SILVERLAND SAKYO、2025年ワールド・ラグジュアリー・ホテル・アワード（WORLD LUXURY HOTEL AWARDS 2025）でアジアのラグジュアリー・コンセプト・ホテル部門を受賞

ホーチミン市（ベトナム）、2025年11月18日 /PRNewswire/ -- Silverland Sakyo Hotelが、業界で最も権威ある栄誉の1つとして認められ、2025年ワールド・ラグジュアリー・ホテル・アワード（World Luxury Hotel Awards 2025）において、アジアのラグジュアリー・コンセプト・ホテル（Luxury Concept Hotel in Asia）部門および東南アジアのラグジュアリー・コンテンポラリー・ホテル（Luxury Contemporary Hotel in South East Asia）部門で栄誉ある称号を獲得しました。この栄誉は、日本の静寂とベトナムの温かくパーソナルなホスピタリティが見事に融合したSilverland Sakyoのコンセプトが高く評価されたものです。Silverland Sakyoは、街の喧騒から離れた静けさという物語をその内に秘めています。来訪者と共に内なる自己を見つめ、自然界の静寂を深く感じ取り、そしてふと、シンプルさと不完全さの中に宿る美しさを見出し、気付かせてくれます。

ホーチミン市中心部「リトル・ジャパン」の活気ある通りに位置するSilverland Sakyoの扉をくぐると、流木（nagare boku）のミニチュア風景がお客様をお迎えします。日本の建築と文化において流木は装飾材であるだけでなく、日本人の美意識や精神に深く結びつき、哲学的にさまざまな意味を帯びています。当ホテルは、無常や不完全さ、そして簡素の中に潜む美しさを受け入れる侘び寂びの精神を体現しています。Silverland Sakyoは、新しく滑らかな素材ではなく、木のひび割れ、傷跡、曲線のすべてを自然の歴史の一部として尊重しています。

Silverland Sakyoでの滞在は単なる宿泊ではなく、調和へ向けて一人一人に寄り添う旅です。お客様は、この体験を「深い安らぎと活力の回復をもたらしてくれる」と一様に評しています。賑やかな街での新たな一日を充実して迎えるため、レストラン「晴れた日（Hareta hi）」では本格的なベトナム料理、日本料理、国際料理を融合した豪華な朝食ビュッフェで一日を始めることができます。午後には、ロビーの落ち着いた雰囲気の中で毎日提供される無料のアフタヌーン・ティーを楽しみながら、午後のひとときをゆったりとお過ごしいただけます。

屋上はゲスト体験のハイライトであり、高層オフィス・ビル群に囲まれた屋外バー「オアシスサイゴン（Saigon Oasis）」が訪れる人を迎えます。賑やかな街の真ん中で、ゲストはかけがえのないゆったりとしたひとときをお楽しみいただけます。目の前には緑の葉、澄んだ空と雲、隣のジャグジー・プールの涼しさ、そしてバーテンダーが調合したカクテルの優しい香りに混じって竹林のざわめきが聞こえるだけの空間です。禅の哲学に触発されたオアシスサイゴンは、ミニマルでありながら単調ではない空間、静寂でありながら退屈ではない空間を創出しています。むしろそこは、大地、水、空、風、火が調和する場所であり、特製カクテルや冷えたビールで熱帯の暑さを忘れ、景色と物語を全身全霊で楽しむことができる空間です。静謐で豪華でありながら機能的なこのアプローチは、あらゆるニーズに先回りして応える気配りの行き届いたサービスに支えられており、Silverland Sakyo Hotelを真のラグジュアリー・コンセプトのリーダーとして際立たせています。

この栄誉ある受賞について、Silverland Hospitality Groupのクラスター・ゼネラル・マネージャーであるLam Thi Ngoc Hanhは次のように述べています。「世界的に権威あるワールド・ラグジュアリー・ホテル・アワード（World Luxury Hotel Awards）よりアジアのラグジュアリー・コンセプト・ホテル賞を受賞できたことは、比類なき卓越性を追及し続けるという私たちの取り組みを改めて証明する、この上ない栄誉です。この栄誉は、日本のデザインが持つ時代を超えた静謐さと、ベトナムの心からの温かいおもてなしを調和させるという当ホテルの独自のビジョンが成功を収めたことを力強く証明するものです。本賞は、大切なお客様からの評価であり、ビジネス・パートナーの皆様のご尽力であり、そして世界中の業界専門家による認証であり、真に癒しの聖域を創り出すという当ホテルの取り組みが認められた証です。」

メディアの問い合わせ先：Quynh Tran - マーケティング・コミュニケーション・マネージャー - Silverland Hospitality - [email protected]

