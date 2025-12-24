Pacific Bridge Media and Consulting、日本発の多言語メディア・映像制作で創業15周年 国際コミュニケーション支援をさらに強化

東京を拠点とするコミュニケーション企業が、多言語ストーリーテリング、映像制作、クロスボーダーコミュニケーションを通じ、15年間にわたり世界の組織をサポート

東京、2025年12月23日 /PRNewswire/ -- Pacific Bridge Media and Consulting, Inc.（以下、PBMC、本社：東京都）は、本年で創業15周年を迎えました。これまでの15年間、PBMCは日本を拠点とする多言語メディア・コミュニケーション企業として、国際ストーリーテリング、映像制作、クロスボーダーコミュニケーションを通じ、世界の企業・団体を支援してまいりました。

2010年、国際ジャーナリストの前田利継 (Toshi Maeda)により設立されたPBMCは、「信頼されるコンテンツで世界をつなぎ、豊かで公正な人類社会を実現する」というミッションのもと、ジャーナリズムに根差した国際的視点と日本に根付いた取材力を強みに、15年以上にわたり多くのパートナーに信頼される存在として成長してきました。ローカルな制作基盤とグローバル基準のコミュニケーションを組み合わせ、質の高いコンテンツを提供しています。

PBMCの事業領域は多岐にわたり、インタビュー、ビデオメッセージ、プロモーション映像やドキュメンタリー映像、CG制作、多言語編集コンテンツ、イベント関連メディア制作など、多様なクリエイティブ・コミュニケーションサービスを展開しています。短納期の案件から、ストーリー・テリングや明確なメッセージ性、異文化間の理解を重視した長期的な戦略案件まで、クライアントのニーズに合わせ、柔軟なサポートを提供しています。

これらのサービスは、日本の主要企業、グローバル企業、日本の省庁・政府機関、海外政府機関・大使館、国内外の有力メディア、ニュース組織、放送局、映像制作会社など、多様な組織に活用されています。こうしたパートナーシップを通じ、PBMCは国内外双方の視点に応える高品質かつ多言語対応のコンテンツ制作および戦略コミュニケーションで確かな実績を築いてきました。

そして創業15周年を迎える現在、PBMCはメディア・コミュニケーション環境の変化に合わせ、新たなステージへと進化を続けています。制作から広報・PR支援まで一貫した体制を強化し、サービス領域も拡大。グローバル向けプレスリリースの企画・制作・配信、国際メディア対応支援、経営層や広報担当者向けのメディアトレーニングなど、より包括的なコミュニケーション支援を提供しています。これにより、企業・団体が国際メディア、投資家、ステークホルダーに対して、複雑なクロスボーダーのメッセージを正確かつ自信を持って発信できるよう支援しています。

Pacific Bridge Media and Consulting CEO 前田利継 コメント：

「15年前、国際メディア向けのニュース制作業務でスタートしたPBMCは、その後さまざまな企業や政府機関にクライアント層を広げ、海外にしっかりと価値を伝えるグローバルコンテンツ戦略やストーリー・テリングを提供してまいりました。

また近年では、バイリンガル記者会見やクロスボーダー・イベント、グローバルPR、海外メディアトレーニングなど、コンテンツ制作を超えた多様なメディアサービスを提供するようになりました。

サービスが多様化し拡大しても、私たちが大切にしている価値観は変わりません。『信頼されるコンテンツで、世界をつなぐ』というミッションのもと、不確かな情報がネット上に氾濫するこの時代に、私たちが直接取材した信頼できる『一次情報』を日本から世界に、また世界から日本に言語や文化の壁を超えてお届けすることに弊社のグローバルチームは注力していきます。」

PBMC15周年アニバーサリービデオ: https://pacificbridge.jp/work/pbmc-15th-anniversary-documentary/

【株式会社 パシフィック ブリッジ メディア アンド コンサルティング （PBMC）】

「信頼されるコンテンツで世界をつなぎ、豊かで公正な人類社会を実現する」をミッションに、経験豊富な国際ジャーナリストの前田利継 (Toshi Maeda)が2010年に設立。グローバルに情報を発信したい企業などのために、多言語で、映像・言語・テクノロジーを組み合わせた多様なコンテンツの企画・制作を行っている。これまでに、国内外の大手企業やメディアからスタートアップ企業、行政機関まで様々なクライアントのニーズに合わせて、ストーリーを伝える記事制作、動画や写真などのビジュアルコンテンツの撮影・編集、CG・ウェブサイト制作、ライブイベントの多言語配信など多くの実績を有し、マルチメディアコンテンツを扱う国際プロ集団として高い評価を得ている。

▼ 会社概要

株式会社 パシフィック ブリッジ メディア & コンサルティング

事業内容：バイリンガル動画制作、海外向けニュース制作・配信、企業メディア構築支援

所在地：東京都港区虎ノ門4-3-1 城山トラストタワー 22階

代表取締役：前田 利継

設立：2010年 6月30日

公式HP： https://pacificbridge.jp

【JStories】

環境問題や食糧不足などといった世界規模の問題解決に役立つ、日本発のイノベーションを国内外に紹介するソリューション特化型メディア。2022年4月の立ち上げ以来、これまでに500本以上の記事を配信し、記事や動画の作成などを通じて、日本のスタートアップやNGO、大学研究機関などのイノベーションやアイデアを幅広く世界に伝えている。また2024年3月には、記事配信に加え、毎日みらい創造ラボとの共催でバイリンガルピッチイベントを開催するなど、日本発スタートアップの海外進出支援を行っている。

▼ JStories サイト

