NEXTDC、日本の中心部に次世代AI対応プラットフォームTK1 Tokyoを開設し、国際展開を加速

ブリスベン（オーストラリア）、2025年12月4日 /PRNewswire/ -- オーストラリアの大手データ・センター・サービス・プロバイダーであるNEXTDC Limited（ASX：NXT）は本日、2030年後半の完成を目指し、東京の中心に建設される次世代のAI対応データ・センターTK1 Tokyoの正式な起工式を発表しました。

TK1 Tokyoは、東京の中心部、東京タワーのすぐ隣に位置し、NEXTDCの日本初の施設となります。この新施設により、NEXTDCの相互接続されたデジタル・エコシステムは、世界で最も重要なクラウド、AI、ミッションクリティカルなコンピューティング市場の1つである日本へと事業を拡大することになります。

NEXTDC TK1 Tokyo forms part of NEXTDC's multi-market expansion strategy across the Asia Pacific region

TK1 Tokyoは、日本のNEXTDCとしては初となる、デジタル・クリティカルなインフラストラクチャへの急速な市場アクセスと、安全で低遅延のグローバル・クラウド・プラットフォームへのアクセスを提供し、AI、自動化、高度なデジタル・サービスの導入拡大に対応します。

日本がAI、自動化、高度なデジタル・サービスの導入を加速する中、TK1 Tokyoは、首都の中心部で低遅延かつ高性能なワークロードをサポートするために必要な重要なインフラストラクチャを提供します。

NEXTDCのCEO兼マネージング・ディレクターのCraig Scroggie氏は、このプロジェクトは同社の国際展開戦略における重要な節目となると述べました。

「TK1 Tokyoは、NEXTDCにとって、当社の国家レベルのプラットフォームをアジアの最も重要なデジタル経済圏の一つに拡大する画期的な瞬間です。東京の中心部という立地と、当社のTier IV品質の設計・運用を組み合わせることで、日本のコネクティビティ・エコシステムの中心に位置する新たなAI対応ランディング・ゾーンを顧客に提供できます」とScroggie氏は述べています。

「CBRE Investment Managementおよび当社の世界有数のテクノロジー・パートナーとのパートナーシップにより提供されるTK1 Tokyoは、地域全体のお客様の成長、回復力、持続可能性への取り組みをサポートする当社の能力を強化します。」

TK1 Tokyoは、NEXTDCのミッションクリティカルなデジタル・インフラストラクチャの高度なネットワークの設計と運用の経験を活かし、顧客の次世代AIの成長とデジタル・トランスフォーメーションをサポートするように設計されています。東京キャンパスは、フォールトトレラントなインフラストラクチャ、高度なセキュリティ、充実したネットワーク接続を提供します。これにより、ハイパースケーラー、クラウド・プラットフォーム、防衛組織、企業が、日本の中核的なビジネス拠点と人口密集地の近くに、遅延の影響を受けやすい高密度のワークロードを展開できるようになります。また、地域全体で一貫した運用の卓越性、回復力、セキュリティを確保できるようになります。

TK1 Tokyoは、KL1 Kuala Lumpurなどの大規模開発に続く、NEXTDC のマルチマーケット拡大戦略の一環です。同社は、アジア太平洋地域全体のAIの進展、クラウド移行の加速、国家デジタル・インフラストラクチャ需要の増加を原動力とする画期的な成長期に向けて態勢を整えています。

着工が完了し、現在工事が進行中で、2030年後半の運用開始を目指しているTK1 Tokyoは、世界で最も先進的なテクノロジー経済圏の一つで、デジタル・オペレーションの近代化、セキュリティ確保、拡張を目指す企業、政府機関、クラウド・プロバイダーをサポートします。

TK1 Tokyoの主な技術仕様

28MWの計画IT容量

UI Tier IVの設計と構築

UI Tier IVゴールド認証と運用の持続可能性

ミッション・クリティカルなオペレーション・センター

アジア太平洋地域およびオーストラリア全域にわたるNEXTDCのエコシステムとの統合型相互接続

NEXTDCについて

NEXTDCは、ASX 100に上場しているテクノロジー企業であり、アジアで最も革新的なデータ・センター・アズ・ア・サービス・プロバイダー（Data Centre-as-a-Service provider）です。当社は、デジタル経済のためのインフラストラクチャ・プラットフォームを構築し、世界中のクラウド・コンピューティング・プロバイダー、企業、政府に重要なパワー、セキュリティ、接続性を提供しています。

NEXTDCは、オーストラリアで唯一Uptime Institute認定のTier IV 施設ネットワークの設計、構築、運用で世界的に認められており、南半球で唯一、運用の持続可能性に関するTier IV Gold認定を取得したデータ・センター運営会社です。NEXTDCは、再生可能エネルギー源と世界クラスの運用効率の提供を通じて、持続可能性と運用の卓越性に重点を置いています。当社のデータ・センターは、NABERS 5つ星のエネルギー効率を通じて、卓越したレベルの効率と業界で最も低い総運用コストを実現するように設計されています。NEXTDCの企業運営は、オーストラリア政府のClimate Active Carbon Neutral Standardに基づいてカーボン・ニュートラルとして認定されています。

当社のクラウド・センター・パートナー・エコシステムは、オーストラリアで最もダイナミックなデジタル ・マーケットプレイスであり、通信事業者、クラウド・プロバイダー、ITサービス・プロバイダーで構成され、国内外のお客様がクラウド・プラットフォーム、サービス・プロバイダー、ベンダーを見つけて接続し、複雑なハイブリッド・クラウド・ネットワークを構築して、重要なITインフラストラクチャ・サービスを拡張できるようにします。NEXTDCはクラウドが存在する場所（where the cloud lives®）です。

詳細については、www.nextdc.comをご覧ください。

