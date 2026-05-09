Noah HoldingsのOlive Asset Management、東京に「N+ Club」（N+クラブ）を設立

「N+ Club」（N+クラブ）は、Olive Asset ManagementがAI時代のグローバル資産配分ソリューションとAIインフラを日本に導入する道を開きます

東京、2026年5月9日 /PRNewswire/ -- Noah Holdings Limited（以下「Noah」または「グループ」）傘下のグローバル資産運用プラットフォームであるOlive Asset Management（以下「Olive」または「当社」）（NYSE：NOAH | HKEX：6686）は、シンガポールに本社を置き、グローバルな華人家庭にサービスを提供するAIネイティブの資産管理会社ですが、本日、東京で「N+ Club」（N+ Club）の正式な開所式を開催しました。

「N+ Club」（Noah Plus Club）は、グローバルな華人富裕層コミュニティをつなぐというNoahの取り組みを反映しています。これは、日本での生活を含むグローバルな華人家庭のために東京に設けられた交流の場であり、世代を超えた資産パートナーシップに必要な対話、関係の継続、長期的な運営管理のための拠点です。今回の開所により、Noahはグローバルな展開をさらに広げ、シンガポール、香港特別行政区、上海、米国に確立された4つのブッキング＆トレーディングセンターに加え、重要な交流ハブを追加することになります。

開所式には、Noah Holdingsの共同創業者兼会長であるNorah Wang氏、Olive Asset ManagementのグローバルCEOであるJing Peng氏、Olive Asset Managementの日本担当副社長 であるHenry Chen氏、ならびに三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）の資産運用部門、三井住友DSアセットマネジメント（SMDAM）、みずほ銀行の法人向けバンキング部門、東京スター銀行の国際部門、丸紅アーバンデベロップメントなど、Oliveのグローバルなパートナーネットワークの代表者が出席しました。

長期的な対話のための空間：グローバルな華人家庭の生活における日本の役割

日本は、ビジネス、教育、医療、ライフスタイル、そして次世代の早期教育のために、グローバルな華人家庭が最も頻繁に訪れる目的地の一つです。中国人駐在員や長期滞在者のかなりのコミュニティが、東京をはじめ各地で生活を築いています。これらの家庭との対話の中で、一貫して一つのテーマが浮かび上がります：それは「長期的な対話を続けられるパートナー」の必要性です。彼らは、東京での子供の教育に関する議論が、シンガポールで運用されるポートフォリオ、香港特別行政区で組成される信託、そしてグローバルなAIインフラサイクルへの投資とシームレスに結びつくようなアドバイザーを求めています。これらすべてが、家族の資産に関する単一の統合された見解の中で保持されます。

「N+ Club」は、まさにその継続性を基盤として構築されています。東京の中心部に位置するこのスペースは、従来のオフィスではなく、すでに複数の管轄区域にまたがって生活する家族のために、アドバイザリーの対話、関係の継続、そして静かなホスピタリティが融合する場所として設計されています。

開所式で、Noah Holdingsの共同創業者兼会長であるNorah Wang氏は、来賓と招待された顧客に向けて次のように述べました：

「信頼とは、他のあらゆる能力を意味あるものにするものです。そして20年以上にわたり、私たちは信頼が最も必要とされる瞬間にこそ獲得されることを学んできました。今日の日本で私たちが見ているのは、すでに複数の管轄区域をまたいで生活するグローバルな華人家庭の世代です。彼らが私たちに求めることはただ一つ、全体像を共に把握できるパートナーです。私たちの確信はシンプルです：私たちは金融を理解し、そして華人家庭をさらに深く理解しています。Noahはグローバルな華人資産がつながる場所であり、それが「N+ Club」の象徴するものです：「Wisdom Beyond Wealth」（富を超えた知恵）」

Olive：NoahのAI時代における資産運用プラットフォーム

これらの長期的な対話を実行可能なグローバルポートフォリオに変えることが、Oliveの中核的な使命です。Olive Asset ManagementはNoahのグローバル資産運用プラットフォームであり、AI時代の資産配分をグローバルな華人家庭に提供することを目的としています。Oliveは、地域、セクター、流動性の三次元フレームワークの中で、「Safety（安全性）」、「Core（中核）」、「Growth（成長）」の三層にわたって顧客のポートフォリオを構築します。

Oliveの投資方針の中で、AIインフラは特に深みのある分野です。2016年に投資調査能力を構築して以来、Oliveはアジアのあらゆる資産運用機関のAIインフラ投資の中でも、最も初期に体系的ポジションを築いた一つです。Oliveのグローバル調査ネットワークは、米国、シンガポール、日本、カナダにまたがっています。

Oliveのカバレッジは、コンピュート・半導体インフラ、データセンター、それらを支える電力・送電網システムから、基盤モデル・マルチモーダルAIシステム、ヘルスケア・バイオテクノロジーを含む垂直型AI、そして自動運転、ロボティクス、宇宙技術に至るフロンティアハードテックまで、AI資本スタック全体に及んでいます。

Olive Asset ManagementのグローバルCEOであるJing Peng氏は次のように述べています：「Oliveの仕事は、Safety、Core、Growthの各ポートフォリオ層にわたって、サイクルを通じて耐えうるグローバルな資産配分を構築することです。当社の2026年CIOレポートで示されているように、AIは純粋な技術革新のフェーズを超え、コンピュート、エネルギー、データセンター、送電網といったインフラ整備によって定義される段階に入りました。これは、今後10年から20年にわたって資本配分の基軸となるものです。まさにこの分野において、私たちは2016年以来、深みを築いてきました。「N+ Club」は、私たちがサービスを提供する家族が、直接対話を通じて、長期的なグローバル資産配分に必要な対話を続けられる東京の場所です。」

「N+ Club」がNoahのグローバル交流ネットワークに参加

デジタルによるサービス提供がますます進む業界においても、当グループは信頼構築と長期的な関係には対面での環境が不可欠であると考え続けています。特に、すでに複数の管轄区域にまたがって生活する家族にとって、地理的な継続性は利便性ではなく必要条件です。

東京の「N+ Club」の開設は、Noahの統合運用プラットフォームと相まって、グローバルな華人家庭に彼らの資産に関する統合された見解を提供します。また、世界的な資本配分を再構築するAIインフラへの直接的な経路も提供し、Noahの長年の取り組みを実現します：「Where Global Chinese Wealth Connects」（グローバルな華人資産がつながる場所）

Noah Holdingsについて

Noah Holdings Limited（NYSE：NOAH | HKEX：6686）は、シンガポールに本社を置くAIネイティブの資産管理会社であり、グローバルな華人資産がつながる場所であることを使命としています。当社は、世界中の高純資産家庭および著名な機関にサービスを提供しています。

2005年に設立され、ニューヨーク証券取引所（2010年）および香港証券取引所（2022年）に上場しているNoahは、23年以上にわたる規律ある資産管理の経験を有しています。シンガポール、香港特別行政区、上海、米国の4つのグローバルブッキング＆トレーディングセンターを有するNoahは、9か国、30以上の管轄区域にわたる顧客に対して、累計1,530億米ドル以上の資産を配分してきました。

Noahは、ARK Wealth Management（人間＋AI統合グローバル資産運用プラットフォーム）、Olive Asset Management（グローバル資産配分プラットフォーム）、Glory Family Heritage（グローバル家族遺産＆ライフスタイルプラットフォーム）という3つの主力ブランドを通じて顧客にサービスを提供しています。これらは一体となり、統一されたガバナンスフレームワークの下で、より深いグローバルな華人への洞察を備えた資産専門知識に導かれる、統合されたグローバル資産管理システムを形成しています。

金融サービスを超えて、Noahのグローバル「N+ Ecosystem」（N+エコシステム）は、アート、音楽、文化における厳選された体験を通じて、世代を超えてグローバルな華人家庭を結びつけています。富の継承は最終的に文化と精神の継承に帰結します。そして、これを定義するのがNoahの哲学です：「Wisdom Beyond Wealth」（富を超えた知恵）

詳細については、https://www.arkwealth.com/をご覧ください。

Olive Asset Managementについて

Olive Asset Management（以下「Olive」）は、Noah Holdings（NYSE：NOAH | HKEX：6686）のグローバル資産運用プラットフォームであり、AI時代の資産配分をグローバルな華人家庭に提供することを目的として設計されています。Oliveは、Safety、Core、Growthの各層で顧客のポートフォリオを構築し、特にAIインフラ投資において深い専門性を有しています。2016年以来、Oliveはアジアの資産運用機関が保有するAIインフラ投資の中で、最も早期かつ最も体系的なポジションの一つを構築してきました。50以上のVCサブファンドと100以上の直接投資を通じて、200以上のAIおよびフロンティアテクノロジー企業への累積的な直接・間接エクスポージャーを有しています。Oliveの調査ネットワークは、米国、シンガポール、日本、カナダにまたがっています。長期主義、厳格な調査、規律ある投資フレームワークに導かれて、Oliveはグローバルに30,000以上のファミリークライアントにサービスを提供しており、その総資産は100億米ドルを超えています。

詳細については、https://www.oliveam.com/をご覧ください。

SOURCE Noah Holdings Limited