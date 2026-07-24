TCL、BrandZ中国グローバルブランドTOP10に10年連続ランクイン、世界レベルのブランドはいかにして築かれたか

東京、2026年7月24日 /PRNewswire/ -- 2026年7月24日、調査会社カンターは『2026年カンターBrandZ中国グローバルブランド50強』ランキングを発表しました。TCLはグローバルでの影響力と消費者からの高い支持を背景に第9位に選出され、10年連続のランクインを果たしました。そのブランド認知度、購入検討、消費者の使用意向はいずれも高い水準を維持しており、中国のテクノロジーブランドがグローバル市場で競争力を持つことを示しています。

ランキング発表10周年という節目にTCLの歩みを振り返ると、その着実な進化は、長年にわたるグローバル戦略の成果であると同時に、中国ブランドの海外展開が新たな段階に入ったことを反映しています。それは、単に製品を輸出する「走出去（外へ出る）」から、ブランドが世界で「認知され、理解され、選ばれる」フェーズへの移行です。今のグローバル競争は、市場シェアの拡大や製品輸出といった側面だけでなく、技術力、ローカライゼーション、ブランド価値の共感を巡る総合的な争いへと進化しています。

テクノロジーを基軸に、AIで真の価値を創出

AIが消費者のブランド発見・比較・選択のプロセスを再定義する中で、技術をいかにして「体感でき、理解でき、信頼できる価値」に転換するかが、ブランド競争の鍵となっています。

TCLは2025年「AI for Real」という理念を提唱し、AIをリアルな場面、真のニーズ、実際の体験に結びつけることを重視しています。スマートデバイス製品へAIアプリケーションを全面的に導入し、研究開発から製造、サプライチェーン、販売に至るバリューチェーン全体にAIを浸透させることで、ユーザーのスマート体験を向上させました。さらに、「インタラクティブな接点」と「エネルギー基盤」の2つの領域を戦略の柱としています。前者では、あらゆる場面でのAIと人とのインタラクションの媒体となる「スクリーン・ユニバース」構想を通じて、AIを単なる効率化ツールから、利用者に寄り添う感情的なつながりを生む存在へと進化させます。後者では、新エネルギーである太陽光発電によってAIにグリーンエネルギーを供給し、AI時代におけるインフラブランドとしての地位を固めます。このように、一つ一つの技術革新が、長期的なブランド資産として蓄積されているのです。

グローバルを舞台に、ローカライゼーションで信頼を獲得

「グローバル化3.0」の時代において、ブランドは単に海外市場に参入するだけでなく、更に現地社会に深く溶け込むことが不可欠です。TCLは「グローバルで統一されたコア戦略」と「現地に合わせた柔軟な適応」を組み合わせたアプローチを採用し、「壁を築くより、橋を架けよ」という理念のもと、複雑な環境の中で異文化間の信頼を築いています。

TCLは多様なグローバルスポーツのスポンサーシップを構築しています。2025年にはオリンピックのワールドワイドパートナーに就任し、国際的な影響力を一層高めました。また、中国では長年にわたりバスケットボールを支援し、欧州・中南米でサッカーやアートと深く連携し、北米ではNFLに注力するなど、同じブランド精神を市場ごとに異なる方式で表現しています。カンターの調査によれば、世界の消費者はTCLに対して「包括的、多様、そして心地よい」というイメージを抱いています。これは、TCLが単に「見られる」だけでなく、「理解され、受け入れられる」存在になったことを意味しています。

人文（ヒューマニティ）を架け橋に、テクノロジーで感情的な共鳴を呼ぶ

世界レベルのテクノロジーブランドは、技術力を示すだけでなく、テクノロジーと生活のつながりを消費者に実感させることが求められます。TCLは、「TCL Art」、「TCLYoung」、「TCLforHer」、「TCLGreen」などといった独自のブランド活動（IP）を通じて、アート、若者支援、女性エンパワーメント、サステナビリティといったグローバルな課題に継続的に取り組んでいます。

これらの活動を通じて、TCLは単なる製品の提供者から、消費者のライフスタイルや価値観を表現する存在へと進化し、先進技術をより温かみと社会的責任のあるブランド資産へ昇華させています。

カンターのBrandZ評価体系において、ブランドの成長は市場シェアだけでなく、「意義ある差異化」を確立できるかどうかにかかっています。TCLはテクノロジーで基盤を固め、ローカライゼーションでグローバル市場を切り拓き、人文の温かみでユーザーの心を掴むことでTOP10にランクインしている事実は、同社が掲げる「テクノロジー化・グローバル化・人文化」というブランド戦略の正しさを証明しています。

「メイド・イン・チャイナ」から世界的なブランドへ――。TCLの歩みは、グローバル市場で成功を収めるだけでなく、世界中の消費者から共感と支持を得るための一つのモデルケースを示しています。

SOURCE TCL