クアラルンプール（マレーシア）、2026年1月13日 /PRNewswire/ -- マレーシア航空は、新たな始まりとその先に続く旅をテーマにしたグローバルキャンペーン 「Time for New Chapters」 を発表しました。2026年の幕開けにあたり、レジャー旅行や家族旅行、人生の節目となる旅からビジネス出張まで、1年を通じた意義ある旅の計画を提案します。

本キャンペーンは2026年1月20日まで予約・購入可能で、旅行開始期間は2026年11月30日まで。2026年の旅を早期に確保できる特別運賃として、往復総額52,630円からご用意しています。Enrich会員は2026年1月6日より一部特別運賃への先行アクセスが可能となり、プロモーション運賃からさらに5％割引が適用されます。Enrich未入会のお客様も、キャンペーン期間中に新規登録することで、同等の特別運賃および付加価値のある特典をご利用いただけます。

マレーシア航空、グローバルキャンペーン 「Time for New Chapters」で2026年の新たな可能性へ

Time for New Chapters は、拡大を続けるマレーシア航空のネットワークを通じて、新たな目的地から定番の人気都市まで、多彩な旅の可能性を広げます。ロンドン、パリ、プーケット、バリ、ジャカルタといった国際都市に加え、クアラルンプール国際空港第1ターミナルからは、姉妹航空会社ファイアフライ（Firefly）を利用してセブ、シェムリアップ、クラビなどのリゾート地へもスムーズに接続可能です。さらに、ボーナス・サイド・トリップ（Bonus Side Trip：BST） プログラムにより、乗り継ぎ時間をマレーシア発見の旅へと変えることができます。文化的魅力あふれるペナンから、手つかずの自然が残るランカウイまで、Visit Malaysia 2026 の一環として、クアラルンプールをアジアおよび世界への温かなゲートウェイとして位置づけています。

マレーシア航空は、充実したネットワークに加え、快適で心地よく、マレーシアらしさを感じられる機内体験を提供します。東京、バリ、メルボルン、シドニー、オークランドなどの路線に投入されている次世代機 A330neo では、快適性と細やかな配慮を重視した機内設計を採用。人間工学に基づいた座席や大型高精細の機内エンターテインメントスクリーンにより、よりスムーズで快適な空の旅を実現し、機材の近代化を推進しています。一部機材では MHstudio による機内エンターテインメントを提供し、MHconnect を通じて全クラスで無料Wi-Fiをご利用いただけるため、フライト中も快適にお過ごしいただけます。

またダイニング体験は、Best of Malaysia 2026 および Best of Asia 2026 プログラムによりさらに充実したものに。2026年1月1日から1月31日まで実施される Best of Malaysia では、各州の食文化をテーマにしたローテーション・メニューを展開。第一弾として、セランゴール州の代表料理 ダギン・スムール（Daging Semur）、アヤム・スムール（Ayam Semur） を、香り豊かな ナシ・ミニャッ（Nasi Minyak） とともに、クアラルンプール発サバ州・サラワク州行きの一部便で提供します。一方、2026年1月1日から4月30日まで提供される Best of Asia では、Spicy Gogi Jorim、ダッ・ポックムタン（Dak Bokkeum Tang）、パッ・ペット・チキン、マッサマンカレー など、韓国およびタイをイメージした料理をラインアップ。クアラルンプールとサバ州、サラワク州、ソウル、ならびに一部地域路線を結ぶフライトにて、ビジネススイート、ビジネスクラス、エコノミークラスで提供し、機内食の多様性と魅力を高めます。

マレーシア航空とともに、冒険、癒し、そして発見に満ちた2026年の旅を計画してみませんか。次の旅はマレーシア航空公式ウェブサイトまたはモバイルアプリからご予約いただき、心温まる マレーシアン・ホスピタリティ をご体験ください。

マレーシア航空について

マレーシア航空はマレーシアのナショナル・キャリアとして、国内外を結ぶプレミアムかつフルサービスの旅行体験を提供しています。多様な文化遺産に着想を得た "マレーシアン・ホスピタリティ" を体現し、毎日最大40,000名のお客様をお迎えしています。

2015年9月以降、同社は Malaysia Airlines Berhad の所有・運営下にあり、航空・ライフスタイル領域の多様なポートフォリオを有するマレーシア・アビエーション・グループ（MAG）の一員です。

また oneworld® アライアンスのメンバーとして、世界170の地域・900以上の都市へ拡張されたネットワークを提供しています。詳細は **www.malaysiaairlines.com**、またはモバイルアプリをご利用ください。

