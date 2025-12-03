中国のロボット企業PaXini、iREX 2025で存在感を発揮し、世界最高水準のエンボディードAIを披露

東京、2025年12月3日 /PRNewswire/ -- 国際ロボット展（iREX 2025）は、世界有数のロボティクスイベントとして、12月3日から6日まで日本・東京で開催されています。PaXini Techは、触覚知覚およびエンボディードAI分野のグローバルな先駆者として、包括的なエンボディードAI製品マトリクスを披露し、iREX 2025で鮮烈なデビューを飾りました。同社は、国際的な専門家、メディア、来場者から広く高い評価を受けました。

PaXiniにとって初の独立した海外展示となる今回のiREX出展は、グローバル展開を加速する上での重要なマイルストーンとなります。また、PaXiniはAliExpressおよびAmazonに公式フラッグシップストアを開設し、グローバル展開の新たな段階を切り拓いています。

触覚知覚は、ロボットが物理世界と確実に相互作用することを可能にする基盤技術です。PaXiniはiREX 2025において、第3世代触覚センサーであるPX-6AX-GEN3を発表しました。GEN3シリーズは、エンボディードAIエージェント向けに業界最先端の物理知覚を提供し、毎秒数百万回のサンプリングレートで、多層ネストされた磁界アレイの高精度取得を実現しています。同製品は、計測範囲全体にわたり0.01Nの微小力分解能および0.5%FS未満の再現性を確保しつつ、15種類の触覚情報を1000Hzで出力します。

PaXiniは、世界初となるホールアレイに基づく6軸力センサーも紹介しました。従来のスチールベースのソリューションとは異なり、同社の設計は先進的なポリマー素材を採用し、経年劣化やクリープに対して高い耐性を維持しながら、大幅なコスト優位性を実現しています。これにより、実世界の物理的相互作用を正確に反映した、長期的に安定した力計測が可能になります。

PaXiniのデクスタラスハンドシリーズは、人の指と同等の柔軟性と精密な操作性を備え、試験管、球体、立方体などを巧みに把持できることを示し、高い汎用性を持つ操作性能を実現しています。

高齢化の進展とエンボディードAIの急速な進化に伴い、ロボットは日常環境へ急速に進出しています。展示会では、PaXiniの2つのロボットが特に大きな注目を集めました。

多轴触覚人型ロボット TORA-ONEは、来場者向けにアイスクリームを連続して提供し、フードサービス領域における初の公開デモンストレーションを実施しました。このデモにより、同ロボットの精緻な触覚知覚と器用な操作性が示され、製造、物流、自動車分野だけでなく、オフィス、家庭、医療、小売といった環境における活用可能性が実証されています。

軽量汎用人型ロボット TORA-DOUBLE ONEは、段差を滑らかに走破することで安定した障害物踏破性能を披露し、その敏捷性と堅牢性を際立たせました。複雑な屋内外の地形への適応力により、製造、商業、飲食、ヘルスケア、家庭など、求められる環境が多様な用途に適したロボットとなっています。

これらのデモンストレーションの背景には、PaXiniによる全モダリティ対応エンボディードAIデータ取得への継続的な投資があります。急速な汎化および実環境への展開という課題を解決するため、PaXiniは世界初となる全モダリティ対応のスーパーエンボディードAIデータ工場「Super EID Factory」を構築しています。この施設は、OmniSharing DBを通じて年間約2億件の高品質な全モダリティ対応エンボディードAIデータを生成し、より高度な環境理解、自律学習、そして極めて器用なロボット操作を可能にしています。

iREX 2025において、PaXiniは多轴触覚知覚とエンボディードAI分野における最先端の強みを、世界の専門家に向けて披露しました。今後も同社は、グローバルパートナーと協力しながらエンボディードAIの社会実装を推進し、AI知能と物理世界をつなぐ架け橋を構築することで、世界のフィジカルインテリジェンス革命を牽引していくとしています。

