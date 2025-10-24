SuperX、澄天伟业と合弁会社SuperX Cooltechを設立、筆頭株主としてAI液体冷却市場を共同開拓

新設の合弁会社は「 SuperX Cooltech 」ブランドで、重要部品からラックレベルまでのフルスタック AI データセンター液体冷却ソリューションをグローバル市場に提供し、高密度コンピューティングがもたらす放熱課題に対応

シンガポール、、2025年10月24日 /PRNewswire/ -- AIインフラソリューションプロバイダーであるSuperX AI Technology Limited（NASDAQ: SUPX、以下「SuperX」）は本日、深セン市澄天伟业科技股份有限公司（深セン証券取引所コード：300689、以下「澄天伟业」）の香港完全子会社およびその関連会社と最終合意に達し、シンガポールに合弁会社SuperX Cooltech Pte. Ltd.（以下「SuperX Cooltech」）を共同で設立することを発表しました。出資完了後、SuperXは合弁会社の筆頭株主となります。

この合弁会社は、AIシステムインテグレーションと熱管理コア部品における両社の強みを統合し、共同ブランド「SuperX Cooltech」として、グローバル市場（中国本土、香港、マカオ特別行政区を除く）向けに最先端の液体冷却製品およびインフラソリューションを提供します。

液体冷却ソリューション： AI 業界の進化が導く必然的な選択

NVIDIA Blackwellなどの新世代GPUアーキテクチャが単一ラックの消費電力を100kW以上に押し上げる中、従来の空冷方式では、AIトレーニングおよび推論クラスターの高熱流束管理ニーズを満たすことが困難になっています。消費電力と放熱の問題は、AIデータセンターの導入密度、運用効率、総所有コスト（TCO）を制約する重要なボトルネックとなっています。

このような背景の下、冷却分配ユニット（CDU）、高性能液体コールドプレート、および統合熱管理システムを含む効率的なラックレベルの液体冷却技術が、急速に業界の主流となりつつあります。液体冷却ソリューションの大規模導入は、データセンターの熱交換効率とサーバーの安定性を大幅に向上させるだけでなく、単位計算能力あたりのエネルギー効率（コンピューティング能力/W）を実質的に改善し、顧客がよりグリーンで経済的な高性能コンピューティングインフラを構築するのを支援します。

戦略的連携により、グローバル顧客に究極の計算能力を解放

SuperXは澄天伟业との合弁会社設立を通じて、澄天伟业が液体冷却分野で培ってきた深い技術的蓄積と製造能力をグローバルな事業展開に取り込みます。澄天伟业が支配株主である澄天科泰（宁波）热管理系统技术有限公司は、ナノ射出成形液体コールドプレート、CDUシステムなどの重要製品において完全な製品ラインナップを形成し、大規模な納品能力を備えています。同社はナノ射出成形液体コールドプレートの研究開発と製造技術を核とし、液体コールドプレート、ベイパーチャンバー、MCLP、ナノ射出成形液体冷却モジュール、マニホールド、液体冷却ラックおよびCDUシステムなどの重要製品に焦点を当て、世界のAI、HPC、通信、新エネルギー機器顧客にシステムレベルの熱管理ソリューションを提供しています。

この協力は SuperX に顕著な競争優位性をもたらします：

「ワンストップ」液体冷却ソリューションの完成： SuperXは、AIサーバー、液体コールドプレート、マニホールドから完全な液体冷却ラックに至るまでのエンドツーエンドの製品マトリックスをグローバル顧客に提供できるようになり、顧客の調達、導入、統合プロセスを簡素化し、プロジェクトリスクを低減します。 システムレベルの技術的障壁の構築： 液体冷却の流体力学、熱経路最適化、電気機械インターフェース設計などの分野における共同開発を通じて、ソフトウェアとハードウェアの深い結合を実現し、迅速に模倣することが困難なシステムレベルの性能優位性を構築し、高密度AIシナリオにおいて長期的な堀を築きます。 グローバルな納品能力と量産能力の強化： 澄天伟业の成熟したエンジニアリングおよびインテリジェント製造システムを通じて、合弁会社は先進的な研究開発成果を信頼性の高い大規模生産能力に迅速に転換し、高品質で安定したサプライチェーンに対するグローバル顧客の厳しい要求に応えます。 顧客の投資収益率の最適化： 標準化されたモジュール設計によりプロジェクトの納品サイクルを短縮し、システムレベルの熱管理最適化によりデータセンターの運用エネルギー消費を削減することで、顧客の長期的な投資収益率を大幅に向上させます。

澄天伟业（証券 コード ： 300689 ） および 澄天科泰（宁波）热管理系统技术有限公司 について

深セン市澄天伟业科技股份有限公司は、スマートカードおよび専用チップの研究開発、生産、販売、サービスに従事する国際的にリードするハイテク企業であり、本社は中国広東省深セン市にあります。同社の事業は世界中に広がり、深セン、上海、宁波、恵州、インドのニューデリー、インドネシアのジャカルタにある6つの生産拠点を通じて、顧客に高品質な製品と専門的なサービスを提供しています。近年、同社は高性能熱管理分野への展開を積極的に進めており、その支配下にある子会社である澄天科泰は、半導体およびAIサーバー分野における液体冷却製品およびシステムの開発・製造に注力しています。同社の製品は、通信、エネルギー、オートメーション、電子製造など、複数の重要分野で広く利用されており、産業のインテリジェント化を継続的に推進しています。

SuperX AI Technology Limited について（ NASDAQ: SUPX ）

SuperX AI Technology Limitedは、AIインフラソリューションプロバイダーであり、AIデータセンター向けに独自のハードウェア、先進的なソフトウェア、エンドツーエンドのサービスを含む包括的なポートフォリオを提供しています。当社のサービスは、高度なソリューション設計と計画、コスト効率の高いインフラ製品の統合、そしてエンドツーエンドの運用と保守をカバーしています。主要製品には、高性能AIサーバー、800ボルト直流（800VDC）ソリューション、高密度液体冷却ソリューション、AIクラウド、AIエージェントなどがあります。シンガポールに本社を置き、大企業、研究機関、クラウドおよびエッジコンピューティングの展開を含む、世界中の機関投資家向けにサービスを提供しています。 詳細については、www.superx.sgをご覧ください。

セーフハーバー条項

本プレスリリースには、将来の見通しに関する記述が含まれています。これらの記述は、当社の現在の期待や将来の出来事に関する予測に基づいており、「かもしれない」「すべきである」「期待する」「予測する」「意図する」「信じる」「計画する」「見積もる」などの言葉やその否定形、類似の表現によって識別できます。これらの将来の見通しに関する記述を評価する際には、当社の事業の方向性を変更する能力、新技術や市場の変化に対応する能力、事業の競争環境など、様々な要因を考慮する必要があります。これらの要因により、当社の実際の結果が将来の見通しに関する記述と大きく異なる可能性があります。将来の見通しに関する記述は、現在の期待と仮定に基づいており、これらは合理的であると考えられていますが、本質的に不確実性を伴います。新たなリスクや不確実性が随時発生する可能性があり、すべてのリスクや不確実性を予測することはできません。将来の見通しに関する記述は予測に過ぎず、読者はこれらの記述に過度に依存しないようご注意ください。本プレスリリースおよび当社またはその代表者が随時行うその他の記述で議論される将来の出来事は発生しない可能性があり、実際の結果は当社のリスク、不確実性、仮定の影響を受け、大きく異なる可能性があります。法律で義務付けられている場合を除き、当社は、不確実性、仮定、または将来の出来事が発生しなかった結果として、将来の見通しに関する記述を公に更新または修正する義務を負いません。

