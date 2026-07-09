Noah Holdings、AIの価値実現と世界的な資産価格再評価に関する2026年下半期CIOレポートを発表

シンガポール、2026年7月9日 /PRNewswire/ -- Noah Holdings Limited（以下「Noah」）（NYSE：NOAH | HKEX：6686）が2026年下半期CIOレポート 「実現の年：インテリジェント・キャピタルが価格形成を始める（The Year of Realization: Intelligent Capital Begins Pricing）」を発表しました。Noahが半期ごとに発行するCIOレポートは今回で5年連続、通算12号となり、本レポートでは、「Noah World Model」がNoahの調査フレームワークに初めて正式に導入されました。

本レポートは、2026年をAIの転換点と位置づけています。資本市場は、技術的可能性を評価する段階を超え、現在はAIの成長を支えるインフラ、資源、経済システムを価格に織り込んでいます。NoahのCIO Officeは、この変化は、生産性（Productivity）、資本（Capital）、文明（Civilization）という3つの原動力が同時に実現と再評価の段階に入ったことによるものだと分析しています。

Noah Holdingsの共同創業者兼会長であるNorah Wangは、「私たちが世界を研究するのは、多世代・複数法域にわたる意思決定を行うファミリーには、さまざまなサイクルを乗り越えて持続できるシステムが必要だからです。世界中の中国系ファミリーが自信を持って未来を確かなものにできるよう支援することが、過去23年間にわたるNoahの使命でした。」

Noah HoldingsのCEOであるZander Yinは、「Noahでは、この認知革命を実践的な資産管理の知見やソリューションへと変換することで、お客様がこの変化を乗り切れるよう支援しています」と述べました。

主なポイント：

AIにおける最大の機会は、AI企業そのものではなく、AIを支えるエネルギーと構造的基盤にある可能性があります。これは、インフラのような長期キャッシュフロー特性を備えた、新たに生まれつつある資産クラスを意味します。

かつてないほど多くの大手非上場テクノロジー企業が公開市場への上場準備を進め始めており、これまで非公開市場に集中していたイノベーションのリターンが、初めて大規模に公開市場の投資家にもたらされつつあります。

中央銀行の独立性が試され、財政優位が強まり、信頼できる準備通貨としての米ドルの役割が改めて問われています。

また、本レポートではNoah Wealth Operating Systemも紹介しています。これは、Noahのマクロ調査を、「ポートフォリオの前に世界観を、商品の前にポートフォリオを」という原則に基づく実践可能なフレームワークへと変換するものです。このシステムの下で、CIO Officeが世界的なトレンドを読み解き、Oliveが将来志向の資産への投資を可能にし、ARKが機会を捉えるためのポートフォリオを構築し、Gloryが世代を超えた資産承継を支援します。

Noah Holdingsについて

2005年に設立され、ニューヨーク（2010年）と香港（2022年）に二重上場しているNoahは、ARK Wealth Management、Olive Asset Management、Glory Family Heritageの各ブランドを通じて、9か国・30以上の法域にわたり、累計1,530億米ドル超の顧客資産を配分してきました。

SOURCE Noah Holdings Limited