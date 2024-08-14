Shepherd Smith Edwards and Kantas（シェパード・スミス・エドワーズ・アンド・カンタス）：アジアの投資家が Northsta（Bermuda）の損失を回復する時間はまだ残されている

当事務所の年金詐欺投資家は、米国に拠点を置く証券会社に対して国際投資家を代表しています

ヒューストン, 2024 年 8 月 14 日 /PRNewswire/ -- Northstar Financial Services（Bermuda）に関する最新ニュースでは、オーナーの Greg Lindberg 氏が連邦政府によるさらなる調査を受けています。連邦政府は、同氏から押収した資金に 150 万ドルの没収を求めています。

被害者とされる人物の中には、アジア、特に中国と日本の投資家がいます。彼らは、米国に拠点を置く複数の証券会社によって不適切にマーケティングをされ、Northstar Financial Services（Bermuda）の投資を売り込まれたとされています。このオフショア企業への投資は、最初からリスクの高い提案でした。外国人たちは、もしファイナンシャル・アドバイザーが米国にある同等の商品を代わりに販売していれば利用できたはずの規制上の保護を受けることができませんでした。

Shepherd Smith Edwards and Kantas（investorlawyers.com）は、Lindberg 氏が発行した年金 Northstar（Bermuda）の商品を含む）を販売した証券会社に対する証券訴訟で 100 人以上の投資家を代理しています。損失を被り、法的選択肢を検討したいアジアの投資家の方は、今すぐにご連絡いただき、任意の無料の事例評価をご依頼ください。

Northstar Financial Services（Bermuda）製品

Global Advantage

Global Advantage III、V

Global Advantage Select

Global Interest Accumulator

Global Investment Plan

Global Index Protect

Global Variable Annuity

Global VIP

Global VIP Elite

Met Group Variable Deferred Annuity

Met Global Asset Portfolio

Met Universal Life

Met Variable Universal Life

Northstar Financial Services（Bermuda）の経験豊富な損害賠償弁護士が中国と日本の投資家の代理人となります

Northstar Financial Services（Bermuda）に関するよくある質問

Northstar Bermudaに関するよくあるご質問

北极星百慕大常见问题解答

海外在住者を含む投資家の代理人を務め、ブローカーの詐欺や過失から支払われるべき損害賠償を求めた経験を持つ熟練の年金詐欺弁護士に依頼したいとお考えであれば、Shepherd Smith Edwards and Kantas は、その目的にかなう証券法室事務所です。当事務所の勤勉で熟練した取り組みにより、この数十年間で90%を超えるクライアントが全額または一部の経済的回復を実現してきました。当事務所にご依頼いただければ、質の高い証券代理業務と各人のニーズに沿ったサービスを提供いたします。

連絡先：

米国：(800) 259-9010

国際（WhatsApp、テキストのみ）：(713) 227-2400

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SOURCE Shepherd Smith Edwards & Kantas LLP