TCL Solar、日本で開催された「PV EXPO 2026」で注目を集める：豊富な製品ポートフォリオで世界のカーボン・ニュートラルを促進

東京、2026年3月19日 /PRNewswire/ -- 2026年3月17日、日本を代表する太陽光発電展示会「PV EXPO 2026」が、東京ビッグサイト（東京国際展示場）で開幕しました。TCL Solarは、BCモジュール、T5 Proマルチカット・モジュール、および軽量モジュールなどの主力製品を展示しました。同社の幅広い製品ポートフォリオと先進技術は、業界関係者や来場者から広く注目を集めました。

TCL Solar showcased its core product offering at PV EXPO 2026 in Japan. (PRNewsfoto/TCL Solar)

太陽光発電産業の発展は、技術革新に大きく支えられています。TCL Solarは、TOPConマルチカット技術およびBC技術を採用することで、この技術革新をリードしています。TCL Solarの技術革新は、最新のTOPConモジュールである「T5 Pro」高効率マルチカット・モジュールに代表されます。業界をリードする性能、信頼性、美観を実現するために設計されたこのモジュールは、トリプルカット・オーバーラップ型セルアーキテクチャを採用しており、従来のTOPConハーフカット・モジュールと比較して効率が0.5%向上しています。その先進的な回路アーキテクチャは、TÜV Rheinland（テュフ・ラインランド）の耐陰性認証を取得しています。テストによると、T5 Proは標準的なTOPConハーフカット・モジュールと比較して、同等の遮光条件下で発電量が15%増加します。さらに、低電流温度制御技術により、ホットスポットの温度を最大45℃低減し、火災リスクを大幅に抑えます。

BCモジュールは、バスバーや前面の金属ラインを排除したデザインにより、より視覚的に魅力的な外観を実現しています。セルレベルのバイパス・ダイオード技術により、日陰の影響をインテリジェントに管理できます。従来のTOPConモジュールよりも20W以上の高出力を達成し、優れた耐ホットスポット性を備え、出力劣化率わずか0.35%という特徴を持つこのモジュールは、限られた土地、高い美観、および安全性が求められる日本独自の市場要件に完璧に適合しています（より低い動作温度と優れた日陰管理により、ホットスポットのリスクを低減します）。

新型の軽量モジュールは重さわずか5.4kg/m²で、従来のモジュールと比較して発電量が3〜6%増加しており、木造屋根のような荷重制限のある環境に最適です。

この成功の中核を成すのは、研究開発への多大かつ継続的な投資です。TCL Solarは現在、太陽光発電技術に特化した4,600件以上の独自特許を保有しています。同社はまた、2020年に業界初の「4.0シリコン・ウエハー工場」を立ち上げるなど、先進的な製造体制を開拓してきました。25GWの年間生産能力を実現し、効率と規模の新たな基準を確立しています。

さらに特筆すべきは、TCL SolarがTÜV Rheinlandによる65mmの厳しい「ひょう衝撃試験」に合格し、国際規格IEC 61215の要件を上回ったことです。この厳格なテストは、TCL Solarモジュールの優れた耐久性と安定性を裏付けるものであり、過酷な気象条件下でも外観を損なわず、安定した性能を維持します。この権威ある認証は、製品の信頼性と長期性能に対するTCL Solarの取り組みをさらに示すものであり、日本のような高水準な市場における同社の地位を強化します。

PV EXPO 2026への出展は、プレミアムな日本市場に対するTCL Solarの戦略的な注力、および広範な技術を通じて世界のエネルギー転換を推進するという決意を強調するものです。イノベーションと持続可能な発展に専念し、TCL Solarは世界的な低炭素化およびデジタル変革から生じる機会を活用していきます。新たな成長ドライバーを育成し、業界の枠を超えたパートナーと協力することで、同社は引き続き質の高い発展を追求し、すべての人にとってより持続可能な未来を築いていきます。

SOURCE TCL Solar