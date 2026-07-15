TECO、「台湾エキスポ in 日本（Taiwan Expo in Japan）」でパワートレインおよびモーションソリューションを展示

TJM Seriesロボット用関節モジュール一式がデビュー

東京、2026年7月15日 /PRNewswire/ -- TECO Electric & Machinery Co. （TWSE:1504）は、日本の子会社であるTECO Japan（TEJ）とともに、7月15日から17日まで東京で開催される「台湾エキスポ in 日本（Taiwan Expo in Japan）」に参加しています。日本のスマート製造、電動モビリティ、およびロボティクス分野の需要をターゲットとし、TECOはロボット用関節モジュール、EV用パワートレインシステム、および高積載の商用UAV用パワートレインシステムを展示し、中核となるモーター技術から統合型パワートレインおよびモーションソリューションへの拡大を実証しています。

TECOの社長であるFei-Yuan Kao氏は次のように述べました。「日本は電気機械システム、産業オートメーション、およびスマート製造において世界をリードする市場であり、TECOのグローバル展開における重要な拠点です。この展示会を通じて、TECOはブランドの認知度を高め、現地の業界パートナーシップを深め、新たなビジネスチャンスを創出することを目指しています。」

TECO Japan、台湾エキスポにてTJMシリーズのロボット関節モジュール全ラインアップを展示。

AIの導入がロボティクスへの需要を加速させる中、TECOの展示のハイライトは、2026年「台湾エクセレンス金賞（Taiwan Excellence Gold Award）」を受賞したM1-140を含む、TJM Seriesロボット用関節モジュールの初の完全な展示です。このシリーズは5つのサイズで構成されており、定格トルクは17Nmから361Nm、ピークトルクは最大484Nmに達し、最も軽いモジュールの重量はわずか0.7kgです。ヒューマノイドロボット、四足歩行ロボット、およびインテリジェント自動化機器向けに設計されたこのプラットフォームは、高精度、高トルク密度、およびモジュール式の柔軟性を提供します。

TECOはまた、T Power Pro 400kW Hairpin油冷式ダイレクトドライブモーターを展示しています。最大400kWの出力を提供し、効率が97.5%を超えるこのモーターは、従来のモーターよりも30%以上小型でありながら、より高い出力密度と信頼性を提供します。その「1つのプラットフォーム、複数の用途（One Platform, Multiple Applications）」設計は、要求の厳しい電気バスの運用をサポートします。同じHairpinプラットフォームを活用し、TECOはそのモーター技術を高積載の商用ドローンシステムへと拡大しました。各モーターは75kg以上の最大推力を発生させ、物流、ソーラーパネル清掃、消防、およびスマート農業向けの50〜150kgクラスのUAVプラットフォームをサポートします。

1992年に設立されたTECO Japanは、モーター事業を超えてEV用パワートレインシステムやロボット用関節モジュールへと拡大しています。「台湾エキスポ（Taiwan Expo）」を通じて、TECOは統合ソリューションプロバイダーへの変革を実証しています。TECO Japanの現地における専門知識とTECOのグローバルな研究開発および製造能力を活用し、同社は日本で信頼される長期的なパートナーになることを目指しています。

TECOについて

1956年に設立されたTECO Electric & Machinery（TWSE:1504）は、産業用モーターおよびスマートエネルギーソリューションのグローバルリーダーです。TECOは台湾の洋上風力発電変電所市場をリードしており、その電気バス用パワートレイン市場の85%以上を占めています。https://www.teco-japan.com/

SOURCE TECO Electric & Machinery Co.