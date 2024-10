リーラコーエン、シンガポールのSmart Nation 2.0イニシアチブに沿って「職場におけるAI」レポートを発表

シンガポールと東京、2024年10月14日 /PRNewswire/ -- アジアを代表する人材サービス・プロバイダーのReeracoen(リーラコーエン)は、楽天インサイト・グローバルと共同で、50業界の400人以上の専門家を対象に調査した「職場でのAIの認識」レポートを発表しました。このレポートは、専門的な環境におけるAIに関する世代別の視点を調査しています。これは、シンガポールが最近発表した、国のAI能力を強化し、責任ある導入を促進することを目指すSmart Nation 2.0イニシアチブに基づく10億シンガポール・ドルの投資計画に沿ったものです。

いくつかの主要な調査結果から、世代間の格差とスキルアップの傾向が明らかに

Reeracoen’s Group CEO, Mr Kenji Naito

1.世代を超えたAIに対する不安:

調査によると、回答者の53.5%は、AIが仕事を様変わりさせてしまうのではないかという懸念を抱いています。一方、雇用の安定に関しては、Z世代が最も高いレベルの不安を示していることが明らかになりました。データは、これらの懸念に対処するために強力な労働力の戦略を策定することの重要性を浮き彫りにしています。

2. 積極的なスキルアップへの取り組み:

驚くべきことに、回答者の62.4%が主にデータ分析とAIコースの受講を通じ、AI主導の未来に向けて積極的に準備し、競争力を維持しています。この傾向は、AIに精通した労働力の育成を目的とした政府の取り組みと一致しています。

3.企業によるサポートのギャップ:

AI統合に対する企業のサポートについては、さまざまな意見がありました。自社がAIの変化への備えに非常に協力的であると感じている回答者はわずか23.1%でした。これは、従業員の準備態勢を整えるための企業戦略の強化がきわめて重要であることを示しています。

AIに対する準備態勢のギャップを埋める

リーラコーエン・グループのCEO、内藤兼二氏は次のように述べています。「AIが労働力を作り変える中、企業と求職者がこれらの変化をうまく乗り越えられるよう導くことが私たちの役割です。このレポートは貴重な知見を提供し、当社の戦略をシンガポールのSmart Nation 2.0のビジョンに沿ったものにし、AIに対応できる人材を企業と結び付けることを可能にしました。私たちの調査結果からわかるのは、AIの導入が加速する一方で、企業は従業員のスキルアップを支援するために、積極的な措置を講じる必要があることです。私たちの調査結果から、AIの導入が加速する一方で、企業は従業員のスキルアップを支援するために積極的な措置を講じる必要があることがわかりました。企業と優秀な候補者を結びつけることで、私たちはシンガポールが世界的なAIハブになるというビジョンの実現に貢献し続けます。」

アジアの雇用市場への影響

「Perception of AI in the Workplace」レポートは、以下の項目の重要なロードマップとして役立ちます。

AI主導の環境で採用戦略を作り上げる

変化する市場の需要を満たす人材獲得を指導する

AIスキルのギャップを埋めるための従業員研修プログラムを策定する

シンガポールは、AIイノベーションのリーダーとしての地位を確立しており、このレポートは、変化する雇用市場を切り抜けようとしている企業や専門家にタイムリーな知見を提供します。

リーラコーエン・シンガポールの採用ソリューションおよび同社の知見の詳細については、以下をご覧ください。

Reeracoen(リーラコーエン)グループについて

Reeracoenは、アジアの人材採用業界で大きな影響力を発揮し、一流の人材と大手組織を結び付ける専門知識で知られています。同社は、この地域の主要企業として、広範なネットワークと業界に関する深い知見を活用し、進化を続けるパートナーのニーズを満たす優れた採用ソリューションを提供しています。Neo Career Group(ネオキャリア・グループ)の強みと評判に支えられ、同社は、アジアの主要6か国にある9つのオフィスで、日本のプロフェッショナリズムと優れたサービス基準を維持しています。これにより、比類のないサービス品質と国境を越えた人材ソリューションを提供できる同社は、ダイナミックなアジア市場での成功を目指す企業にとって最適な採用パートナーになります。詳細については、https://www.reeracoen.sg/をご覧ください。また、最新情報や知見については、ソーシャル・メディアで同社をフォローしてください。

楽天インサイト・グローバルについて

楽天インサイト・グローバル株式会社(以下「楽天インサイト」)は、東京に本社を置くインターネット・サービスのグローバル・リーダーである楽天グループ株式会社の完全子会社です。同社の専門分野はオンライン市場調査です。楽天インサイトは、1997年に株式会社エー・アイ・ピーとして設立され、2014年に楽天グループの一員となりました。楽天インサイトは、12の主要アジア市場と米国に焦点を当てた調査パネル、60の国と地域をカバーするパネル・ネットワークを擁しています。楽天インサイトは、世界11の国と地域に拠点を構え、世界500社以上の大手企業に市場調査を提供しています。Rakuten Insight Singapore(楽天インサイト・シンガポール)は、東南アジア全域に拠点を置くクライアントにビジネス開発を推進し、多言語・多機能の運用サポートを提供するオフショア市場調査ハブとして機能します。詳細については、https://insight.rakuten.com/をご覧ください。また、ソーシャル・メディアで同社をフォローしてください。

SOURCE Reeracoen Singapore Pte Ltd