OpenLegacy、AWSがサポートするアジャイルなメインフレームモダナイゼーションのための統合プラットフォームを発表

OpenLegacy Hubは、段階的かつ低リスクな移行モデルにより、ダウンタイムなしのメインフレームモダナイゼーションを可能にします。

シアトル, 2026年3月15日 /PRNewswire/ -- OpenLegacyは、Amazon Web Services（AWS）上に構築され、統合されたモダナイゼーションプラットフォームであるOpenLegacy Hubの提供を発表しました。このプラットフォームは、企業がダウンタイムやビジネスの中断なしにメインフレームやレガシー・アプリケーションを段階的にモダナイゼーションできるように設計されています。この特定の目的のために作られたソリューションは、AWSの顧客に対してこれまでの「ビッグバン」的なモダナイゼーションアプローチではなく、低リスクで実行主導型の選択肢を提供することで、エンタープライズITにおける最も根深い課題の1つに対処します。

ビジネスにおける課題 企業は何十年もの間、困難な選択に直面してきました。それは、メインフレーム・アプリケーションを維持するために増加するコストとリスクを受け入れるか、著しい故障率を伴うリスクの高い大規模な移行を行うかどうかというものです。段階的なモダナイゼーションアプローチも、評価の長期化や複雑なシステム依存関係により、行き詰まることが多いのが実態です。企業がAI対応への歩みを加速させるなか、こうした分析による思考停止はビジネスにおいてクリティカルな阻害要因となっています。

一元化されたモダナイゼーション・アプローチAWS上のこの統合プラットフォームにより、OpenLegacyは一元化されたモダナイゼーション・アプローチを提供します

段階的なモダナイゼーション ： COBOL 、 CICS 、 IMS 、 VSAM 、 RPG 、 IBM-i システムから、 AWS Transform 、 Amazon Bedrock 、 AWS Lambda 、 Amazon Elastic Kubernetes Service （ Amazon EKS ）などの AWS ネイティブサービスへのコアビジネスロジックの システマティック な移行を実現します

リスクフリー な 共存 ： レガシーシステムとクラウドシステムの並行運用を可能にすることで、継続的な事業運営を保証し、移行中も恒久的なセーフティネットを提供します

AI-Ready アーキテクチャ ： レガシーデータとビジネスロジックを高性能なマイクロサービスとして迅速に 切り出し 、 AWS の生成 AI と機械学習イニシアチブをサポートします

OpenLegacyのプラットフォームは、重要なレガシー依存関係を抽象化し、セキュアなAPIおよびイベント駆動型サービスとして公開することで、AWSのクラウドサービスと既存の基幹システムとのシームレスな連携を可能にします。このアプローチにより、企業は本番環境でのシステム稼働を検証し、移行リスクを大幅に低減することができ、数カ月や数年ではなく数週間以内に測定可能な事業価値を提供することが可能となります。

テクノロジーの統合とメリットOpenLegacy Hubは、重厚なミドルウェアレイヤーを不要にし、運用の複雑さを軽減し、AWSの生成AIサービスを活用して、コード解析、コピーブックのマッピング、データ変換ワークフローなどの重要なプロセスを自動化します。

世界中のAWSの顧客は、AWS Marketplaceを通じてOpenLegacyのソリューションを利用できるほか、AWS Transform for Mainframeへの統合も計画されています。OpenLegacyとAWSが共同で進めている取組みは、モダナイゼーションプロジェクトにおいて最高レベルの信頼性、セキュリティ、コンプライアンスを必要とする規制産業にとって特に価値があります。

カスタマーサクセスとお客様の声

「OpenLegacy Hubと私たちのAWSとの継続的な協業は、お客様を支援する根本的なパラダイムシフトを体現しています」と、OpenLegacyの最高経営責任者（CEO）であるRon Rabinowitzは述べています。「OpenLegacy Hubは、AWSのお客様がスモールスタートから始め、迅速に価値を実証し、ご自身のペースでモダナイゼーションの取り組みを拡大できるようにします。AWSとの協業を継続し、共通のビジョンを推進することで、私たちは企業の変革を身近なものにし、成功に導いています。」

「AWSとOpenLegacyを使用することで、メインフレームから最新のRESTfulなクラウドファーストアーキテクチャに移行することができます」と、Bank LeumiのLeumi Technologies部門でITインフラストラクチャ責任者を務めるRaya Spektor氏は述べています。「このアプローチにより、セキュリティ、安定性、事業の継続性を維持しながら、中核となるビジネス機能を迅速に公開し、移行することができます。新しいデジタル体験をより早く提供し、テクノロジー・ランドスケープを簡素化し、スケーラブルで将来に対応できる環境を整えることができるようになりました。」

その他のリソース

OpenLegacyについて

OpenLegacyは、メインフレームモダナイゼーションコンピテンシーを有するAWSのアドバンストティアパートナーです。OpenLegacyは、世界中の企業組織のアジャイルかつ段階的なモダナイゼーションを可能にします。OpenLegacy Hubは、継続的かつ体系的なレガシーシステムモダナイゼーションを実現する業界唯一のプラットフォームであり - リスクを排除し、複雑性を簡素化し、クラウド導入を加速します。AI駆動の自動化と中核となるOpenLegacy Hub Plannerにより、本プラットフォームは事業継続性を確保しつつ、企業が自らのペースでモダナイゼーションを進め、早期に事業価値を創出することを可能にします。金融サービス、保険、ヘルスケア、政府機関など、世界中のトップ企業からの信頼を得ているOpenLegacyが、レガシー・トランスフォーメーションを成功に導きます。詳しくはwww.openlegacy.com をご覧ください。

ロゴ -https://mma.prnewswire.com/media/2931420/OpenLegacy_Logo.jpg

SOURCE OpenLegacy