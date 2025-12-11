Tencent Cloud Risk Solutions：アジア太平洋地域における不正対策市場のリーダーに認定

中国 、深セン、2025年12月11日 /PRNewswire/ -- このたびTencent Cloud Risk Solutionsは、「The Forrester Wave™：アジア太平洋地域のエンタープライズ不正管理ソリューション（The Forrester Wave™: Enterprise Fraud Management Solutions in the Asia Pacific）」（2025年第4四半期）において、リーダーとして認定されました。Tencent Cloudは、評価対象ベンダー全体において、サービス能力と戦略の両分野で最高得点を獲得しました。特に注目すべきは、今年のレポートで導入された顧客フィードバック評価において、Tencent Cloudが「平均以上」と評価された点です。

The Forrester Wave™は、透明性のある一貫した評価手法を用い、市場をリードするベンダーの詳細な評価をエンタープライズテクノロジー購入企業に提供します。今回の調査では、Forresterはアジア太平洋地域で最も重要な9社の不正管理プロバイダーを選定し、不正リスク測定と企業向け不正管理ソリューションにおける能力を、計20の評価基準に基づいて分析しました。

Forresterによれば、新たなデジタル・コマースや決済モデルの急速な拡大により、金融機関はこれらの新興取引形態に内在するセキュリティリスクに対抗するため、堅牢な製品化されたルール・エンジンとモデルを有するベンダーとの提携が急務となっています。同時に、ディープフェイク、ID詐欺、ソーシャル・エンジニアリングといったAIを活用した不正行為の急増が、アジア太平洋地域全体に多大な損失をもたらしています。これに対応するため、金融機関は不正管理ワークフローの自動化とより効果的なリスク管理モデルの開発を目的とした先進的なAIソリューションを積極的に模索しています。

分析の中で、Forresterは、Tencentのモデル構築プラットフォームが際立っている点を挙げています。それによれば、このプラットフォームは直感的なドラッグ＆ドロップ式ビジュアル・インターフェイスに加え、AIを活用した自動モデリングや自動チューニングといった差別化された機能を備えています。これらの強みにより、暗号通貨やディープフェイクに関連する新たな詐欺手法に対抗するための堅牢な製品化されたルールとモデルが提供されます。信用リスク評価、本人認証、行動バイオメトリクスといった多次元検証機能を統合することで、同プラットフォームは企業がアカウント乗っ取りや個人情報盗難を含むデジタル・チャンネル詐欺に対し、より効果的に防御できるように支援します。

Forresterによれば、「Tencentは強力なモデル構築プラットフォームと豊富なルール・モデルを求め、多様な（新規を含む）取引タイプをカバーしたい企業に最適である」とのことです。

一方、Tencent Cloud Risk Solutionsのインテリジェント金融リスク管理システム（Intelligent Financial Risk Control System）に関する顧客フィードバック調査では、ユーザーフレンドリーなモデル構築プラットフォームがクライアントから高く評価されています。彼らが特に言及しているのは、豊富な独自データを活用した即戦力機能と機械学習ベースのモデルが、多くの競合他社製品を上回る性能を発揮している点です。

Tencent Cloud Risk Solutionsは事業リスク管理に力点を置いています。15年以上にわたるサイバー犯罪対策の経験を活かし、同社のプラットフォームは「データ・コンプライアンス、モデルベース防御、シナリオ特化型アプリケーション」を包含する三重の保護システムを確立しました。AIとプライバシー保護計算技術を統合し、Tencent Cloud Risk Solutionsは不正対策、通信詐欺防止、不正購入対策（プロモーション悪用）、インテリジェント意思決定エンジンといった中核機能を統合し、ライフサイクル全体にわたるリスク管理ソリューションを提供します。これにより悪意ある活動を精密に捕捉し、業務上の損失を効果的に軽減できるように企業を支援します。

本レポートで取り上げられた「Tencentモデル構築プラットフォーム（Tencent Model-Building Platform）」は、Tencent Cloudの革新的なMaaS（Model-as-a-Service）金融リスク管理大規模モデルに相当します。このソリューションは知識蒸留技術を活用し、Tencentが10年以上にわたり蓄積したサイバー犯罪対策の知見を基盤モデルに凝縮したものです。金融事業者は少数のプロンプト・サンプルのみを用いて、自社の具体的な業務ニーズに合わせたカスタマイズ型リスク管理モデルを自動構築できます。サンプル収集からモデル・トレーニング、導入までの全プロセスが自動化され、人的介入は一切不要です。これにより、従来型モデリングの所要時間を2週間からわずか2日に短縮します。さらに、従来の方法と比較して、Kolmogorov-Smirnov（KS）統計量で測定した不正防止効果を20%向上させます。

金融リスク管理大規模モデル（Financial Risk Control Large Model）は、特に履歴データが限られている企業やサンプルが皆無の新サービス開始時におけるAIトレーニング課題の解決に効果を発揮します。独自の事前学習済み知識ベースを活用することで、特定のビジネス・ニーズに合わせた高度に適応可能なリスク管理システムの迅速な開発を促進します。Tencent Cloud Risk Solutionsは既に数十の金融機関に導入され、良好な評価を得ています。

たとえば、ある銀行はこのモデルを活用し、コールドスタート段階でKS統計量を20.5%改善し、クロスシナリオ汎化能力を53%向上させました。大手銀行のカード・センターでは、融資申込者の中から0.2%の不正利用者を検知し、2023年以降累計2億6,000万元の損失を防止しました。また、従来はリスク管理が業界平均を下回っていたある都市商業銀行は、Tencent Cloud Risk Solutions導入後、能力を大幅に向上させ、延滞率を2%削減しました。

データはインテリジェントなリスク管理の基盤であり、モデルはその中核エンジン、実際の適用シナリオは具体的なビジネス価値を体現します。この原則に基づき、Tencent Cloud Risk Solutionsは三層の段階的システムを構築し、金融機関が閉ループ型のインテリジェント・リスク管理エコシステムを形成することを支援しています。このアプローチは金融機関の防御能力を包括的に強化し、金融業界の安定的な発展を促進します。

Tencent Cloud Risk Solutionsは、市場の主要金融機関の80%に採用されています。16業種にわたる7,000社以上の顧客にサービスを提供し、不正検知、金融グレード並みの本人認証、悪質マーケティング防止、「ボーナス不正利用」対策などの機能を提供しています。本システムは5,000万件以上の不審な取引を検知し、1兆元以上の銀行融資を保護してきました。

広範なグローバル・インフラストラクチャを通じ、クラウド・コンピューティング、ビッグ・データ分析、AI、IoT、ネットワーク・セキュリティなどの技術革新を活用し、世界中の企業に安定性と安全性を兼ね備えた業界トップクラスのクラウド製品/サービスを提供しています。ゲーム、メディア・エンターテインメント、金融、医療、不動産、小売、旅行、運輸など、あらゆる産業のニーズに応えることが、私たちの変わらぬ使命です。

