SOGAGEM、AIトレードプラットフォームを通じてジュエリーのデジタル化を加速

韓国ソウル、2025年10月25日 /PRNewswire/ -- 韓国のファッションジュエリー企業 SOGAGEM 株式会社は、AI 搭載のオンライン取引プラットフォームを通じて、南大門ジュエリー業界のデジタルトランスフォーメーションを推進しています。同社は人工知能（AI）と知的財産（IP）管理を組み合わせることで、小規模ジュエリーメーカー向けの新たなデジタルエコシステムを構築しており、K-ジュエリーの世界的競争力向上を先導しています。

南大門ジュエリー協会の公式デジタルパートナーとして、SOGAGEM は南大門地区の1,200以上の小規模ジュエラーの製品をデジタル化・管理する AI ジュエリーメタプラットフォームを開発しています。このプラットフォームは、高品質な製品登録、詳細なページデザイン、多言語翻訳、自動カテゴリータグ付けに対応しており、従来のオフラインで職人中心の市場を、グローバルなオンライン取引環境へと変革しています。

さらに、SOGAGEM は製品詳細ページのデザインをIP資産として標準化・保護することで、小規模メーカーが海外のB2B市場に安全かつ効率的に参入できるようにしています。この取り組みにより、著作権侵害の問題を防止し、韓国ジュエリーの輸出における持続可能なビジネスモデルを確立することができます。

SOGAGEM の CEO、Moon Kyu-sik 氏は次のように述べています。「南大門は韓国ジュエリー産業の中心地です。私たちの AI トレードプラットフォームを通じて、地元の職人が世界市場で公正かつ効果的に競争できるよう支援することを目指しています。」

SOGAGEM は現在、中小ベンチャー企業部、ソウル特別市政府、および小規模企業・市場庁（SEMAS）と連携し、中小企業向けのデジタル IP アーカイブを構築するとともに、AI 基盤の取引インフラを強化しています。同社の長期的な目標は、南大門を韓国の職人技と世界のバイヤーをつなぐ「K-ジュエリーデジタルハブ」として確立することです

SOURCE SOGAGEM