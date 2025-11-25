oToBrite、2025国際ロボット展（iREX 2025）にて屋外ロボティクスおよび無人車両向けの先進ビジョンAIソリューションを発表―― indie CVP を搭載した新型 GMSL™ カメラおよび Jetson プラットフォーム向け開発者キットを公開

新竹発、2025年11月25日 /PRNewswire/ -- 自動車およびロボティクス市場向けに実績あるビジョンAIソリューションを提供してきたoToBriteは、2025国際ロボット展（iREX 2025）において次世代の視覚認識技術ポートフォリオを発表します。今回の展示では、車載グレードの GMSL2 カメラシリーズ、VIO（Visual-Inertial Odometry）カメラ、oToSLAM マルチカメラ・ビジョンAI測位システム、新しい GMSL™ カメラ Jetson 開発者キットを紹介し、屋外ロボティクス、UGV（無人地上車両）、ヒューマノイドロボット、次世代スマートモビリティ向けにおける自動車用イメージング、センサーフュージョン、AI駆動の知覚技術の高い能力を示します。

oToBrite は、Jetson AGX Orin™ および Jetson Orin™ Nano 向けに特別に設計された開発者キットを紹介します。これらのソリューションにより、Jetson プラットフォーム上でのマルチカメラビジョン開発が加速します。oToAdapter-GMSL-AGX-Orin は最大8台の GMSL2 カメラをサポートし、AI 性能は 275 TOPS を発揮します。一方、oToAdapter-GMSL-Orin-Nano は最大4台のカメラをサポートし、AI 性能は 67 TOPS です。どちらもプラグアンドプレイ対応で、すべての oToBrite GMSL™ カメラとの完全互換性を提供します。

新しい oToCAM274ISP および oToCAM276ISP カメラシリーズは、先進的な車載センサーである IMX623 および AR0823 と、オンボードの indie iND88002 カメラビデオプロセッサー（CVP）を統合しています。このプロセッサーは、1,400 MP/s の ISP スループット、1ms 未満の低遅延、144 dB HDR を実現し、最大4台のカメラで8つのリアルタイムビデオストリームをサポートします。車載グレードの ISP チューニングと組み合わせることで、これらのカメラは強い逆光、低照度、霧などの過酷な屋外条件下でも、鮮明で安定した AI 対応の映像を提供します。そのため、無人車両や先進的なロボティックビジョンシステムに最適です。

oToBrite の車載グレード VIO カメラは、加速度計とジャイロスコープを組み合わせたオンボード慣性計測装置（IMU）を統合し、カルマンフィルターに基づく融合処理で振動による画像のずれを補正します。低照度、高振動、不整地の環境でも滑らかで安定した画像出力を実現し、屋外の無人車両、AMR、港湾システム、採掘設備などに適しています。

oToSLAMマルチカメラ・ビジョンAI測位システムは、SLAM（同時位置推定と地図作成）技術を基盤としており、HDマップやLiDARを使用せずに、センチメートル単位の3Dマッピングと位置特定を提供します。屋内および屋外の両方の環境に対応し、物体分類および走行可能領域のセグメンテーションを統合しています。マルチカメラ融合により、1cmの精度で360度全方位の認識を提供し、動的または複雑なシナリオでも安定した性能を確保します。

これらすべての先進的なビジョンAI技術は、2025国際ロボット展（iREX 2025）のブース E7-25 で展示され、ロボティクスおよびインテリジェントモビリティの世界的リーダーたちから大きな関心を集めることが予想されます。

SOURCE oToBrite Electronics, Inc.