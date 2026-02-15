Ralph Lauren、午年を祝うまばゆいドローンショーで深圳をライトアップ

中国深圳、2026年2月15日 /PRNewswire/ -- Ralph Laurenは来る午年を祝して、深圳人才公園（Shenzhen Talent Park）の上空で息をのむようなドローンショー「In Pursuit of Dreams」を披露しました。広大な夜空をキャンバスに、1,000機のドローンがRalph Laurenのスピリットの不朽のビジョンを描き、アイコニックなブランドを定義する夢の世界に消費者を誘いました。

街に夜が訪れると、深圳人才公園（Shenzhen Talent Park）の上空に1000機の照明付きドローンが浮かび上がり、静寂の中で力を蓄えながら水辺に静かに佇む高貴な馬の姿を人々に思い浮かべさせました。この馬が走り出し、波打ち際を滑るように横切ると、ポロの選手の姿が浮かび上がり、勢いよくスイングの合間を縫って突進していきました。エネルギーが炸裂するなか、光の星座は深圳のスカイラインの上にそびえ立つアイコニックなポロ・ポニーに姿を変え、やがて消えゆくと、Ralph Laurenのシグネチャーである引用文、「I DESIGN DREAMS FOR NOW, AND TOMORROW」が浮かび上がり、真の目標を追い求める勇気を持つすべての人を鼓舞するメッセージで夜を照らしました。

RALPH LAUREN IN PURSUIT OF DREAMS DRONE SHOW

中国の「夢の都市」として知られる深圳の大胆なイノベーションと包括性の文化は、Ralph Lauren自身の向上心に満ちた夢と不可能を追求する信念に深く共鳴しています。深圳の見事な光景は、この先駆的なビジョンと創造性を鮮やかに表現しているだけでなく、中国市場に対するRalph Laurenの長期的なコミットメントの証でもあります。

この未来志向のテクノロジーとアートの融合を通じて、Ralph Laurenはブランドのビジョンを中国の伝統と結びつけ、 Lauren氏自身が生涯にわたって追い求めてきた夢に敬意を表しています。

SOURCE Ralph Lauren