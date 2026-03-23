SUMEC JAPAN、現地展開を加速：PV EXPOでの新製品発表と戦略的提携で「双輪駆動」を実現

東京、2026年3月23日 /PRNewswire/ -- 3月17日から19日まで東京で開催された「スマートエネルギーウィーク／PV EXPO」において、SUMEC JAPANはエネルギーブランド「PHONO」および多数の深度カスタマイズ製品・ソリューションを出展しました。あわせて、日本の複数の大手総合商社と基本合意書を締結し、日本市場における現地化戦略が新たな段階に入ったことを示しました。

1. 市場課題に寄り添う、革新的な製品ラインナップ

日本の建築密度の高さ、屋根の老朽化、土地不足といった固有の市場環境に対応するため、今回は「軽量性」「高安全性」「強力なカスタマイズ性」の3点を軸とした製品マトリックスを発表しました。

超軽量屋根モジュール： 構造補強コストを大幅に削減。汚れにくいコーティングを採用し、メンテナンス負荷を軽減することで、既存建物のグリーン化に向けた高性价比なソリューションを提供します。

次世代反射防止モジュール： 光学性能を全面刷新し、反射光によるグレアを効果的に抑制。空港周辺、住宅密集地、BIPV（建築物一体化太陽光）など、厳しい環境下でも発電効率と地域調和を両立します。

非标準・小型カスタムモジュール： 屋根形状やスペース、デザイン要件に応じて、異形・小サイズモジュールを柔軟に提案。戸用および小規模事業者向けに、発電効率と建築美観の融合を実現します。

これらの製品は会場でも注目を集め、「現場ニーズから製品を定義する」というSUMEC JAPANの現地開発理念を体現する結果となりました。

2. 戦略的提携によるエコシステム構築

製品力に加え、市場エコシステムの構築も加速させています。今回基本合意書を締結したパートナーはいずれも、太陽光プロジェクトの開発、資源統合、現地運営において豊富な実績と広範なネットワークを持つ日本の老舗総合商社です。

合意に基づき、SUMEC JAPANは高性能な「PHONO」ブランドモジュールを中核とし、設計から機器供給、技術サポートまでを一貫して提供するフルサイクル・ソリューションをパートナー向けにカスタマイズします。屋根分散型プロジェクトの導入促進に加え、地上設置型・産業用案件の開発や蓄電分野においても包括的な連携を展開します。双方の強み（SUMEC JAPANの技術・製品力と、日本側のプロジェクト資源・現地対応力）を組み合わせ、相乗効果を最大化します。

本提携は、同社製品の信頼性とシステム統合能力に対する高い評価であると同時に、「製品＋サービス」の双輪駆動戦略が日本市場で成功裏に実践された証でもあります。

3. 双方向からのアプローチで、グローバル高品質発展の基盤を強化

日本市場に10年以上深耕してきた高級太陽光ブランド「PHONO」は、一貫して「現地のニーズが現地イノベーションを牽引する」という方針を掲げ、製品設計からサービス体制まで日本顧客に寄り添ってきました。今回の出展と提携の同時実現は、この長期戦略の集大成と言えます。

今後、SUMEC JAPANは日本市場への投資をさらに拡大します。一方面では技術開発を深化させ、建築・交通・農業など多様なシーンでの太陽光活用領域を広げます。他方では、現地優良パートナーとの戦略的シナジーを強化し、プロジェクトの円滑な成約を推進、日本市場のポテンシャルを最大限に引き出していきます。

「PV EXPO 2026」を起点として、SUMEC JAPANは確かな製品力と深い現地化能力を武器に、日本ひいては世界の高級太陽光市場における優位性を着実に築き上げ、世界のエネルギー転換に貢献していく所存です。

SOURCE PHONO