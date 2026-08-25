STARTRADER、2026年の商品拡充を加速米国株・ETF CFD 30銘柄を新たに追加

モーリシャス、ポートルイス, 2026年8月25日 /PRNewswire/ -- STARTRADERは、グローバル市場の変化に合わせて進化を続け、お客様の関心や取引傾向を反映した商品ラインアップの拡充を進めています。8月24日、同社は30銘柄の米国株CFDおよびETF CFDをMT5に新たに追加し、テクノロジー、インフラ、イノベーション分野の企業やテーマに関連するCFD取引の選択肢をさらに広げます。

今回の拡充は、8つの分野にわたります。量子コンピューティング分野ではIONQ、QBTS、QUBT、ARQQおよびQMCOを追加。ソフトウェアインフラ分野ではZS、S、RBRK、GTLB、宇宙・防衛分野ではLUNR、PL、RCATおよびBKSYを追加します。また、XEおよびNNEにより、原子力・エネルギー関連テーマに連動するCFDのラインアップも拡充されます。

STARTRADER Adds 30 U.S. Stock and ETF CFDs as 2026 Product Expansion Accelerates

さらに、AI・半導体分野ではSERVおよびPOET、資産運用分野ではVCX、クラウドおよびDevOps分野ではDOCNおよびFROGを追加します。フィンテック、通信、先端テクノロジー分野では、FUTU、ONDS、OUST、VSAT、LASR、AEHR、UCTTおよびGSATを追加。テーマ型ETFのDXYZおよびNASAも、今回の追加銘柄に含まれます。

今回の追加は、STARTRADERにとって過去最も活発な商品開発の年を象徴するものです。2026年、同社は330以上の商品を発表し、一部の株式・ETF関連商品の取引時間を拡大するとともに、24時間365日取引可能な金（ゴールド）CFDであるXAUUSD247を提供開始しました。これらはすべて、市場が変化する中で、お客様により多くの選択肢を提供するという目的に基づいています。

新商品はMT5で提供され、レバレッジは1:5、取引サイズは0.1〜1,000ロット、取引時間は月曜日〜金曜日 16:30〜23:00（GMT+3）です。利用可否は、口座タイプ、お客様の分類、および法域によって異なります。本商品はすべての国のお客様に提供されるものではありません。

今回の最新追加は、より幅広い選択肢、継続的なイノベーション、そしてお客様と市場の変化に適応する商品提供を通じて、STARTRADERの柱であるStrength(強さ)、Trust(信頼)、Ambition(志)、Resilience(レジリエンス)を反映しています。

リスク警告： CFDは複雑な金融商品であり、レバレッジにより短期間で大きな損失が発生する高いリスクを伴います。取引を行う前に、リスクを十分に理解していることをご確認ください。

免責事項： 本資料は情報提供のみを目的としており、金融または投資助言、または取引の推奨を構成するものではありません。適用される法令または規制により禁止されている地域における配布または使用を目的としたものではありません。

STARTRADERについて

STARTRADERは、個人および機関投資家のパートナーに対し、MetaTrader、STARTRADERアプリ、STAR Copyを含む各種プラットフォームを通じて、グローバル市場へのアクセスを提供する世界的なマルチアセットブローカーです。

STARTRADERは、CMA、ASIC、FSCA、FSA、FSCを含む規制当局の認可および規制を受ける事業体を通じて運営されています。強固なガバナンスと顧客第一のアプローチを融合し、透明性、信頼性、長期的な成長へのコミットメントをもって、個人のお客様およびパートナーにサービスを提供しています。

SOURCE STARTRADER