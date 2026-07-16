Optoma、Dolby Vision・IMAX Enhanced認証を備えたRGB三レーザー4Kホームプロジェクター「UHR90DV」を発売

5,000ルーメンの高輝度、96% BT.2020広色域を実現。新世代ホームシアターのフラッグシップモデルが日本市場に登場。

東京、2026年7月16日 /PRNewswire/ -- Optoma（オプトマ）は、ホームシアター向けフラッグシッププロジェクター「UHR90DV」を日本市場にて発売いたします。

UHR90DVは、Optoma初となるRGB三レーザー光源を採用した家庭用フラッグシップモデルであり、Dolby Vision®とIMAX Enhancedの両認証を取得したほか、HDR10+、Filmmaker Mode™にも対応。映画制作者の意図を忠実に再現する映像表現と、家庭でも映画館さながらの没入感を実現します。

Optoma UHR90DV，フラッグシップなRGB三色レーザー4Kホームシアター用プロジェクター。Dolby Vision®、IMAX Enhanced、HDR10+を搭載

さらに、4K UHD解像度、5,000ルーメンの高輝度、96% BT.2020の広色域、PureEngine™ Ultra映像処理技術を搭載し、ホームシアターファンはもちろん、高品質な映像を求めるすべてのユーザーへ、新たな映像体験を提供します。

RGB三レーザーが生み出す、映画館クラスの色彩表現

UHR90DVはRGB三レーザー光源を採用し、純粋な赤・緑・青レーザーによって高い色再現性を実現しました。

96% BT.2020、98% DCI-P3という広色域をカバーし、映画制作で意図された色彩を忠実に映し出します。

また、レーザー光源ならではの長寿命設計により、最大30,000時間（Ecoモード）のメンテナンスフリー運用が可能です。

Dolby Vision・HDR10+・IMAX Enhanced対応

UHR90DVは、ホームプロジェクターとしてトップクラスのHDR対応性能を備えています。

Dolby Visionは映像の各フレームごとに輝度・コントラスト・色彩を最適化し、HDR10+はダイナミックHDRコンテンツをよりリアルに描写します。

さらにIMAX Enhanced認証を取得し、映画館さながらのスケール感と迫力を家庭でも楽しめます。

Filmmaker Mode™にも対応し、不要な映像処理を排除することで、映画制作者が意図した映像表現を忠実に再現します。

PureEngine™ Ultraが映像表現をさらに進化

Optoma独自のPureEngine™ Ultra映像処理技術を搭載。

AIベースの画像処理アルゴリズムにより、

PureContrast

PureLight

PureDetail

PureColor

の4つの技術を組み合わせ、コントラスト、色彩、ディテール、明暗表現を総合的に向上させます。

あらゆる映像コンテンツにおいて、より立体感のある自然な映像を実現します。

5,000ルーメンの高輝度でリビングシアターにも最適

UHR90DVは5,000ルーメンの高輝度を実現。

昼間のリビングや照明のある環境でも鮮明な映像を投写できるため、映画だけでなくスポーツ観戦やライブ映像など幅広い用途で活躍します。

4,500,000:1の高コントラストにより、暗部からハイライトまで豊かな階調表現を実現します。

ゲームにも対応する高速レスポンス

映画だけでなくゲーム用途にも対応。

1080p/240Hz時には入力遅延8.5msを実現し、HDMI 2.1およびALLM（Auto Low Latency Mode）にも対応。

大画面でも快適なゲームプレイを楽しめます。

電動レンズシステムによる高い設置自由度

UHR90DVはホームシアター専用機として高い設置性能を備えています。

1.6倍電動ズーム

電動フォーカス

垂直±55%レンズシフト

水平±25%レンズシフト

レンズメモリー5パターン

スクリーンサイズや設置環境に合わせて柔軟な調整が可能です。

環境にも配慮したサステナブル設計

Optoma Green Promiseの理念に基づき、

最大30,000時間のレーザー寿命

本体に50% PCR再生プラスチックを採用

FSC認証パッケージ

など、環境負荷低減にも取り組んでいます。

主な仕様

項目 仕様 表示方式 DLP® 解像度 4K UHD（3840×2160） 光源 RGB三レーザー 明るさ 5,000ルーメン コントラスト比 4,500,000:1 色域 96% BT.2020 / 98% DCI-P3 HDR Dolby Vision、HDR10+ 映像認証 IMAX Enhanced、Filmmaker Mode 映像処理 PureEngine™ Ultra 入力端子 HDMI 2.1×1、HDMI 2.0×2（eARC対応） 入力遅延 8.5ms（1080p/240Hz） ズーム 1.6倍電動ズーム レンズシフト 垂直±55%、水平±25% レーザー寿命 最大30,000時間（Eco） 投写サイズ 80～300インチ

製品ページ

UHR90DV 製品ページ

https://jp.optoma.com/product/home-cinema-uhr90dv-

Optomaについて

Optomaは、世界をリードする映像・ディスプレイソリューションブランドとして、プロジェクター、LEDディスプレイ、業務用ディスプレイなど幅広い製品をグローバル市場へ展開しています。

ホームシアター、ビジネス、教育、エンターテインメントなど多様な分野で革新的な映像技術を提供し、「より優れた映像体験」の実現を目指しています。

【報道関係者お問い合わせ先】

Optoma Corporation

製品ページ：https://jp.optoma.com/

Chris Lu

E-mail：[email protected]

AVAC Official Channels

SOURCE Optoma Corporation