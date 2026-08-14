プロペリスがMarksとSGXを結びつけ、日本市場においてブランドがデザインから市場投入までをよりスピーディーに行えるようになりました

SGKとSGS & Coの合併を基盤として、プロペリスは日本における存在感を強化し、世界で最も要求の厳しい消費者市場の一つである日本において、ブランドの一貫性や高い品質を、効率よく実現できるよう支援しています。

東京, 2026年8月14日 /PRNewswire/ -- SGKとSGS & Coの合併により設立されたグローバルブランドサービスグループであるプロペリスは、日本における存在感を強化し、日本のチームが、より幅広いグローバルな能力とリソースを活用できるようになりました。

それにより、日本の消費者が期待する品質と精度を損なうことなく、クリエイティブ、パッケージング、コンテンツ、市場展開を統合的に管理する方法を求める企業が増える中、日本における事業基盤を強化しています。

プロペリスは、Marksのパッケージデザイン能力とSGXのパッケージ生産ノウハウを融合させ、ブランドがコンセプトから市場投入に至るまで、より強固な管理体制を構築できるよう支援します。重複作業、承認プロセスの断片化、クリエイティブと生産間のギャップを削減することで、このモデルはパッケージとコンテンツ資産を並行して開発し、実店舗およびデジタルチャネルを横断して一貫性を持って提供することを可能にします。

100年以上に及ぶ総合的な経験を持つ広範なPropelisネットワークは、Collideおよび5Flowを通じてコンテンツ制作とワークフロー技術を提供します。MarksとSGK Global Creative Operationsの統合に伴い、Marksは現在、世界25の拠点に2,100名以上のクリエイティブスペシャリストを擁し、複雑で複数の市場にまたがるブランドプログラムを支援する規模を備えています。

は約2025年5月に10億米ドル2025年1月に初めて発表されたこの取引により、SGKとSGS & Coを統合した新法人の初期企業価値は約9億米ドル（約1,460億円）となり、30ヶ月間の統合期間中に年間5,000万米ドル（約80.6億円）以上のコストシナジーが見込まれています。 2025年5月に合併が完了した後、プロペリスは30カ国以上に1万人の従業員を擁し、年間売上高が10億米ドル（約1,622億円）近く、顧客数が2,000社を超える体制で事業を開始しました。

日本の成熟したFMCG市場は、スピードと精度のバランスが求められるブランドをプロペリスが支援する絶好の機会となっています。2024年の小売食品・飲料の売上高は1,930億米ドル（約31.247兆円）に達し、食品、飲料、美容、ホームケア、その他のカテゴリーにおけるパッケージ形態は、利便性や廃棄物削減への期待に応える形で進化し続けています。 日本で事業を展開するグローバルブランドにとって、パッケージングには、単に強力なクリエイティブアイデアを盛り込む以上の役割が求められます。アートワーク、印刷制作、色の一貫性、製品情報、そして現地の表示要件において、正確に反映されなければなりません。特に、日本語による食品表示は依然として義務付けられており、消費者の安全と情報に基づいた選択を直接支える重要な要素となっています。

「地域ごとの成長は、すべての市場を同じ見た目や響きにすることからは生まれません」と、Marks & SGXのAPAC・MEA担当エグゼクティブ・マネージング・ディレクター、キャサリン・スローン氏は述べています。

「日本では、消費者は品質、一貫性、信頼性に非常に敏感であり、パッケージはしばしばその信頼を示す最も目に見える指標の一つとなります。 優れたデザインも重要ですが、大規模に事業を展開するブランドにとって、真の課題は、すべてのパッケージ、フォーマット、生産ロットにおいて同等の品質水準を確実に維持することです。MarksとSGXは、パッケージデザインから生産に至るまで一貫したプロセスをクライアントに提供することで、回避可能な手直し作業を削減し、購入時点でブランドを保護します。コンテンツ分野への事業拡大に伴い、この同じシステムを活用することで、パッケージからEコマースやデジタルチャネルに至るまで、一貫したブランドアイデンティティを維持することが可能になります。」

コンテンツ分野への進出は、プロペリスのパッケージデザイン事業を意図的に拡張したものです。パッケージ向けに開発されたブランドシステムやビジュアルアセットは、各チャネルごとにブランドを再構築することなく、Eコマース、キャンペーン、デジタルコンテンツに幅広く適用できます。これにより、クライアントはパッケージをより広範なブランドコミュニケーションの基盤として活用でき、消費者がオンラインで見るものと店頭で目にするものとの整合性をより強固にすることができます。

「日本での成功は、日本市場を理解したクリエイティブなアイデアと同様に、実行力が重要であることを理解することにかかっています」と、Marks & SGX日本・韓国担当マネージング・ディレクターの中村玲子氏は述べました。

日本においては、Propelis グループ参加として、Marks とSGXのブランドを掲げております。Marksはブランド戦略、デザイン、コンテンツ制作を通じてブランドの価値を創り出し、SGXは大量のSKUや複雑な市場展開においても、そのブランド価値を損なうことなく効率的に実行するためのアートワーク管理、製版・印刷管理、パッケージ制作の専門性を提供します。

日本では、このクリエイティブと実行の両方を一体で提供できることが非常にユニークな強みです。私たちは、日本の消費者が求める細部へのこだわりと豊富な情報ニーズを深く理解しながら、グローバルで標準化された効率的なプロセスを活用することで、ブランドの一貫性と市場競争力の向上を支援しています。

クライアントが必要としているのは、単なるブランディング会社やデザイン会社、コンテンツ供給会社ではありません。ブランドを創り、その価値をあらゆる製品、パッケージ、Eコマース、マーケティングチャネルにわたって一貫して届けるためのパートナーです。MarksとSGXの統合されたサービスは、その実現を可能にします。

日本市場の高い品質基準は、私たちにとってチャレンジだけではなく、ブランド価値を高める機会になっています。Marksのクリエイティブ力とSGXの実行力を組み合わせることで、日本企業だけでなくグローバルブランドに対しても、より強く、一貫性のあるブランド体験を提供していきます。

日本の法人名は引き続き株式会社シャーク・ジャパンであり、既存の契約書を変更する必要はありません。

プロペリスの統合モデルは、すでに世界中で成果を上げています。 2026年、Marks社は、そのクリエイティブおよびブランド実行能力が評価され、Vertex Awardsで複数の賞を受賞しました。 日本およびアジア太平洋地域（APAC）において、プロペリスはこのモデルを適用し、品質チェック、承認追跡、コンテンツテストのために制御されたAIを活用しながら、多市場展開するブランドがクリエイティブの適応、パッケージ制作、コンテンツのローカライズを調整できるよう支援します。

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プロペリスについて



プロペリスは、SGKとSGS & Co.の合併により設立されたグローバルブランドサービスグループです。クリエイティブ、パッケージグラフィック、コンテンツ制作、ブランド環境、ワークフロー技術を通じて、ブランドがアイデアから店頭展開に至るまでのプロセスを支援しています。傘下の専門ブランドには、SGX、Marks、Collide、5Flowなどが含まれます。 Propelisは30カ国以上で事業を展開しており、CPG、食品・飲料、パーソナルケア、美容、小売、テクノロジー、スポーツ、エンターテインメント、旅行、ホスピタリティなどの業界のクライアントにサービスを提供しています。詳細については、propelis.comをご覧ください。

SOURCE Propelis