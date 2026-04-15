STT GDC、SuperXとシンガポールでAIイノベーションセンターを開設

~企業のAI活用を、構想段階から数週間でパイロット導入へ~

シンガポール、2026年4月15日 /PRNewswire/ -- シンガポールに本社を置くAIインフラソリューション・プロバイダーであるSuperX AI Technology Limited（NASDAQ: SUPX、以下、SuperX本社）と、同じくシンガポールに本社を置くデータセンターコロケーション事業者であるST Telemedia Global Data Centres（以下、STT GDC）は、今年1月に締結した基本合意に基づき、シンガポールで「AIイノベーションセンター」を開設したことを発表しました。

本センターは、Tai Seng（タイセン）に所在する「STT Singapore 5」内に設置され、企業がAI活用を実験・検証段階から本番運用可能な規模へと迅速に進めるための専用環境を提供します。市場の足元の需要を反映し、すでに初期ユーザーの受け入れも始まっており、先行利用者は、高度なモデリングや大規模データシミュレーションといった複雑なワークロードに、本センターの高性能コンピュートを活用しています。

今回の取り組みの背景には、シンガポールおよびアジアにおけるAIインフラ不足があります。STT GDCが実施した調査「Mind the Gap: Bridging the AI Infrastructure Divide（AIインフラ格差の解消に向けて）」では、アジア9市場の600人超の企業リーダーを対象に調査を行った結果、多くの企業・組織が基盤インフラ不足を背景に、AI成熟度の「構築段階」にとどまっていることが明らかになりました。AIイノベーションセンターは、ローカル環境で即時利用可能なエンタープライズ向けAIコンピュート基盤を提供することで、こうしたボトルネックへの対応を図ります。

AI導入の初期検証に向けた専用環境

本センターは、パイロット導入、概念実証（PoC）、モデルのベンチマークなど、短期のAIワークロードを想定して設計されています。SuperXのAIハードウェアおよびソフトウェアと、STT GDCの高信頼なAI対応データセンター基盤を組み合わせることで、AI導入時の運用負荷や複雑さを抑え、企業が初期投資とリスクを抑えながらAI活用を進められる環境を提供します。

主な特長は以下のとおりです。

次世代コンピュート基盤 ：最新のNVIDIA Blackwell GPUインフラに直接アクセス可能。各GPUは192GBのHBM3e VRAMを搭載

：最新のNVIDIA Blackwell GPUインフラに直接アクセス可能。各GPUは192GBのHBM3e VRAMを搭載 高性能アーキテクチャ ：Intel Xeon Gold 6767P CPUと400G InfiniBandネットワーク構成により、高速データ処理を実現

：Intel Xeon Gold 6767P CPUと400G InfiniBandネットワーク構成により、高速データ処理を実現 迅速な導入 ：専用ユーザーポータルおよびサービスカタログを通じて、標準GPUプランを迅速にプロビジョニング可能

：専用ユーザーポータルおよびサービスカタログを通じて、標準GPUプランを迅速にプロビジョニング可能 データ主権とセキュリティ ：すべてのワークロードをシンガポール国内の安全かつ高信頼な環境で運用し、規制業種におけるデータ保管要件に対応

：すべてのワークロードをシンガポール国内の安全かつ高信頼な環境で運用し、規制業種におけるデータ保管要件に対応 パイロットアクセスプログラム：対象顧客に対し、性能、互換性、コスト効率を検証するための14日間無償トライアルを提供。本番展開前に、確信を持って低リスクに判断を行えるよう支援します。

STT GDC シンガポール責任者の Mingcheng Lim氏は、次のように述べています。

「AI活用を成果につなげるには、信頼性と拡張性を備えたインフラが不可欠です。当社の運用力とSuperXの先進的な機能を組み合わせることで、企業がパイロット段階を越えて前進するための具体的な道筋を提供します。本センターは、単なる検証の場ではなく、単なる検証の場ではなく、企業が測定可能な投資対効果を実現し、長期的なAI競争力を築くための基盤です。」

SuperX CTOの Kenny Sng氏は、次のように述べています。

「私たちの目標は、企業がすぐに活用できるAI機能を提供することです。多くの企業は、専用のAI環境構築にあたり、コストや複雑さの面で課題を抱えています。AIイノベーションセンターは、そうした障壁を下げ、組み込みカタログやサードパーティーマーケットプレイスを通じたモデル導入を、数カ月ではなく数日単位で進められるようにします。私たちは、インフラと実際のAI活用成果との間にあるギャップを埋めていきます。」

本番展開を見据えた導入オプション

AIイノベーションセンターは現在、企業、地域企業、高等教育機関に向けて提供を開始しており、性能、コスト、導入可能性を検証するための14日間無償トライアルを用意しています。本施設は、組織が数週間でAIパイロットを立ち上げ、テスト段階から測定可能な成果へと自信を持って進むために必要な、安全でエンタープライズ向けの基盤を提供します。

また、初期検証後には、本番利用、ハイブリッド型AI、プライベートAIといった導入オプションに加え、STT GDCのグローバル拠点網を活用した柔軟なスケーリングにも対応します。これにより、企業は継続的なイノベーションと運用レジリエンスを支える長期的なインフラ活用を検討できます。

詳細情報または見学予約については、superx.sg または sttelemediagdc.com をご覧ください。

AIイノベーションセンターに関する詳細は、https://www.superx.sg/cloud/aiic または https://www.sttelemediagdc.com/ をご参照ください。

SuperX AI Technology Limited（NASDAQ: SUPX）について

SuperX AI Technology Limitedは、AIインフラソリューションプロバイダーとして、AIデータセンター向けに、自社開発ハードウェア、先進的なソフトウェア、エンドツーエンドのサービスを含む包括的なポートフォリオを提供しています。主なサービスには、高度なソリューション設計・計画、コスト効率に優れたインフラ製品の統合、ならびにエンドツーエンドの運用・保守が含まれます。主要製品には、高性能AIサーバー、800ボルト直流（800VDC）ソリューション、高密度液冷ソリューションに加え、AIクラウドおよびAIエージェントがあります。シンガポールに本社を置き、企業、研究機関、クラウドおよびエッジコンピューティング分野を含むグローバルの機関顧客にサービスを提供しています。詳細は www.superx.sg をご覧ください。

ST Telemedia Global Data Centresについて

ST Telemedia Global Data Centres（STT GDC）は、世界でも高い成長を続けるデータセンタープロバイダーの一つです。グローバルに展開するプラットフォームを通じて、世界のつながりを支えるデジタルエコシステムの基盤を提供しています。持続可能なデジタル社会の実現に向け、現在、シンガポール、英国、ドイツ、インド、イタリア、タイ、韓国、インドネシア、日本、フィリピン、マレーシア、ベトナムで事業を展開し、企業の成長を各地で支える優れた基盤を提供しています。詳細は www.sttelemediagdc.com をご覧ください。

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SOURCE SuperX AI Technology Ltd