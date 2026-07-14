The LeMarco Group、5都市を巡るグローバル文化イベントシリーズの第一弾となる「東京クリエイティブサロン（Tokyo Creative Salon）」を立ち上げ

東京, 2026年7月14日 /PRNewswire/ -- The LeMarco Group（TLG）は本日、映画、ファッション、デザイン、エンターテインメントの各分野をリードする人物たちが一堂に会する没入型文化イベントである「東京クリエイティブサロン（Tokyo Creative Salon）」の開催を発表しました。今回のイベントは、今後ロサンゼルス、ニューヨーク、香港、ロンドンへと拡大していくグローバルシリーズの第一弾となります。

TLGがShibuya Scramble Squareの本社を拠点に主催する「東京クリエイティブサロン（Tokyo Creative Salon）」は、さまざまな分野のクリエイティブプロフェッショナル、才能ある人材、および業界のリーダーたちが集う場となるよう設計されています。本イベントでは、TLGの活動を特徴づける異文化間の視点に基づいた、パネルディスカッション、上映会、および共同ワークショップなど、厳選されたプログラムが展開されます。

Tokyo Creative Salon

The LeMarco GroupのCEOであるCourtney LeMarco氏は次のように述べています。「東京は当然の出発点です。この都市は、他のどの市場とも異なる形で、伝統と革新の交差点に位置しています。クリエイティブサロン（Creative Salon）は、そのエネルギーを都市から都市へ、観客から観客へと伝え、真に世界的な対話を生み出すまで広げていくために構築されました。」

東京での開催に続き、本シリーズはTLGの既存の米国事業を活用してロサンゼルスとニューヨークへと舞台を移し、その後香港へと進出し、同社の継続的な国際展開の一環としてロンドンで初開催される予定です。各回は、開催都市のクリエイティブなアイデンティティを反映しつつ、キュレーションと制作クオリティにおいて一貫した水準を維持して展開されます。

この世界的な展開は、アジア太平洋、北米、および欧州の各市場にわたるクリエイティブコミュニティをつなぐインフラを構築するというTLGの戦略を反映しています。東京、香港、ニューヨークに拠点を置く同社は、この規模のシリーズを制作する体制が整っています。

第1回「東京クリエイティブサロン（Tokyo Creative Salon）」は、7月29日（水）にSoho House Tokyoで開催されます。パートナーシップ、スポンサーシップの機会、およびタレントの出演に関するお問い合わせは、The LeMarco Groupまでお願いいたします。

The LeMarco GroupについてThe LeMarco Groupは、東京、香港、ニューヨークで事業を展開する、複数の事業体からなるエンターテインメントおよび制作会社です。TLGは、制作、映画資金調達、およびライブイベントを専門としています。

メディア連絡先： The LeMarco Group [email protected]

SOURCE The LeMarco Group