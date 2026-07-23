韓国を代表する焼酎ブランド「チャミスル」のグローバルアンバサダーにBTS Vが就任

見知らぬ人たちの集まりに迷い込んで戸惑う表情から、チャミスルを交えて笑顔で乾杯する姿まで！

圧倒的なカリスマ性とユーモアあふれる魅力を放つVに注目

ソウル（韓国）、2026年7月23日 /PRNewswire/ -- ハイトジンロ株式会社が展開する韓国を代表する焼酎（ソジュ）ブランド「チャミスル」は、グローバルアンバサダーを務めるBTS Vとともに、初のグローバルキャンペーン「My Favorite チャミスル」を公開しました。本キャンペーンは、世界中の消費者にチャミスルのブランド価値をより身近に感じてもらい、日常の中でチャミスルとともに楽しむひとときをお届けすることを目的としています。7月23日のメイン広告映像の公開を皮切りに、デジタルコンテンツ、消費者参加型イベント、オフラインプロモーションなど、世界中の消費者とコミュニケーションを図る多様なマーケティング活動を順次展開していきます。

「人と人をつなぐ」チャミスルと、Vの親しみやすい魅力が共鳴

チャミスル初のグローバルキャンペーン「My Favorite チャミスル」を公開

7月23日より公開されるメイン広告では、Vならではの圧倒的なカリスマ性とユーモアあふれる魅力を、洗練された映像美で表現しています。本広告を通じて、チャミスルが追求する若々しく洗練されたブランドイメージと、「人と人をつなぎ、ともに過ごす時間を特別にするブランド」というチャミスルのメッセージを伝えます。

＜「My Favorite チャミスル」メイン広告映像ストーリー＞

パーティーに招待されたVが、会場を勘違いしてしまうハプニングからスタート。最終的には２つのパーティーの参加者全員がVとともにチャミスルを楽しむという、意外性のあるストーリーが展開されます。

＜映像に隠された「数字」の秘密とは？＞

劇中の映像には、チャミスルブランドのグローバル展開の方向性を象徴する要素が盛り込まれています。Vが訪れる客室番号「306号室」は、現在グローバル市場で販売しているレギュラー焼酎（ソジュ）3種とフレーバー焼酎（ソジュ）6種を意味しています。また「307号室」は、今後フレーバー焼酎（ソジュ）のラインアップを7種以上へ拡大していく計画を象徴的に表現したものです。世界中の消費者の多様な好みを反映した商品を継続的に展開し、ブランド競争力を強化していきます。

【ハイトジンロ株式会社 海外事業本部専務 ファン・ジョンホ コメント】

「今回の『My Favorite チャミスル』キャンペーンは、グローバルアンバサダーであるVとともに、チャミスルブランドを世界中の消費者により身近に感じてもらうための初のグローバルキャンペーンです。今後も海外メインストリーム酒類市場における影響力を継続的に拡大するとともに、世界中の消費者との接点を広げ、グローバルを代表する焼酎（ソジュ）ブランドとしての競争力をさらに強化していきます。」

新たなグローバルタグライン「Fill The Moment」

本キャンペーンの公開に合わせて、新たなグローバルタグライン「Fill The Moment」も発表しました。これには、大切な人とともに過ごすすべての瞬間を、チャミスルとともに温かいエネルギーと楽しさで満たしていくというブランドの哲学が込められています。

チャミスルとは

1924年に誕生した「チャミスル」は、韓国を代表する焼酎（ソジュ）ブランドであり、世界中で広く親しまれているスピリッツブランドとして知られています。

主力商品であるチャミスルFreshをはじめ、チャミスル オリジナル20.1・眞露 is back・マスカット・ピーチ・ストロベリー・グレープフルーツ・すもも・レモン など、さまざまなフレーバー商品を展開し、世界中の消費者に親しまれています。

BTSとは

BTSは、Bangtan Sonyeondan（防弾少年団）または「Beyond the Scene」の略称で、2013年6月のデビュー以来、世界中の多くのファンを魅了し続けている、グラミー賞ノミネート歴を持つ韓国の7人組グループです。メンバーはRM、Jin、SUGA、j-hope、Jimin、V、Jung Kookの7名で構成されています。メンバー自らが制作に参加する音楽や、完成度の高いパフォーマンス、そしてファンとの深いつながりで高い評価を受け、数々の世界記録を打ち立てながら、21世紀のポップカルチャーを代表するアーティストとして、確かな歩みを築いてきました。また、「LOVE MYSELF」キャンペーンや国連での「Speak Yourself」スピーチなどを通じて、世界中に前向きなメッセージを届けてきました。世界中のファンは「ARMY」と呼ばれ、2020年以降、Billboard Hot 100で6曲が1位を獲得したほか、世界各地で複数のスタジアム公演を成功させています。2020年にはTIME誌の「Entertainer of the Year」に選出。さらに、第63回から第65回までのグラミー賞にて計5回ノミネートされ、Billboard Music Awards、 American Music Awards（2021年および2026年 Artist of the Year）など、数々の権威ある音楽賞を受賞しています。2026年3月にリリースされた5枚目のスタジオアルバム『ARIRANG』は大きな成功を収め、Billboard 200で初登場1位を獲得し、リードシングル「SWIM」も同じく初登場1位を記録しました。その後、「BTS WORLD TOUR 'ARIRANG'」を開催し、世界各地で多くの観客を動員するなど、新たな章の幕開けとして大きな注目を集めています。

チャミスル日本公式チャンネル

Official Website: jinro.co.jp

YouTube: youtube.com/@jinro33

Instagram: instagram.com/jinro_jinro

X: x.com/jinrojapan

SOURCE hitejinro