Mark JonesがVolutionのベンチャーパートナーに就任し、アジア太平洋地域への進出とグローバル資本戦略をサポート

香港、2025年12月3日 /PRNewswire/ — Volutionは、Mark Jonesをベンチャーパートナーに任命したことを発表します。これにより、同社の国際的な能力がさらに強化され、アジア太平洋地域での事業展開が拡大されます。Markは、ニューヨーク、ロンドン、香港での資本市場および戦略アドバイザリー分野における上級職を含む、グローバル投資銀行業務で25年以上の経験を有しています。

Volutionでの役割において、Markは、長期的な機関投資家とのパートナーシップ構築へのVolutionの取り組みをさらに推進するとともに、アジア太平洋地域における同社のポートフォリオの支援を行います。Markは、アジア太平洋地域全体での投資家との関係構築に注力するとともに、投資機会の発掘・評価を行い、同地域市場への拡大を目指すポートフォリオ企業を支援します。また、Volution が資本基盤を拡大し、同地域での活動に資金を提供する機会を模索する中で、彼は長期的な戦略的優先事項にも貢献することになります。

Volution appoints Mark Jones as Venture Partner to expand the Asia Pacific business (PRNewsfoto/Volution)

Volutionのマネージングパートナー、James Codling氏は次のように述べています: 「MarkをVolutionに迎えることができ、大変嬉しく思います。資本市場での豊富な経験、グローバルな人脈、そしてアジア太平洋地域に関する深い知見は、当社が同地域でのプレゼンスを強化する上で非常に貴重なものとなります。彼の任命は、国際的に事業を拡大する野心的な企業を支援し、アジア太平洋地域全体で長期的なパートナーシップを構築するという当社の取り組みをさらに強化するものです。」

Mark Jonesは次のようにコメントしています: 「ここ数年間、Volutionはヨーロッパにおけるテクノロジー重視のベンチャーキャピタルが直面する非常に競争の激しい厳しい環境の中で、業界最高水準のリターンを示してきました。アジア太平洋地域におけるVolutionの可能性は非常に大きく、同地域への戦略的な注力と、企業構築および長期的な価値創造への厳格なアプローチは、私にとって非常に共感できるものです。チームと協力して、アジア太平洋地域への優れた事業の拡大と、同地域における同社の継続的な成長と資本戦略のサポートに努めることを楽しみにしています。」

Volutionの現在の1億ドルファンドは、英国およびヨーロッパの高成長FinTech、SaaS、AI企業を対象に、初回投資時に売上高750万ドル～2,000万ドルの企業を支援しています。同ファンドは、資本市場や企業向け事業における生産性向上のために、AIや自動化、その他の先進技術を活用する、技術トレンドの最前線に立つ企業を対象としています。同ファンドは、アジア太平洋地域における強固な機関投資家の支援を受けています。特に、日本の有力ベンチャーキャピタルの一つであるSBIインベストメントが、Volutionの共同ゼネラルパートナー（Co-GP）を務めています。このパートナーシップは、当社のポートフォリオ企業にとって、ヨーロッパと日本を結ぶ戦略的な架け橋となります。

Volutionは、テクノロジー企業のスケーリングおよびエグジットにおいて実績を持ち、ポートフォリオの売上高の継続的な成長と複数の成功事例を実現しています。同チームは、資本と戦略的・運営上の専門知識を組み合わせ、企業の国際展開を支援し、長期的な価値創造を実現します。

Volutionについて

Volutionは英国拠点のベンチャーキャピタルで、野心的なFinTechおよびSaaS企業を支援し、彼らの成長をシリーズB以降へ加速させることを目指しています。詳細については、以下をご覧ください：https://volution.vc/

SOURCE Volution