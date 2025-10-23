Rescale、AI時代に向けたデータ・インテリジェンスの提供開始によりデジタル・エンジニアリング・プラットフォームを拡大

新たなエンジニアリング・データ・インテリジェンス機能により、研究開発の知見を解放し効率性を向上、イノベーションを加速します。

サンフランシスコ, 2025年10月24日 /PRNewswire/ -- AI時代に向けたデジタル・エンジニアリング・プラットフォームのRescaleは、Rescale Data Intelligenceのリリースによりプラットフォームの拡張を発表しました。この新サービスはモデリングとシミュレーション・データを活用し、効率性を向上させイノベーションを加速します。エンジニアや科学者が知識を収集し、新たな知見を発見し、ワークフローを自動化し、AIを導入して新製品や産業のブレークスルーを市場に迅速に投入する方法を変革します。

今回のプラットフォーム拡張は、組織のイノベーション手法を変革する包括的なデジタル・エンジニアリング・ソリューションの提供に対するRescaleの取り組みを強調するものです。Rescaleの統合プラットフォーム・アプローチは、クラウド・コンピューティングの柔軟性、データの力、AIの速度を組み合わせることで、製品開発プロセスの核心であるモデリングとシミュレーションのワークフローを加速します。

Rescale Data Intelligenceは、既存のサイロ化されたエンジニアリング・データへの統一アクセスと、継続的に生成される新たなシミュレーション・データの両方を可能にすることで、研究開発データ基盤を確立します。統合データ・ファブリックはシミュレーション実行時にメタデータを自動取得し、外部基幹システムと同期することで、追跡可能な最新のデジタル・スレッドを形成します。このスレッドは、すべてのシステムにまたがってクエリ可能であり、エージェントによるアクションも可能となります。この統合基盤は知識の喪失を防ぎ、オンボーディング時間を短縮し、手戻りを削減します。

応用AI と自動化によるイノベーションの加速

Rescaleプラットフォームの拡張は、データ・インテリジェンスを高度なAIおよび自動化ツールとシームレスに統合し、エンジニアリング・ワークフローを以下のように変革します。

AI インテリジェンスを備えた統合データ・ファブリックによるR&D データ基盤の構築： データ・インテリジェンスを活用することで、組織はデータ検索やワークフローの手動タグ付けにかかるコストと時間を削減し、追跡可能なデジタル・スレッドを構築できます。Rescale Assistantは、自然言語クエリを通じてエンジニアに分野横断的な分析とレポートへの即時アクセスを提供し、ドメイン固有の知見を引き出します。Rescale Data Intelligenceは、エンジニアが証拠を検索・収集する時間を実質的に排除することで意思決定を加速します。

エージェント型自動化によるレガシー記録システムの変革： Rescaleの柔軟なプラットフォームは、エンジニアや科学者の作業に合わせてワークフローを構築し、自動化された再現性の基盤を支えます。シミュレーション・エージェントがワークフローを能動的に調整・自動化し、レガシー記録システムのデータをビジネスの成果へと変換します。この能動的な調整により手動設定作業が削減され、調整プロセスが短縮されるため、反復サイクルが数日から数時間に加速されます。

シミュレーション・データに基づくAI 物理手法による研究開発の加速：RescaleプラットフォームはAI Physics OSの基盤を提供します。新たなデータ基盤上に構築されたAI Physics OSは、独自のAI代理モデルを迅速にトレーニング、チューニング、検証、公開するためのオープンなエコシステムを提供します。AI Physicsの活用により、シミュレーション・ユーザー、設計者、その他の主要関係者は物理計算を大幅に高速化できます。これはデジタル・ツインに重要な手法をもたらすもので、ライフサイクル全体を通じて活用可能です。

「エンジニアリングの未来はAI主導であるだけでなく、自律的なものになるでしょう」と、Rescaleの創業者兼CEOであるJoris Poortは述べています。「イノベーションは、真のデジタル・スレッドを実現し、AI主導の発見を促進するR&Dデータ基盤にかかっています。Rescaleでは、統合データ・ファブリックを通じてその基盤を今日提供し、自律型自動化で複雑なワークフローを自動化し、自社データで駆動されるデジタル・ツインとインテリジェントなR&D資産により、顧客が持続可能な競争優位性を構築する支援を行っています。」

「Rescaleとの連携は、当社組織全体における高度なモデリング・ワークフローへのアクセス拡大と導入促進においてきわめて重要な役割を果たしました」と、Bristol-Myers Squibbの研究員Jose Tabora氏は述べています。「このパートナーシップで知見の獲得が加速化し、実験負担が軽減されたことで、プロセス開発における当社の能力が向上しました。特に期待しているのはRescale Data Intelligenceの可能性であり、その機能性は真に変革をもたらすと確信しています。」

今すぐ始める

Rescale Data Intelligenceは本日より提供開始され、組織が即座に集合知ソリューションを構築する支援を行います。詳細については、https://rescale.com/dataをご覧ください。

Rescale について

Rescaleは、クラウド上の高性能コンピューティング・リソース、インテリジェントなデータ管理ツール、応用AIを統合した包括的なデジタル・エンジニアリング・プラットフォームを提供し、モデリングとシミュレーションを加速することで、イノベーションと科学的発見を推進します。Rescaleのプラットフォームは、世界最大のエンジニアリングおよび研究開発アプリケーション、自動化されたワークフロー、コンピューティング・インフラストラクチャのネットワークを企業に提供します。未来を形作る産業がRescaleを活用しています。航空宇宙、自動車、エネルギー、ライフ・サイエンス、半導体、製造、公共部門などが含まれます。Rescaleは、NVIDIA、Sam Altman、Jeff Bezos、Paul Graham、Peter Thiel、Microsoft、Samsung、Hitachi、University of Michiganなどの主要投資家から支援を受けています。Rescaleのグローバルな顧客基盤には、Applied Materials、General Motors Motorsports、Samsung、SLB、U.S. Department of Defenseなどが含まれます。詳細については、https://rescale.com/をご覧ください。

SOURCE Rescale Inc.