の基盤をさらに固めています。

詳細については、JCET 2025年第3四半期報告書をご参照ください。

JCET Group について

JCET Groupは、集積回路のバックエンド製造および技術サービスにおけるグローバル・リーダーです。半導体パッケージ統合設計、ウェハー・プロービング、バンプ加工、組立、最終テスト、グローバル直送を含む包括的なターンキー・ソリューションを提供します。

先進的なウェハーレベル・パッケージング、2.5D/3Dパッケージング、システムインパッケージ・ソリューション、信頼性の高いフリップ・チップおよびワイヤ・ボンディング技術を活用し、自動車、人工知能、高性能コンピューティング、ストレージ、通信、スマート・デバイス、産業・医療分野、電力/エネルギーなど幅広いアプリケーションをサポートしています。中国と韓国に最先端の研究開発センターを、中国、韓国、シンガポールに製造拠点を展開し、効率的なサプライ・チェーン・ソリューションを提供するとともに、グローバルな顧客との緊密な連携を維持しています。

SOURCE JCET Group