SCゼウス、日本第1号データセンター「Zeus OSA1」を大阪で着工

日本大阪、2025年12月3日 /PRNewswire/ -- データセンターの開発・投資・運営を行う SCゼウス・データセンター（SC Zeus Data Centers Pte Ltd、以下SCゼウス）は、日本第1号プロジェクトとなるデータセンター「Zeus OSA1」を大阪市内で着工しました。本プロジェクトは2フェーズで構築され、最終的に総ITロード70MWを提供する計画です。関西電力からの100MWの受電枠により、その供給基盤を確保しています。

Zeus OSA1 は、約4,000坪（13,957㎡）の準工業地域に位置し、大阪中心部の IX や主要データセンター群へのアクセスに優れた立地に開発されます。この立地特性を生かし、増大する AI・クラウド需要に対応する西日本の主要デジタルインフラ拠点となることが期待されています。

AIワークロードの高度化に伴い、Zeus OSA1 は液冷（Direct-to-Chipを含む）に完全対応した冷却アーキテクチャを採用し、ラック当たり最大130kWの高電力密度に対応します。また、PUE 1.19 を実現する高効率設計により、最新AIアプリケーションに必要な集約型の高性能環境を提供します。モジュール型構成を採用しており、運用開始後も柔軟な増設とスケールアップが可能です。

さらに、同プロジェクトではプレファブリケーションを活用した電気・空調・配管（MEP）施工方式を導入し、日本市場で深刻化するMEP専門人材不足への対応と、工期短縮・品質安定化を同時に実現します。これにより、日本におけるデータセンター建設の新たなモデルケースとなることが期待されています。

SCゼウス共同創業者兼CEOのジョー・グーイは次のように述べています。

「空冷から液冷へ、そしてラック当たり8.5kWから100kW超への高密度化が進む中、データセンターには低PUEだけでなく、最新技術に柔軟に対応できる設計が求められています。Zeus OSA1 は Direct-to-Chip を含む幅広い要件に応える柔軟性を備えており、これは企画・設計・開発・運営を一貫して手掛ける当社のビジネスモデルと、IPパテントに基づく設備設計ノウハウの成果です。また、日本市場におけるMEP施工人材不足に対して、当社のプレファブ施工技術は有効な解決策となり得ると考えています。」

SCゼウスは国際的にも高く評価されており、Data Centre Magazine によって「世界の注目データセンタースタートアップ TOP10」の一社として選出されています。今後も国内外のクラウド事業者・AIプラットフォーマーとの連携を強化し、日本のデジタルインフラ発展に貢献していきます。

【SCゼウス・データセンターについて】

SCゼウス・データセンターは、CEOジョー・グーイ、COO AC・リーが、プライベート・エクイティ大手SCキャピタルパートナーズと共同で2021年に創業したデータセンター企業です。シンガポールを拠点に、アジア太平洋地域で先進性・高速性・堅牢性・高効率性・環境配慮性を兼ね備えたハイパースケールデータセンターの企画・開発・運営を行っています。

案件のソーシングから企画、設計、開発までを担う統合型モデルに加え、IPパテントに基づく高エネルギー効率・低PUE・高スペース効率を実現する設備設計技術と、プレファブ施工によるMEP構築方式を競争力の源泉とし、他社との差別化を実現しています。

Website: www.zeusdatacenters.com

